F1, la Ferrari convince nelle prove libere: i primi risultati da Melbourne

Nella mattinata di venerdì 6 marzo si sono svolte le prime prove libere della stagione e la Ferrari è partita con dei segnali incoraggianti. Alle ore 2:30 è ufficialmente iniziato il mondiale 2026 con le prime prove libere che si sono concluse con la Ferrari in vetta; risultato ottimo anche per le seconde libere che sono iniziate alle 6:00 e i piloti della Rossa si sono piazzati a ridosso del podio.

Prime prove libere: vola la Ferrari

Le prime prove libere iniziate alle 2:30 sono partite molto bene per la Ferrari, che dopo appena 15 minuti si è subito portata in testa con Leclerc che si è alternato in alcune occasioni con Max Verstappen. Sia il pilota monegasco che Hamilton, hanno girato con gomma gialla. Dopo un'ora il verdetto finale delle prime libere recitava: Leclerc primo con il miglior giro a 1.20.267; poco più staccato, in seconda posizione Hamilton a 1.20. 736 e terzo Verstappen a 1.20.789. Male l'Aston Martin che durante le prime chiude solo tre giri con Stroll mentre Alonso resta ai box. I problemi relativi alle power unit incidono molto. Piccoli problemi anche per la McLaren di Norris che a tutti gli effetti non ha girato.

Seconde prove libere: ancora bene la Rossa, riscatto McLaren

Anche durante le seconde prove libere Hamilton e Leclerc sono riusciti a performare bene. Di certo non come nelle prime, ma i segnali sono stati comunque incoraggianti per i due piloti della Ferrari. Nettamente meglio rispetto alle prime prove la McLaren che chiude in prima posizione con Piastri con il miglior giro a 1.19.7290; meglio anche la Mercedes che chiude in seconda e terza posizione con Antonelli e Russel. A seguire le W17, il 16 ed il 44. In questa sessione è sceso in pista anche Alonso, ma avendo l'Aston Martin solo 2 batterie era impossibile fare meglio della 20 e 21 posizione.

Prossimi appuntamenti del GP di Melbourne

Nella notte tra Venerdì 6 marzo e Sabato 7, ci saranno le terze prove libere con inizio alle 2:30 e fine alle 3:30. Dalle 6:00 alle 7:00 ci saranno le prime qualifiche ufficiali del 2026. Domenica 8 marzo si parte con la prima gara di questo Mondiale di Formula 1 che inizierà alle ore 5:00.