F1 diretta Gp Cina: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc LIVE
Dopo una Sprint Race emozionante e una sessione di qualifiche in cui si è fatta la storia, è finalmente arrivato il momento del Gran Premio di Cina. Nella seconda gara della stagione di Formula Uno è pronto a riaccendersi il duello Mercedes-Ferrari, che occupano le prime due file. Antonelli diventa il poleman più giovane della storia e scatta davanti a Russell, dietro ci sono le Ferrari di Hamilton e Leclerc che hanno dimostrato di poter lottare nonostante il dominio delle Frecce d'argento. Scattano i semafori alle ore 8 italiane: segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
8:36
Hamilton vuole lottare: il team radio
"Mi serve più potenza!". Così Hamilton al team radio: l'inglese vuole lottare per la vittoria.
8:35
Norris sconsolato, Russell torna quarto
"Non sappiamo come risolvere questo problema, vedremo che succederà". Così Norris dalla zona interviste. Intanto Russell passa Ocon e Colapinto per rimettersi in quarta posizione.
8:33
La Ferrari vola dopo la ripartenza
Ripartenza perfetta di Hamilton e Leclerc, che si ritrovano in seconda e terza posizione: sorpassati Russell, Ocon e Colapinto dopo la Safety Car. Ora l'obiettivo è Antonelli in testa, a meno di un secondo di distacco. Tutto ribaltato rispetto a cosa stava succedendo prima della Safety Car.
8:31
Problemi per Russell, lo sorpassa anche Leclerc
"Non ho grip!", si lamenta Russell nel team radio mentre viene passato anche da Leclerc. Si scatena anche il monegasco.
8:30
Hamilton scatenato: prende subito Ocon
Hamilton indiavolato, non perde tempo e dopo il lungo rettilineo passa subito anche Ocon per la terza posizione.
8:29
Hamilton passa Russell!
Errore di Russell in curva-3, Hamilton ringrazia e passa. Ora è quarto dietro ad Ocon e Colapinto.
8:28
Termina la Safety Car: si riparte!
La Safety Car torna in pitlane: riparte il Gran Premio di Cina! Antonelli dà lo stacco e si torna a correre.
8:26
Russell avvisa la Mercedes
"Finire la gara con un solo pitstop mi sembra difficile", il team radio di Russell alla Mercedes. Inizia ora il13° giro su 56, ancora sotto regime di Safety Car.
8:22
Rientrano tutti ai box
Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc e Gasly tutti ai box, approfittando della Safety Car, per montare gomma bianca. Antonelli resta davanti a tutti, alle sue spalle ci sono Colapinto e Ocon che non si sono fermati. Poi Russell, Hamilton, Lindblad, Leclerc, Hulkenberg, Gasly e Bearman a chiudere la top10.
8:20
Stroll si ferma, è Safety Car!
L'Aston Martin di Stroll si ferma in curva 1: Safety Car in pista!
8:19
Rientrano subito Verstappen, Lawson e Sainz
Strategia aggressiva per Lawson, Verstappen e Sainz: rientrano già al decimo giro per gomma dura.
8:19
Gomme medie per la top5
Le Mercedes, le Ferrari e Gasly sono tutti su gomma media, ed avranno una finestra di pit-stop simile. La prima scelta diversa è in sesta posizione, con Colpainto su gomma dura. Unica soft in pista è quella di Verstappen.
8:17
La Mercedes scappa via: le Ferrari sono già lontane
Siamo solo all'ottavo giro, ma Russell ha già guadagnato oltre 2.5 secondi su Hamilton in terza posizione. Le Frecce d'argento hanno già staccato nettamente le Rosse, gara che sembra già decisa ma tutto può succedere.
8:15
Disastro Red Bull: cosa sta succedendo ad Hadjar e Verstappen
Una partenza terribile sia per Verstappen che per Hadjar. Il francese va anche in testacoda ed è costretto a rientrare subito ai box, rientrando ultimo. Problemi anche per il quattro volte campione del mondo, che esce di pista due volte e si ritrova al momento decimo.
8:13
Incredibile Alpine: sono dietro alle Mercedes e Ferrari
Nel vuoto lasciato da Mercedes e Ferrari alle loro spalle ci sono entrambe le Alpine: Gasly e Colapinto (super partenza dell'argentino che recupera 6 posizioni) sono quinto e sesto.
8:11
Russell prende Hamilton, Mercedes in testa. Intanto caos McLaren
Dopo neanche un giro Russell prende anche Hamilton e si posiziona alle spalle di Antonelli. Mercedes in testa dopo solo 4 giri, facendo valere lo strapotere del loro motore. Intanto clamoroso McLaren: né Norris né Piastri sono partiti e si ritirano.
8:08
Antonelli passa Hamilton, Russell passa Leclerc
Al terzo giro la Mercedes inizia a ruggire: Antonelli passa Hamilton e si prende la testa del Gran Premio, dietro Russell passa Leclerc per la terza posizione.
8:06
Super partenza della Ferrari, Russell perde terreno
Dopo Melbourne, è un'altra super partenza Ferrari: Hamilton brucia le Mercedes e vola in testa, poi Antonelli che però è marcato stretto da Leclerc. Russell quarto, una brutta partenza che gli fa perdere terreno.
8:04
+++ Si parte! Hamilton davanti a tutti! +++
Si spengono i semafori e si parte! Altra super partenza della Ferrari con Hamilton in testa! Intanto Bortoleto e Albon restano ai box e non partono: già due ritiri nel Gran Premio.
8:00
Inizia il giro di formazione
Ci siamo, inizia il giro di formazione! Tra pochi istanti la partenza del Gran Premio di Cina.
7:59
Incredibile McLaren: anche Piastri rientra ai box
Problemi anche per Oscar Piastri, che rientra ai box e partirà anche lui dalla pitlane. Quanti problemi per la McLaren, che libera l'intera terza fila: c'è un buco tra le Ferrari e la coppia Gasly-Verstappen.
7:55
Pochi minuti al via tra caos e attesa: sarà un GP emozionante
Tanti problemi, tre piloti che partono dalla pitlane, caos meccanici ed elettronici dell'ultimo secondo. Ma anche Antonelli in pole e le Ferrari in seconda fila pronte a lottare contro le Mercedes: tra pochi minuti inizierà un emozionante Gran Premio di Cina.
7:49
Clamoroso Norris: partirà dalla pitlane
I meccanici McLaren non riescono a sistemare il problema in tempo: Norris partirà dalla pitlane e dovrà dunque rinunciare alla sesta posizione conquistata in qualifica. Anche Bortoleto partirà dalla pitlane (rientrato per un problema non specificato), dove era già previsto partisse anche Albon.
7:47
Vasseur: "Ci stiamo avvicinando alle Mercedes"
"Mercedes? In termini distanza non siamo lontani ma nel passo hanno ancora un vantaggio. Dobbiamo sfruttare tutto al massimo e continuare a sviluppare la macchina. Già siamo più vicini rispetto a Melbourne. Ci vuole sempre il lavoro di squadra per vincere, i ragazzi stanno spingendo e facendo un ottimo lavoro". Così il team principal Fred Vasseur nel pre-gara.
7:45
Antonelli nella storia: ecco chi ha battuto per il nuovo record
Davanti a tutti c'è Kimi Antonelli, che con i suoi 19 anni 6 mesi 17 giorni è il nuovo poleman più giovane della storia. Ecco a chi ha strappato il record e gli altri più giovani in pole in F1.
7:37
Problemi anche per Verstappen!
Il Gran Premio deve ancora iniziare e ci sono già tantissimi problemi. Ora tocca alla Red Bull di Verstappen, con i meccanici costretti ad aprire il vano motore in pista per risolvere un problema di natura meccanica, mentre cercano di coprire le telecamere. E intanto Norris non è ancora in pista, la sua McLaren resta in garage dove stanno lavorando i meccanici. Grande caos con le nuove monoposto quando mancano poco più di 20 minuti al via.
7:35
F1, la classifica aggiornata prima del Gran Premio di Cina
Russell primo a punteggio pieno e intenzionato ad aumentare il suo distacco. Dietro Leclerc raggiunge Antonelli, ma anche Hamilton resta vicino. Ecco tutti i punteggi prima del via del Gran Premio di Cina.
7:30
Norris a rischio: cosa sta succedendo
Ancora problemi prima del via, stavolta di natura elettronica, per la McLaren di Norris. I meccanici Papaya stanno lavorando per sistemarli in tempo per la partenza, da valutare se il campione del mondo in carica riuscirà a partire.
7:27
Che rischio per Bortoleto
Bortoleto sembra quasi perdere la sua Audi in curva durante il giro di posizionamento. A Melbourne fu Piastri a perdere la sua McLaren finendo contro il muro prima del via, con un doloroso ritiro nel suo Gran Premio di casa.
7:25
Gp di Cina, la griglia di partenza: Antonelli davanti a tutti
Le ultime monoposto stanno completando il giro per poi completare la griglia di partenza del Gran Premio di Cina. Davanti a tutti c'è Kimi Antonelli, il nuovo poleman più giovane della storia. Poi Russell, Leclerc e Hamilton. Male Verstappen, dietro all'Alpine di Gasly.
7:22
La F1 si ferma ad aprile: annullati i Gp di Bahrain e Arabia Saudita
Nella notte italiana arriva l'annuncio che ormai era nell'aria da diversi giorni: annullati i Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita per via della guerra in Medio Oriente, la F1 si ferma ad aprile e ci sarà un buco nel calendario. LEGGI TUTTO
7:20
Le monoposto si posizionano in pista
Mancano 40 minuti al via e le monoposto escono dai garage e si vanno a posizionare nelle rispettive caselle di partenza. Cresce l'attesa, boato dei tifosi per l'ingresso dei piloti sul tracciato.
7:12
Leclerc e Hamilton hanno un obiettivo: "Vincere!"
Non si nascondono Leclerc e Hamilton: entrambi nelle interviste post-qualifiche hanno fissato come obiettivo per la gara quello di vincere. I due piloti Ferrari vogliono lottare, ieri si è accesa anche la lotta interna con una bagarre tra il monegasco e l'inglese nella Sprint.
7:05
Gp di Cina, le strategie: si va verso una sosta singola
Così come a Melbourne, sembra che la sosta singola sia nuovamente la miglior strategia per i team: un solo pit-stop nella finestra tra il 17° e 23° giro con una combinazione di mescola soft-media e poi lungo fino al termine dei 56 giri previsti. A cambiare le carte in tavola potrebbero essere eventuali Safety Car.
7:00
Gp di Cina, il circuito di Shanghai va a favore delle Mercedes
Lo Shanghai International Circuit è un tracciato che favorisce le Mercedes: nel lungo rettilineo prima delle ultime due curve, le Frecce d'argento possono mostrare l'enorme superiorità del loro motore, staccando nettamente le altre vetture. Al contrario, questa non è una pista a favore delle Ferrari: ci sono poche curve lente, proprio quelle in cui la nuova SF-26 eccelle.
6:55
Riparte la lotta Mercedes-Ferrari. E attenzione ad Antonelli...
Anche nel secondo weekend della stagione la Mercedes si è confermata dominante. Ma la Ferrari è lì e vuole lottare, nonostante lo strapotere del motore delle Frecce d'argento. E intanto, attenzione ad Antonelli: interrompe la striscia di Russell fin qui e dimostra che è pronto a lottare contro il suo compagno di squadra. Tanta Italia in questa lotta ai vertici della Formula Uno.
6:50
Gp di Cina, è tutto pronto: riparte la lotta Mercedes-Ferrari, Antonelli scatta in pole
Ultimi momenti per prepararsi al meglio per la seconda gara della stagione. Mercedes ancora dominante ma la Ferrari non molla. Antonelli scatta davanti a tutti, seguito da Russell, Hamilton e Leclerc. Alle ore 8 italiane si spegneranno i semafori e inizierà il Gran Premio di Cina: aggiornamenti, novità e notizie in tempo reale sul corrieredellosport.it
Shanghai International Circuit - Cina