Gran Premio d’Africa, il progetto di Christopher Aleo va avanti: “La Formula Uno occasione di sviluppo per tutto il continente”

Aleo: "Un Gran Premio per l'Africa porterà benefici concreti"

“L’Africa non può restare senza un Gran Premio – ha dichiarato Aleo, intervenendo a margine di una conferenza –. Abbiamo discusso con diversi governi, e il progetto potrebbe comportare benefici concreti per l’economia locale e per l’intero continente”. Aleo, che ricopre anche il ruolo di amministratore delegato di iSwiss Hedge Fund a New York, ha confermato che il piano non riguarda solo lo sport, ma si inserisce in una visione più ampia di sviluppo infrastrutturale, promozione del territorio e attrazione di investimenti. Tra i Paesi attualmente in lizza per ospitare il futuro Gran Premio d’Africa figurano Nigeria e Sudafrica, considerate le favorite, ma si affacciano con crescente interesse anche Tanzania, Rwanda ed Eswatini, che stanno studiando la fattibilità di un progetto in grado di unire sport, turismo e innovazione urbanistica. Secondo Aleo il modello di riferimento è quello dell’Azerbaijan, che sta rinnovando il proprio circuito puntando su un concetto architettonico rivoluzionario: non più una pista costruita dentro la città, ma una città progettata intorno al circuito, in cui sport e urbanistica si integrano fin dalle fondamenta. "Un esempio che l’Africa potrebbe adattare alla propria unicità culturale e territoriale", ha sottolineato Aleo.