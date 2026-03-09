Russell attacca Hamilton sulla Mercedes illegale: "Stai zitto e pensa alla tua Ferrari!"

Il primo Gran Premio della nuova stagione di Formula Uno ha già emesso un verdetto abbastanza netto: la Mercedes è dominante , la nuova prima forza del campionato per distacco . A Melbourne le Frecce d'argento hanno chiuso con una doppietta che non è mai stata in discussione, con un passo decisamente superiore alle Ferrari, le uniche a reggere un minimo il confronto in pista, anche su gomma molto più vecchia. Merito di alcune novità introdotte ai limiti del regolamento , come il tanto discusso rapporto di compressione che è stato approvato , tra le critiche , dalla Fia concedendo alle W17 un vantaggio nettissimo sulle altre monoposto in pista.

I vantaggi della Mercedes e l'attacco di Hamilton

Tra i primi a parlare pubblicamente del vantaggio Mercedes, ai limiti della legalità, è stato proprio Lewis Hamilton: "Se avranno questo vantaggio anche solo per alcuni mesi, allora la stagione è già finita. Se questo rapporto di compressione è il motivo della loro maggior potenza, allora sarò deluso che la Fia abbia permesso che fosse così. E spingerò la mia squadra a fare la stessa cosa”. Parole al veleno prima del Gran Premio d'Australia contro la capacità del team inglese di sfruttare una 'zona grigia' del regolamento.

Russell su Hamilton: "Voglio dormire, stai zitto..."

Dopo la prima gara della stagione, e la dimostrazione anche in pista dello strapotere Mercedes, Russell ha preferito nascondersi: pochi complimenti alla W17, un conveniente elogio alla Ferrari (che è però arrivata con 10 secondi di ritardo) e soprattutto un attacco ad Hamilton dopo le sue parole. Nel post-gara, infatti, il pilota inglese ha parlato del suo volo di ritorno, svelando che lo condividerà proprio con Lewis: "Volerò con lui e so già che sentirò tutto il tempo 'il tuo motore è incredibile, il tuo rapporto di compressione è illegale, bla bla bla...'. Io vorrei solo andare a dormire abbastanza presto. Cosa gli risponderò? Gli dirò di stare zitto e di pensare alle sue cose, alla sua Ferrari".