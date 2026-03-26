Antonelli e il retroscena sulla dedica di Sinner dopo la vittoria in Cina: "Ci sono rimasto"

SUZUKA (Giappone) - Dopo la vittoria in Cina, Kimi Antonelli non può più nascondersi in vista del Gp del Giappone, terza gara del Mondiale di Formula 1 2026: "Sono l'uomo del momento? Sarà il primo weekend dopo la vittoria in Cina, sarà interessante - le parole del 19enne pilota bolognese della Mercedes - ma alla fine lo interpreterò come gli altri, non è che cercherò di fare robe strane solo perché ho vinto una gara. L'obiettivo è sempre lo stesso, la vittoria mi ha dato più consapevolezza , ma bisognerà fare tutto bene per riottenere quello che abbiamo ottenuto in Cina".

I messaggi con Sinner e Bezzecchi

La prima vittoria di Antonelli ha avuto una vasta eco: "È stato tutto molto più grande di quanto mi aspettassi - confessa il giovane talento dei motori ai microfoni di Sky - per tutta la settimana si è parlato molto di me, è stato bello vedere tutto questo supporto ed entusiasmo, ma ho cercato di non guardare troppo perché ci vuole un attimo a perdere il focus. Mi sono goduto la vittoria, ma ora testa al weekend". Fra i tanti complimenti ricevuti, Antonelli ammette che "la dedica di Sinner (dopo la vittoria nel torneo di Indian Wells, n.d.r.) è stata inaspettata, ci sono rimasto, è stato molto carino da parte sua. Ci scriviamo, abbiamo un bel rapporto, ma non me l'aspettavo, è stato bellissimo, mi ha fatto strapiacere". Anche con Marco Bezzecchi, pilota dell'Aprilia e in testa alla classifica mondiale della MotoGp, non mancano gli scambi di messaggi, ma ora quello che conta di più è "non mettermi ulteriore pressione addosso. È stato bello in Cina, ma questo è un altro weekend, un'altra pista, difficile per la batteria".