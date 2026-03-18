Sinner: "Per me Miami è importante perché..." Poi la frase su Kimi Antonelli e la Ferrari

" Sono contento di essere qui a Miami . È un torneo importante per me ed è l'ultimo prima della terra battuta. Inoltre è un torneo simile a Indian Wells e mi è mancato l'anno scorso . Darò il mio massimo come sempre, poi vediamo come va". Queste le dichiarazioni di Jannik Sinner , intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione del Media Day del Masters 1000 di Miami . Reduce dal trionfo a Indian Wells , l'azzurro ha poi condiviso le sue prime sensazioni all'arrivo in Florida: "Ho giocato ieri per 45 minuti così da muoverci un attimino, ma è difficile dire che condizioni ho trovato. Il tempo qua non è bellissimo, vediamo come sarà nei prossimi giorni . Ho visto che con le partite già sono un po' indietro". Salvo cambiamenti di programma, Sinner dovrebbe esordire nella giornata di sabato 21 marzo.

La frase su Antonelli e la Ferrari

Non poteva poi mancare una domanda sul Gran Premio di Miami di Formula 1, che si disputerà tra un mese proprio a due passi dall'Hard Rock Stadium, campo principale del torneo di tennis: "È bello perché veniamo in macchina e siamo sulla pista: è una sensazione unica, non abbiamo questa opportunità sempre". A tal proposito, Sinner ha parlato dell'amico Kimi Antonelli, a cui aveva dedicato il titolo in California, arrivato poche ore dopo il trionfo del giovane pilota in Cina: "Come avevo già detto, quello che sta facendo è incredibile. È un bravissimo ragazzo e una bellissima famiglia, quindi sono contento per tutti loro. Gli auguo solo il meglio, ma lo auguro anche alla Ferrari: speriamo si possa avvicinare un po' alla Mercedes".

Sinner: "Momento importante per il tennis italiano"

Infine, Sinner si è espresso in merito allo storico traguardo raggiunto dal tennis azzurro con quattro giocatori in top 20: sé stesso, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. "Si tratta di un momento importante, dobbiamo sfruttarlo in modo positivo - ha spiegato - C'è tanto lavoro dietro a livello di team di ogni giocatore. Il tennis è uno sport individuale, quindi ognuno ha il proprio modo di allenarsi, preparasi e stare in campo. Ognuno sta trovando il giusto equilibrio e per questo sono arrivati tanti risultati buoni. Il supporto da casa in Italia è tanto, lo sentiamo, e questa è la cosa più importante". Quindi un messaggio ai tifosi: "Cerchiamo di rendervi più felici possibili, poi speriamo bene".