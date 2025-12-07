F1 diretta GP Abu Dhabi: Verstappen, Norris e Piastri si giocano il Mondiale, segui LIVE

È il momento dell'ultimo e decisivo Gran Premio della stagione: corsa a tre per il titolo piloti. Più dietro le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Ci siamo, oggi si decide il Mondiale 2025 di Formula Uno. Dopo 23 gare (e 6 sprint) al cardiopalma tocca all'ultimo e decisivo Gran Premio di Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, decretare chi sarà il nuovo campione del mondo. Max Verstappen, in pole, Lando Norris e Oscar Piastri si giocheranno il Mondiale in questi ultimi 58 giri della stagione, con l'inglese grande favorito a cui serve soltanto un podio per chiudere la questione. La tensione è alle stelle, tutti gli occhi sono puntati su questa esaltante sfida per il titolo. Più dietro le Ferrari, protagoniste di una stagione deludente, ma con Leclerc e Hamilton che proveranno comunque a chiudere con un buon risultato. Si spengono i semafori alle ore 14: segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

13:36 Mondiale o aiutare Norris? Piastri non risponde "Sai già se darai una mano al tuo compagno di squadra o lotterai per te stesso?". Questa la domanda di una giornalista ad Oscar Piastri, che dice "Sì, so già cosa devo fare", ma poi non svela cosa farà. Piastri è la grande incognita di questa lotta Mondiale. 13:33 GP Abu Dhabi, la strana coincidenza sui vincitori del Mondiale Da anni ormai, chi vince il Gran Premio di Abu Dhabi poi vince il Mondiale la stagione successiva. Questa la strana coincidenza che si ripete da tanto tempo. Nel 2020 Verstappen vince a Yas Marina, per poi trionfare nel 2021. E l'anno scorso il Gran Premio è stato vinto da Norris... 13:31 Abu Dhabi, i piloti si posizionano già in griglia I piloti, le monoposto e i team sono già posizionati sulla griglia di partenza: manca mezz'ora al giro di formazione e poi alla partenza. Tensione altissima. 13:30 Hamilton smentisce il ritiro: "È fuori questione" Ieri ennesimo disastro in qualifica per Lewis Hamilton, eliminato per la quarta volta di fila in Q1 e che oggi partirà in 16ª posizione. “Il 2026? Al momento non guardo così lontano. Il ritiro? È completamente fuori questione. Non è nemmeno un argomento di discussione”, le sue parole dopo gli ultimi difficilissimi weekend. 13:25 Yas Marina è il palcoscenico di questo gran finale Tutte le informazioni, i numeri e le statistiche sul circuito di Yas Marina, palcoscenico di questo finale del Mondiale di F1.

13:20 Brown: "Mondiale? Non vogliamo correre rischi..." “Il nostro ritmo di gara dovrebbe essere piuttosto buono. Siamo davanti con entrambi i piloti e questo potrebbe darci un vantaggio strategico. Dobbiamo cercare di fare un buon primo giro e mantenere le posizioni al via. Mondiale? Non siamo costretti a vincere la gara, ma vogliamo vincerla. E nella lotta tra i nostri piloti non vogliamo correre rischi”. Così l’amministratore delegato della McLaren Zak Brown sulla lotta per il Mondiale. Da valutare se, come già fatto in stagione, verrà chiesto a Piastri di rinunciare al Mondiale per aiutare il compagno Norris. 13:16 GP Abu Dhabi, la griglia di partenza completa Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi: Verstappen parte davanti a tutti, poi Norris e Piastri.

13:13 Abu Dhabi, quattro anni fa la lotta tra Hamilton e Verstappen La pressione è alle stelle ad Abu Dhabi, ma Max Verstappen sa già come gestirla. Nelle ultime tre stagioni ha già vinto il Mondiale dominando, mentre quattro anni fa è stato protagonista di una spettacolare e controversa lotta contro Lewis Hamilton, chiusa con la vittoria del suo primo titolo. Norris e Piastri, invece, corrono per la prima volta con la possibilità di diventare campione del mondo. 13:10 GP Abu Dhabi, le strategie Pirelli: una o due soste? Le strategie Pirelli per la gara da 58 giri sul circuito di Yas Marina restituiscono diverse possibilità. Siamo sul filo tra uno o due pit-stop, in base alle preferenze dei team. La strategia più quotata è una partenza su media e poi un secondo stint su gomma dura, ma visto il possibile degrading non è da escludere un terzo ed ultimo stint su gomma soft. Tante le incognite per la lotta Mondiale: Verstappen farà di nuovo l'opposto delle McLaren? Norris e Piastri avranno la stessa strategia o saranno differenziati? 13:05 F1, la classifica piloti aggiornata prima di Abu Dhabi Ecco la classifica completa e aggiornata prima di quest'ultimo Gran Premio della stagione. Formula 1 F1, la classifica piloti prima del decisivo Gp di Abu Dhabi: Norris, Verstappen e Piastri si giocano il Mondiale 13:03 Ferrari, finale amaro: Hamilton e Leclerc ci provano Stagione da buttare per la Ferrari, arrivata ad Abu Dhabi senza niente da chiedere (4° posto nel Mondiale costruttori ormai certo) e solo con la voglia di concentrarsi sulla prossima annata. Nonostante ciò, Charles Leclerc (che partirà 5°) e Lewis Hamilton (altro disastro, partirà 16°) proveranno a chiudere con un buon risultato. 13:01 Verstappen e Piastri sognano, Norris giocherà in difesa Sarà subito grande battaglia a partire da curva uno. Max Verstappen e Oscar Piastri saranno i più aggressivi, visto che avranno bisogno di vincere per tenere vive le loro speranze. Ma potrebbe non bastare: ad entrambi servirà un Lando Norris giù dal podio per vincere il titolo. E dal canto suo l'inglese può giocare in difesa, visto che con un posizionamento nella top3 si garantirà il trionfo. 13:00 Gp di Abu Dhabi, qui si decide il Mondiale tra Verstappen, Norris e Piastri A quattro anni dall'ultima volta, il Gran Premio di Abu Dhabi torna ad essere decisivo: nel 2021 fu Hamilton contro Verstappen, quest'anno l'olandese sfida le due McLaren di Norris e Piastri in una gara al cardiopalma. Seguila in diretta, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Abu Dhabi - Circuito di Yas Marina

