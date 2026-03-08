Leclerc scherza, il team radio Ferrari diventa virale: "Sembra il fungo di Mario Kart..."
MELBOURNE (AUSTRALIA) - Inizia ufficialmente la nuova stagione di Formula Uno e parte con delle buone speranze per la Ferrari, che stupisce in partenza e nei primi giri del Gran Premio d'Australia. Leclerc vola dalla quarta casella e si prende la prima posizione, lottando poi contro la dominante Mercedes di Russell con un bellissimo scontro tra sorpassi e controsorpassi. Una bagarre che ha infiammato i tifosi, con il monegasco che è sembrato quantomeno divertito da queste nuove monoposto.
Leclerc cita Mario Kart: la frase diventa virale
In particolare Leclerc ha commentato in modo ironico la potenza del 'boost', una delle novità introdotte nelle monoposto del 2026 e capace di aumentare considerevolmente la velocità della vettura sul rettilineo. Un aumento così netto che il monegasco ha scherzato nel suo team radio con il muretto Ferrari: "Quando lo premo sembra come il fungo su Mario Kart". "Bella questa", la risposta del suo ingegnere di pista Bryan Bozzi. Un team radio diventato presto virale tra i tifosi, con un'azzeccata reference videoludica che sembra descrivere bene le nuove monoposto.