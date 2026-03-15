F1 diretta Gp Cina: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc LIVE

Dopo una Sprint Race emozionante e una sessione di qualifiche in cui si è fatta la storia , è finalmente arrivato il momento del Gran Premio di Cina . Nella seconda gara della stagione di Formula Uno è pronto a riaccendersi il duello Mercedes-Ferrari , che occupano le prime due file. Antonelli diventa il poleman più giovane della storia e scatta davanti a Russell , dietro ci sono le Ferrari di Hamilton e Leclerc che hanno dimostrato di poter lottare nonostante il dominio delle Frecce d'argento. Scattano i semafori alle ore 8 italiane : segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

8:36

Hamilton vuole lottare: il team radio

"Mi serve più potenza!". Così Hamilton al team radio: l'inglese vuole lottare per la vittoria.

8:35

Norris sconsolato, Russell torna quarto

"Non sappiamo come risolvere questo problema, vedremo che succederà". Così Norris dalla zona interviste. Intanto Russell passa Ocon e Colapinto per rimettersi in quarta posizione.

8:33

La Ferrari vola dopo la ripartenza

Ripartenza perfetta di Hamilton e Leclerc, che si ritrovano in seconda e terza posizione: sorpassati Russell, Ocon e Colapinto dopo la Safety Car. Ora l'obiettivo è Antonelli in testa, a meno di un secondo di distacco. Tutto ribaltato rispetto a cosa stava succedendo prima della Safety Car.

8:31

Problemi per Russell, lo sorpassa anche Leclerc

"Non ho grip!", si lamenta Russell nel team radio mentre viene passato anche da Leclerc. Si scatena anche il monegasco.

8:30

Hamilton scatenato: prende subito Ocon

Hamilton indiavolato, non perde tempo e dopo il lungo rettilineo passa subito anche Ocon per la terza posizione.

8:29

Hamilton passa Russell!

Errore di Russell in curva-3, Hamilton ringrazia e passa. Ora è quarto dietro ad Ocon e Colapinto.

8:28

Termina la Safety Car: si riparte!

La Safety Car torna in pitlane: riparte il Gran Premio di Cina! Antonelli dà lo stacco e si torna a correre.

8:26

Russell avvisa la Mercedes

"Finire la gara con un solo pitstop mi sembra difficile", il team radio di Russell alla Mercedes. Inizia ora il13° giro su 56, ancora sotto regime di Safety Car.

8:22

Rientrano tutti ai box

Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc e Gasly tutti ai box, approfittando della Safety Car, per montare gomma bianca. Antonelli resta davanti a tutti, alle sue spalle ci sono Colapinto e Ocon che non si sono fermati. Poi Russell, Hamilton, Lindblad, Leclerc, Hulkenberg, Gasly e Bearman a chiudere la top10.

8:20

Stroll si ferma, è Safety Car!

L'Aston Martin di Stroll si ferma in curva 1: Safety Car in pista!

8:19

Rientrano subito Verstappen, Lawson e Sainz

Strategia aggressiva per Lawson, Verstappen e Sainz: rientrano già al decimo giro per gomma dura.

8:19

Gomme medie per la top5

Le Mercedes, le Ferrari e Gasly sono tutti su gomma media, ed avranno una finestra di pit-stop simile. La prima scelta diversa è in sesta posizione, con Colpainto su gomma dura. Unica soft in pista è quella di Verstappen.

8:17

La Mercedes scappa via: le Ferrari sono già lontane

Siamo solo all'ottavo giro, ma Russell ha già guadagnato oltre 2.5 secondi su Hamilton in terza posizione. Le Frecce d'argento hanno già staccato nettamente le Rosse, gara che sembra già decisa ma tutto può succedere.

8:15

Disastro Red Bull: cosa sta succedendo ad Hadjar e Verstappen

Una partenza terribile sia per Verstappen che per Hadjar. Il francese va anche in testacoda ed è costretto a rientrare subito ai box, rientrando ultimo. Problemi anche per il quattro volte campione del mondo, che esce di pista due volte e si ritrova al momento decimo.

8:13

Incredibile Alpine: sono dietro alle Mercedes e Ferrari

Nel vuoto lasciato da Mercedes e Ferrari alle loro spalle ci sono entrambe le Alpine: Gasly e Colapinto (super partenza dell'argentino che recupera 6 posizioni) sono quinto e sesto.

8:11

Russell prende Hamilton, Mercedes in testa. Intanto caos McLaren

Dopo neanche un giro Russell prende anche Hamilton e si posiziona alle spalle di Antonelli. Mercedes in testa dopo solo 4 giri, facendo valere lo strapotere del loro motore. Intanto clamoroso McLaren: né Norris né Piastri sono partiti e si ritirano.

8:08

Antonelli passa Hamilton, Russell passa Leclerc

Al terzo giro la Mercedes inizia a ruggire: Antonelli passa Hamilton e si prende la testa del Gran Premio, dietro Russell passa Leclerc per la terza posizione.

8:06

Super partenza della Ferrari, Russell perde terreno

Dopo Melbourne, è un'altra super partenza Ferrari: Hamilton brucia le Mercedes e vola in testa, poi Antonelli che però è marcato stretto da Leclerc. Russell quarto, una brutta partenza che gli fa perdere terreno.

8:04

+++ Si parte! Hamilton davanti a tutti! +++

Si spengono i semafori e si parte! Altra super partenza della Ferrari con Hamilton in testa! Intanto Bortoleto e Albon restano ai box e non partono: già due ritiri nel Gran Premio.

8:00

Inizia il giro di formazione

Ci siamo, inizia il giro di formazione! Tra pochi istanti la partenza del Gran Premio di Cina.

7:59

Incredibile McLaren: anche Piastri rientra ai box

Problemi anche per Oscar Piastri, che rientra ai box e partirà anche lui dalla pitlane. Quanti problemi per la McLaren, che libera l'intera terza fila: c'è un buco tra le Ferrari e la coppia Gasly-Verstappen.

7:55

Pochi minuti al via tra caos e attesa: sarà un GP emozionante

Tanti problemi, tre piloti che partono dalla pitlane, caos meccanici ed elettronici dell'ultimo secondo. Ma anche Antonelli in pole e le Ferrari in seconda fila pronte a lottare contro le Mercedes: tra pochi minuti inizierà un emozionante Gran Premio di Cina.

7:49

Clamoroso Norris: partirà dalla pitlane

I meccanici McLaren non riescono a sistemare il problema in tempo: Norris partirà dalla pitlane e dovrà dunque rinunciare alla sesta posizione conquistata in qualifica. Anche Bortoleto partirà dalla pitlane (rientrato per un problema non specificato), dove era già previsto partisse anche Albon.

7:47

Vasseur: "Ci stiamo avvicinando alle Mercedes"

"Mercedes? In termini distanza non siamo lontani ma nel passo hanno ancora un vantaggio. Dobbiamo sfruttare tutto al massimo e continuare a sviluppare la macchina. Già siamo più vicini rispetto a Melbourne. Ci vuole sempre il lavoro di squadra per vincere, i ragazzi stanno spingendo e facendo un ottimo lavoro". Così il team principal Fred Vasseur nel pre-gara.

7:45

Antonelli nella storia: ecco chi ha battuto per il nuovo record

Davanti a tutti c'è Kimi Antonelli, che con i suoi 19 anni 6 mesi 17 giorni è il nuovo poleman più giovane della storia. Ecco a chi ha strappato il record e gli altri più giovani in pole in F1.

7:37

Problemi anche per Verstappen!

Il Gran Premio deve ancora iniziare e ci sono già tantissimi problemi. Ora tocca alla Red Bull di Verstappen, con i meccanici costretti ad aprire il vano motore in pista per risolvere un problema di natura meccanica, mentre cercano di coprire le telecamere. E intanto Norris non è ancora in pista, la sua McLaren resta in garage dove stanno lavorando i meccanici. Grande caos con le nuove monoposto quando mancano poco più di 20 minuti al via.

7:35

F1, la classifica aggiornata prima del Gran Premio di Cina

Russell primo a punteggio pieno e intenzionato ad aumentare il suo distacco. Dietro Leclerc raggiunge Antonelli, ma anche Hamilton resta vicino. Ecco tutti i punteggi prima del via del Gran Premio di Cina.