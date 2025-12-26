Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
L'attacco di Briatore a Alonso: ecco quanti titoli di F1 avrebbe dovuto vincere secondo lui  

Il consigliere esecutivo di Alpine parla del talento dello spagnolo: tutti i dettagli
2 min

Fernando Alonso non è più un ragazzino. L'anno prossimo saranno trascorsi 25 anni dal suo debutto in F1. E potrebbe trattarsi della sua ultima stagione. Di certo Fernando vorrà ottenere risultati migliori, dopo essere entrato comunque nella top 10, spingendo al massimo nella seconda parte dell'anno e facendo meglio del compagno di scuderia Lance Stroll, più affidabile solo sulla carta.  

Briatore e il pensiero sulla carriera di Alonso 

Le due vittorie di Alonso (ottenute con la Renault nel 2005 e nel 2006), secondo Flavio Briatore, sono state poche rispetto al talento del pilota spagnolo. In 'Bravissimo', un programma di Dazn, il consigliere esecutivo di Alpine lo dice senza giri di parole: “Un pilota come lui avrebbe dovuto vincere sei o otto campionati del mondo, perché ha sempre fatto la differenza nella sua squadra”. Ancora: “Nella vita ci sono dieci o quindici cose che ricordi per sempre. Bravo, bravo, bravo. Bravo Fernando”.   

 

 

 

