Leclerc scherza, il team radio Ferrari diventa virale: "Sembra il fungo di Mario Kart..."

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Inizia ufficialmente la nuova stagione di Formula Uno e parte con delle buone speranze per la Ferrari, che stupisce in partenza e nei primi giri del Gran Premio d'Australia. Leclerc vola dalla quarta casella e si prende la prima posizione, lottando poi contro la dominante Mercedes di Russell con un bellissimo scontro tra sorpassi e controsorpassi. Una bagarre che ha infiammato i tifosi, con il monegasco che è sembrato quantomeno divertito da queste nuove monoposto.