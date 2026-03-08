Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 8 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Leclerc scherza, il team radio Ferrari diventa virale: "Sembra il fungo di Mario Kart..."

Le parole durante il Gran Premio d'Australia del monegasco sulle nuove monoposto e sull'uso del 'boost'
2 min
Tagsferrarileclerc

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Inizia ufficialmente la nuova stagione di Formula Uno e parte con delle buone speranze per la Ferrari, che stupisce in partenza e nei primi giri del Gran Premio d'Australia. Leclerc vola dalla quarta casella e si prende la prima posizione, lottando poi contro la dominante Mercedes di Russell con un bellissimo scontro tra sorpassi e controsorpassi. Una bagarre che ha infiammato i tifosi, con il monegasco che è sembrato quantomeno divertito da queste nuove monoposto.

Leclerc cita Mario Kart: la frase diventa virale

In particolare Leclerc ha commentato in modo ironico la potenza del 'boost', una delle novità introdotte nelle monoposto del 2026 e capace di aumentare considerevolmente la velocità della vettura sul rettilineo. Un aumento così netto che il monegasco ha scherzato nel suo team radio con il muretto Ferrari: "Quando lo premo sembra come il fungo su Mario Kart". "Bella questa", la risposta del suo ingegnere di pista Bryan Bozzi. Un team radio diventato presto virale tra i tifosi, con un'azzeccata reference videoludica che sembra descrivere bene le nuove monoposto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

F1 diretta Gp d’AustraliaHamilton e Leclerc, l'obiettivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS