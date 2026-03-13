"Dove diavolo perdo?", la frustrazione Leclerc e il messaggio al team radio Ferrari in Cina 

E' iniziato ufficialmente il weekend che si concluderà con il Gran Premio della Cina, secondo appuntamento (dopo la gara disputata in Australia e conclusa con il successo di Russel) del Mondiale di Formula 1 . Le prove libere hanno confermato il dominio delle Mercedes: Russel ha chiuso con il miglior tempo (1’32”741), seguito dal compagno di squadra Kimi Antonelli, rallentato dalle due improvvise VSC mentre stava facendo registrare il miglior tempo in pista.

Ferrari in difficoltà in Cina

Rispetto all'Australia, quando le due Ferrari avevano chiuso con il terzo e il quarto tempo, stavolta è toccato alle McLaren recitare il ruolo di principale avversario delle Mercedes: Norris e Oscar Piatti si sono infatti piazzati in terza e in quarta posizione. Hamilton e Leclerc sono andati in difficoltà: il pilota britannico ha chiuso al sesto posto, patendo un bloccaggio in frenata. I tecnici della Ferrari gli hanno consigliato di anticipare la chiusura dell’ala mobile per evitare l’effetto paracadute nella fase di chiusura dei profili. Ancora peggio è andata a Charles Leclerc.