Verstappen shock: "Questa non è più Formula Uno, non è divertente". E i dubbi sul futuro...

Un futuro lontano dalla Formula 1?

Verstappen è serio quando dice che gli ottimi risultati su questa prima fase di test della Red Bull non lo 'caricano' a sufficienza: "Ci danno tutti come favoriti, ma direi che è troppo presto per dirlo. Ad ogni modo non basta essere a bordo di una macchina vincente se poi non è anche divertente guidarla. A questo punto della mia carriera cerco altro e mi sto guardando intorno per esplorare cose fuori dalla Formula 1 per divertirmi. Voglio essere sincero, in pista finché sarò qui, darò sempre il massimo. La nuova livrea mi piace, le proporzioni della macchina sono belle, ma è tutto il resto a non esserlo. Guidare così è un po' anti-gara, non posso controllare le regole, ma posso ancora dire ciò che penso".