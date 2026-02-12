Verstappen shock: "Questa non è più Formula Uno, non è divertente". E i dubbi sul futuro...
All'alba della nuova stagione, la Formula 1 è già squassata dalle critiche per le nuove regole, che stanno innervosendo non poco i piloti, soprattutto quelli di lungo corso, che percepiscono più profondamente la trasformazione in atto nel circus. Dopo le frecciate scoccate da Lewis Hamilton, è Max Verstappen a sfogarsi, nonostante la fase di test con la sua Red Bull stia dando risposte importanti.
Max a ruota libera: "Sembra una Formula E sotto steroidi"
Il quattro volte campione del mondo oggi non è sceso in pista in Bahrain, lasciando ad Isac Hadjar il compito di inanellare giri, ma ha comunque catalizzato l'attenzione del paddock, lasciandosi andare ad un duro sfogo contro i nuovi regolamenti introdotti in F1: "Devo dire la verità, guidare seguendo regole così complesse non è divertente. Si tratta più che altro di gestire, il che non si addice molto alla Formula 1, si tratta più di una Formula E sotto steroidi... Come pilota non poter guidare al massimo non è piacevole, ma ogni tua mossa influisce sul lato energetico, proprio come guidare in Formula E dove tutto ruota attorno ad efficienza e gestione".
Un futuro lontano dalla Formula 1?
Verstappen è serio quando dice che gli ottimi risultati su questa prima fase di test della Red Bull non lo 'caricano' a sufficienza: "Ci danno tutti come favoriti, ma direi che è troppo presto per dirlo. Ad ogni modo non basta essere a bordo di una macchina vincente se poi non è anche divertente guidarla. A questo punto della mia carriera cerco altro e mi sto guardando intorno per esplorare cose fuori dalla Formula 1 per divertirmi. Voglio essere sincero, in pista finché sarò qui, darò sempre il massimo. La nuova livrea mi piace, le proporzioni della macchina sono belle, ma è tutto il resto a non esserlo. Guidare così è un po' anti-gara, non posso controllare le regole, ma posso ancora dire ciò che penso".
