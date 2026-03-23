Alcaraz perde, la McLaren trema: la "maledizione" può colpire ancora, di cosa si tratta

Si avvicina sempre di più il Gran Premio del Giappone , terza tappa del Mondiale di F1 in programma il 29 marzo . Si corre sull'iconico circuito di Suzuka con tanti team chiamati al riscatto dopo la gara in Cina. Tra questi, più di tutti, c'è la McLaren , che sul circuito di Shanghai non è neanche partita . Un disastroso doppio ritiro per Norris e Piastri, rimasti ai box ancora prima dello spegnimento dei semafori. I Papaya vorranno assolutamente voltare pagina, ma i social si stanno scatenando sulla possibile " maledizione " che può colpire il team di Andrea Stella.

Alcaraz e la McLaren: le strane coincidenze fanno impazzire i social

Da alcuni mesi, infatti, sono impazzate ironie e commenti sui destini incrociati tra Alcaraz e le McLaren: quando il primo perde, le due monoposto chiudo le gare in modo disastroso. Tutto è iniziato il 16 novembre 2025, con la sconfitta dello spagnolo nella finale delle Atp Finals contro Sinner, seguita poi una settimana dopo (23 novembre) dal Gran Premio di Las Vegas, dove entrambe le McLaren sono state squalificate per irregolarità sul fondo delle monoposto. Lo spagnolo ha poi iniziato una serie di vittorie che l'ha portato a vincere due tornei di fila (Australian Open e Doha), mentre nel frattempo Norris si è laureato Campione del mondo ad Abu Dhabi. Poi, il 14 marzo 2026 Alcaraz interrompe la sua striscia di successi, battuto in semifinale ad Indian Wells da Medvedev, la prima sconfitta dopo quella alle Atp Finals. Passa solo un giorno, 15 marzo, e arriva proprio il Gran Premio di Cina, che le McLaren chiudono con doppio ritiro.

Alcaraz di nuovo ko, McLaren trema per la "maledizione"

I social si scatenano e iniziano a notare queste strane coincidenze, parlando di una "maledizione Alcaraz" per le Papaya. Le sconfitte dello spagnolo non portano bene alla McLaren, motivo per il quale il web si è già agitato quando manca ancora qualche giorno al Gran Premio del Giappone: Alcaraz è stato sconfitto da Korda a Miami, chissà se la maledizione tornerà a colpire e la gara finirà di nuovo con un disastro per il team inglese.