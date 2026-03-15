Che figuraccia in Formula 1: Kimi Antonelli vince il suo primo Gp in Cina ma lo speaker fa un errore clamoroso

Momento tanto esilarante quanto imbarazzante al termine del Gran Premio di Shanghai. Durante la cerimonia sul podio, lo speaker ha commesso una clamorosa gaffe annunciando il giovane talento italiano “From Italy… Kimi Räikkönen!”, confondendo il nome del pilota della Mercedes con quello dell’ex campione del mondo finlandese. Il protagonista della scena era in realtà Kimi Antonelli, che per un attimo è rimasto visibilmente sorpreso dall’annuncio. L’errore ha subito fatto il giro dei social, diventando virale tra tifosi e appassionati di Formula 1.