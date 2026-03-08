F1 diretta Gp d’Australia: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc LIVE

Al via, finalmente, la prima gara della nuova stagione. Russell e Antonelli scattano davanti, le Rosse sono lontane ma vogliono lottare: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Dopo tanta attesa, finalmente ci siamo: riparte la Formula Uno con una nuova stagione, nuove regole e nuove monoposto. Alle ore 5 italiane scatta la prima gara con il Gran Premio d’Australia a Melbourn, sull’iconico circuito di Albert Park che ha già mostrato alcune delle criticità legate ai nuovi motori. Le Mercedes hanno dato il primo assaggio della loro superiorità dominando le qualifiche, con Russell e Antonelli che scatteranno dalle prime due posizioni. Dopo le buone impressioni nei test, le Ferrari di Leclerc e Hamilton partiranno rispettivamente quarta e settima: i due piloti della ‘Rossa’ vogliono lottare e iniziare la stagione con un risultato positivo. Segui tutta la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

5:08 Leclerc riprende Russell! La Mercedes è più forte ma Leclerc non molla. Il monegasco resta alle spalle dell'inglese e riesce a riprenderlo al termine del lungo rettilineo, tornando in testa. E anche Hamilton si avvicina... 5:07 Russell passa Leclerc senza problemi Leclerc aveva approfittato della partenza migliore della Ferrari, ma la Mercedes è troppo dominante: Russell passa il monegasco senza particolari problemi e si prende la prima posizione. 5:06 Problemi Mercedes in partenza, la Ferrari vola Le due Mercedes restano quasi bloccate al via, mentre le Ferrari volano: Leclerc è primo davanti a Russell, poi terzo Hamilton. Sorpresa Linblad, il rookie è quinto alle spalle di Hadjar. Antonelli crolla in settima posizione. 5:04 +++ Si parte! Leclerc in testa! +++ Si spengono i semafori: inizia il Gran Premio d'Australia! Partono malissimo le Mercedes, Leclerc ne approfitta ed è in testa! 5:02 La top10 tutta su gomme medie Le prime dieci posizioni (compresi Leclerc e Hamilton) sono tutte su gomma media. Qualche scelta più azzardata nelle retrovie, con Hulkenberg, Colapinto, Bottas e Verstappen su gomma dura. 5:00 Inizia il giro di formazione, tra poco la partenza Sveglia Italia: inizia il giro di formazione, tra pochi istanti la prima partenza della nuova stagione di Formula Uno. 4:58 Norris in pista con il numero 1 per la prima volta Al via la nuova stagione di F1, con Lando Norris che sfoggia per la prima volta il numero '1' sulla sua McLaren, riservato al campione in carica. L'inglese parte dalla sesta posizione, sarà una gara complicata anche per lui dopo il dominio 'Papaya' dello scorso anno. 4:53 Sorpresa Hadjar, disastro Aston Martin: le notizie dalla griglia La sorpresa delle qualifiche è stata Isack Hadjar, che con l'incidente di Verstappen in Q1 ha portato la Red Bull in terza posizione nella sua prima esperienza dopo la promozione dal team Racing Bulls. In fondo insieme all'olandese ci sono le Aston Martina di Alonso e Stroll che, come atteso, non riescono a chiudere le qualifiche in sicurezza: fin qui un disastro il nuovo progetto di Newey. Parte dal fondo anche Sainz (power uniti ko) e le Cadillac di Bottas e Perez, team al debutto assoluto in Formula Uno. 4:47 Si partirà regolarmente alle ore 5 italiane Nessun ritardo dovuto ai tanti detriti in pista dopo l'incidente di Piastri: si partirà regolarmente alle ore 5 italiane. 4:46 Melbourne, tutte le statistiche del circuito La F1 riparte sull'iconico circuito di Albert Park a Melbourne: tutti i dati e i numeri.

4:43 Vasseur: "Ci aspettiamo una gara caotica" "Nei test abbiamo fatto bene ma rifare tutto con 21 macchine in griglia è diverso, ci aspettiamo una gara caotica come lo è stato il giro di formazione. Abbiamo fatto delle buone simulazioni di partenze in Bahrain, ma qui è un'altra cosa". Così il team principal Ferrari Vasseur nel pre-gara. 4:41 Griglia di partenza, Hamilton ha uno spazio vuoto davanti Non si riempe, dunque, la quinta casella che sarebbe dovuta essere occupata da Oscar Piastri. Una buona notizia per Lewis Hamilton (7°), che scatterà con uno spazio libero davanti, potendo usufruire di più circuito per una partenza ideale. 4:37 Colpo di scena: Piastri a muro nel giro di formazione! È già fuori Subito caos già nel giro di formazione, con l'eroe di casa Oscar Piastri che esce di pista in curva-4 e sbatte a muro. La sua McLaren è in condizioni disastrose ed è costretto a ritirarsi prima della partenza. Tanti detriti in pista, da valutare un possibile inizio in ritardo del Gran Premio. 4:35 Gp d'Australia, la griglia di partenza completa Ecco la griglia di partenza del Gran Premio d'Australia.

4:32 Le Mercedes dominano, la Ferrari parte lontana: che gara sarà a Melbourne Le prime impressioni sulla stagione 2026 parlavano di una Mercedes dominante e, nella prima sessione di qualifiche, così è stato: Russell e Antonelli si sono presi le prime due posizioni in griglia con largo vantaggio su tutti gli altri team. La Ferrari è addirittura ad otto decimi di distacco con Leclerc (4°), mentre Hamilton scatterà dalla 7ª posizione. Sarà una gara in salita per le Rosse, che però vogliono confermarsi almeno come seconda forza dietro il dominio delle frecce d'argento. Poi, Albert Park è un circuito imprevedibile: tutto può succedere. 4:25 F1, si riparte: a Melbourne la prima gara della stagione 2026 Dopo mesi di attesa torna finalmente la Formula Uno, ma con vetture e regole completamente nuove. La stagione 2026 parte a Melbourne con il Gran Premio d’Australia che promette già spettacolo: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul corrieredellosport.it Albert Park - Melbourne (Australia)

