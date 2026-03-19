Antonelli da Fiorello, la richiesta assurda a Sinner. Poi il pronostico su Roma-Bologna: "Finisce..."
Dopo lo sketch del giorno precedente, con finto Kimi Antonelli in chiamata, quello vero e proprio, fresco della sua prima vittoria in F1, è stato ospite a sorpresa a 'La Pennicanza'. Il baby talento italiano è stato intervistato in videochiamata da Rosario Fiorello, trattando diversi argomenti anche oltre ai motori.
Antonelli scherza su Sinner: "Un giro in F1 se..."
Il pilota bolognese ha ripercorso le emozioni vissute in Cina, dove ha trionfato davanti a Russell e Hamilton: “Il momento più teso? La partenza, ma anche gli ultimi giri sembrano sempre i più lunghi del mondo. I complimenti che non mi aspettavo? Quelli di Lewis, era davvero stracontento per me”. Poi la richiesta assurda su Jannik Sinner: “Più forte lui al volante o io a tennis? Il mio rovescio è pessimo, il dritto più o meno c'è… però so che Jannik si allena anche in go-kart! Jannik su una F1? Difficile, ma potremmo fare un giro in biposto!”.
Antonelli, il pronostico su Roma-Bologna
Infine, in vista della sfida di ritorno del derby europeo tra Roma e Bologna, Kimi Antonelli ha fatto il suo pronostico: “Spero nella vittoria del Bologna… io dico che finisce 1-0 per noi, ma che vinca il migliore!”.