F1 diretta Qualifiche Cina: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc LIVE

Aggiorna

La Ferrari a caccia della pole. Dopo la Sprint vinta da Russell davanti ai due piloti della scuderia di Maranello, Leclerc e Hamilton vogliono partire davanti. Semaforo verde alle ore 8, stesso orario della gara in programma domenica 15 marzo. Tutti gli aggiornamenti in diretta...

9:13 Antonelli nella storia Andrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il pilota romagnolo - a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni - diventa il poleman più giovane della storia (battuto il primato di Vettel, in pole a 21 anni, 2 mesi e 11 giorni) e riporta l'Italia al primo posto nelle qualifiche dopo quasi 17 anni: l'ultimo a riuscirci fu Giancarlo Fisichella con la Force India a Spa 2009. 9:06 La classifica dopo le prove Ecco i piazzamenti dopo le qualifiche del Gran Premio della Cina: 1) Antonelli

2) Russell

3) Hamilton

4) Leclerc

5) Piastri

6) Norris

7) Gasly

8) Verstappen

9) Hadjar

10) Bearman 9:04 Antonelli davanti a Russell e Hamilton Kimi Antonelli chiude le Q3 in testa, davanti a Russell. Terzo tempo per Hamilton che precede Charles Leclerc. 9:03 +++ Antonelli in pole position +++ Kimi Antonelli conquista la sua prima pole position in carriera. Dopo Fisichella, nel 2009, un italiano torna a realizzare il miglior tempo. E' il più giovane della storia in F.1 a ottenere una pole. 9:01 Antonelli si migliora, Hamilton secondo Antonelli migliora il suo tempo, 1:32:064. Colpo di coda di Hamilton che si piazza alle sue spalle. Terzo Leclerc 8:59 Riparte Russell Russell torna in pista, come Antonelli e le due Ferrari. 8:54 Piastri e Norris davanti alle Ferrari Piastri secondo e Norris terzo: le due McLaren al momento davanti alle Ferrari. Russell ancora fermo ai box. 8:52 Antonelli avanti a tutti Antonelli davanti a tutti con il tempo di 1:32.322, davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Russell torna ai box dopo il problema in pista. 8:49 Si ferma Russell Colpo di scena: si ferma Russell, appena sceso in pista per le Q3. Dopo pochi istanti però il pilota della Mercedes è ripartito, evitando la bandiera rossa. 8:48 Si parte con la Q3 Inizia la Q3 8:46 Gli eliminati dopo la Q2 Ecco gli eliminati dopo la Q2: Hülkenberg, Colapinto, Ocon, Lawson, Lindblad e Bortoleto. 8:44 Finiscono le Q2: Antonelli avanti a tutti Terminano le Q2: Antonelli davanti a Leclerc, Russell terzo, Hamilton quarto, poi Norris, Gasly, Verstappen, Piastri, Bearman e Hadjar. Incidente per Bortoleto vicino alla corsia box. 8:40 Antonelli davanti a Leclerc Antonelli fa segnare il miglior tempo, con 43 millesimi di vantaggio su Leclerc. 8:38 Leclerc torna avanti Giro migliore per Charles Leclerc, che fa segnare 1:32.486. Ora scende in pista Russell (al momento lontano dai tempi fatti registrare ieri). 8:30 Russell davanti a tutti Russel fa registrare il miglior tempo: 1:32.523, davanti a Lewis Hamilton, che scavalca momentaneamente il compagno di squadra Charles Leclerc. Quarto Antonelli 8:27 Tutti in pista: partono le Q2 SI riparte: i piloti che hanno ottenuto la qualificazione per le Q2, scendono di nuovo in pista. 8:23 Tra poco di nuovo tutti in pista Tra poco i piloti qualificati per le Q2 scenderanno di nuovo in pista, con Charles Leclerc davanti a tutti.

8:21 Leclerc davanti a tutti Terminata la Q1, con la Ferrari di Charles Leclerc davanti a tutti. Dietro al ferrarista, Russell, Antonelli, Verstappen, Hamilton, Norris, Piastri, Hadjar e Colapinto. 8:20 Termina la Q1 Terminata la Q1: eliminati Sainz, Albon, Alonso, Bottas, Stroll e Perez. 8:16 Problemi per la Red Bull Problemi per le due Red Bull: Verstappen al momento 15esimo, dietro al compagno Hadjar, che è 14esimo. 8:15 Miglior tempo per Leclerc Charles Leclerc fa registrare il miglior tempo, con 1:33.175. A quattro minuti dalla fine Sainz e Alonso sarebbero fuori dalla Q2. 8:12 Hamilton alle spalle delle Mercedes Mentre Leclerc si lancia, Hamilton chiude il suo giro al terzo posto, dietro le due Mercedes. 8:12 Russel avanti a tutti Miglior tempo parziale per Russell, che ha fatto registrare il tempo di 1:33:262, davanti ad Antonelli e Piastri. 8:09 Leggera sbandata per Hamilton Leggera sbandata per Lewis Hamilton che ha rischiato un testacoda. 8:08 Piastri in testa Piastri ha fatto registrare il miglior tempo. 1:33:990 8:01 Semaforo verde: scattano le Q1 Iniziano le Q1: piloti in pista per le qualifiche 7:59 Piloti pronti Tutto pronto: stanno per iniziare le prove del Gran Premio della Cina. 7:54 Tra poco tutti in pista Alle ore 8:00 si scende nuovamente in pista: scattano le prove del Gran Premio della Cina 7:49 Antonelli: "Qualcosa è andato storto" Andrea Kimi Antonelli ha chiuso la gara Sprint al quinto posto: "Il turbo non era pronto in partenza e ho rischiato di andare in stallo. Dovrò rivedere la procedura, dove qualcosa è andato storto e ha condizionato tutta la gara. Con Hadjar era colpa mia, ma il passo gara era buono". 7:41 Verstappen: "E' andato tutto storto" "Non ho tante parole al momento. Tutto quello che poteva andare storto è andato storto, sicuramente dobbiamo sistemare la partenza, ma al momento penso che abbiamo il degrado gomme più alto della griglia. Credo che non siamo preparati, abbiamo più problemi di quanto ci aspettassimo". Queste le parole di Max Verstappen dopo la gara Sprint e prima delle prove del Gp della Cina. 7:35 La classifica piloti: dominio Mercedes Ecco la classifica piloti del Mondiale di Formula 1: comanda la Mercedes a 55 punti: 15 più della Ferrari. Terza la McLaren.

7:27 Hamilton: "Contento della Ferrari" Lewis Hamilton si è detto "contento della Ferrari" al termine della gara Sprint che ha chiuso al terzo posto dietro Russel e il compagno di squadra Charles Leclerc: "Devo ringraziare il team per averci messo nella posizione di lottare con Mercedes, ma per ora hanno più velocità di punta. Ho consumato le gomme nei sorpassi con Russell, ma sono contento della macchina". 7:25 Leclerc: "Buono il passo di gara" "Ho gestito molto all'inizio, ma sono contento della gara. Il passo era molto buono e siamo più vicini che in qualifica. Ho avuto qualche slittamento prima della ripartenza della safety car, ma era un problema di temperatura delle gomme". Queste le parole di Charles Leclerc dopo la gara Sprint in Cina, che ha chiuso al secondo posto dietro Russel. 7:20 Russell: "Le Ferrari al nostro livello in gara" "Ho avuto tutto sotto controllo, poi c'è stata la safety car ma siamo riusciti a gestirla. In prima curva c'era tanto vento e non è stato facile gestire le gomme, soprattutto nella lotta con Hamilton. In qualifica la Ferrari sembra leggermente indietro, ma in gara è al nostro livello".Queste le parole di George Russell (Mercedes) dopo la vittoria nella sprint race del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026. 7:12 La classifica Mondiale prima della pole Alle ore 8 scatteranno le prove per la pole del Gran Premio della Cina. Russell, dopo il successo del primo Gran Premio in Australia e della Sprint a Shangai, guida la classifica iridata con 32 punti, davanti alla coppia formata da Antonelli e Leclerc (appaiati a 22). Quarto Hamilton a 18, davanti a Norris che segue a 15. Sesto posto per Verstappen a 8 punti.

7:08 Gara sprint, l'ordine d'arrivo Questo l'ordine di arrivo della gara Sprint che si è chiusa in Cina: 1. Russell (Mercedes)

2. Leclerc (Ferrari) a 0"674

3. Hamilton (Ferrari) a 2"554

4. Norris (McLaren) a 4"433

5. Antonelli (Mercedes) a 5"688

6. Piastri (McLaren) a 6"809

7. Lawson (Racing Bulls) a 10"900

8. Bearman (Haas) a 11"271

9. Verstappen (Red Bull) a 11"619

10. Ocon (Haas) a 13"887 7:05 Russell vince la gara Sprint davanti alle Ferrari George Russell vince la prima sprint race della stagione 2026 di F1. Nei 19 giri sul circuito di Shanghai, in Cina, il britannico della Mercedes si impone davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che completano il podio. Al quarto posto la McLaren di Lando Norris, che ha preceduto la Mercedes di Antonelli. Sesto Oscar Piastri (McLaren). Problemi in partenza per Max Verstappen (Red Bull), che non va oltre la nona posizione. 07:00 GP Cina, tra poco le qualifiche Si riaccendono i motori dopo la gara Sprint. Alle 8 il via alla battaglia per la pole. Shangai, Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA