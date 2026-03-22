Alcaraz-Korda diretta Masters 1000 Miami: segui la sfida del terzo turno LIVE

MIAMI (STATI UNITI) - È il giorno di Alcaraz-Korda, sfida valida per il terzo turno del Masters 1000 di Miami. Carlos, numero uno al mondo e primo favorito del seeding, sfida lo statunitense Sebastian, n.36 del ranking Atp: chi vince stacca il pass per gli ottavi di finale contro uno tra lo spagnolo Landaluce e il russo Khachanov. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.