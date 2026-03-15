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Che figuraccia in Formula 1: Kimi Antonelli vince il suo primo Gp in Cina ma lo speaker fa un errore clamoroso

Il giovane pilota Mercedes sale sul palco prima di ricevere il trofeo e rimane un attimo sorpreso. E sui social qualcuno ci scherza su...
2 min

Momento tanto esilarante quanto imbarazzante al termine del Gran Premio di Shanghai. Durante la cerimonia sul podio, lo speaker ha commesso una clamorosa gaffe annunciando il giovane talento italiano “From Italy… Kimi Räikkönen!”, confondendo il nome del pilota della Mercedes con quello dell’ex campione del mondo finlandese. Il protagonista della scena era in realtà Kimi Antonelli, che per un attimo è rimasto visibilmente sorpreso dall’annuncio. L’errore ha subito fatto il giro dei social, diventando virale tra tifosi e appassionati di Formula 1.

La reazione di Antonelli e della Mercedes

Il giovane pilota italiano ha reagito con un sorriso, senza dare troppo peso all’episodio. Anche il team Mercedes ha scelto di prendere la situazione con ironia: sul proprio account X (ex Twitter) ha pubblicato il video della scena accompagnandolo con la frase “Non sembra proprio giusto, eh?”, alimentando ulteriormente la viralità del momento. In poche ore il filmato ha iniziato a circolare ovunque, con migliaia di commenti divertiti da parte dei fan della Formula 1.

 

 

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