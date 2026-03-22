Alcaraz-Korda diretta Masters 1000 Miami: segui la sfida del terzo turno LIVE
MIAMI (STATI UNITI) - È il giorno di Alcaraz-Korda, sfida valida per il terzo turno del Masters 1000 di Miami. Carlos, numero uno al mondo e primo favorito del seeding, sfida lo statunitense Sebastian, n.36 del ranking Atp: chi vince stacca il pass per gli ottavi di finale contro uno tra lo spagnolo Landaluce e il russo Khachanov. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
20:08
Giocatori in campo, si parte
Riscaldamento tra i due, poi si inizia sul serio.
19:53
Tra poco l'inizio del match tra Alcaraz e Korda
Si è concluso il match tra Opelka e Fritz, con la vittoria del numero 7 del mondo per 6-3 6-4. Alcaraz e Korda scenderanno a breve in campo sullo Stadium 1 di Miami Gardens.
19:40
Alcaraz-Korda, i precedenti
Dopo un debutto convincente al Miami Masters 1000, Carlos Alcaraz torna in campo questa domenica per il terzo turno del torneo statunitense. Lo spagnolo sfiderà Sebastian Korda, 25 anni e numero 36 del ranking mondiale, in uno dei match più interessanti del programma. Nei precedenti, Alcaraz è avanti 4-1, con l’ultimo successo ottenuto due anni fa al terzo turno del Roland Garros.
19:20
Paolini eliminata
Si conclude l’avventura di Jasmine Paolini al torneo di Miami. La tennista italiana viene sconfitta da Jelena Ostapenko in tre set, con il punteggio di 5-7 6-2 7-5, consentendo alla lettone di qualificarsi per gli ottavi di finale. Qui tutti i dettagli.
19:09
Si gioca anche Opelka-Fritz
Terminato il primo set tra Opelka e Fritz. Per ora avanti Fritz con il risultato di 6-3. Al termine di questo derby americano andrà in campo Alcaraz.
19:05
Masters 1000 Miami, Alcaraz sfida Korda: data e orario del match
La partita tra lo spagnolo e lo statunitense, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Miami, si disputa oggi - domenica 22 marzo - all'Hard Rock Stadium come secondo match di giornata dopo Opelka-Fritz e non prima delle ore 20 italiane (le 15 locali).