Hamilton è sfiduciato, botta e risposta in Ferrari dopo le libere in Giappone: "Si spera che Lewis..."

Botta e risposta in casa Ferrari

Hamilton è stato protagonista di uno sfogo con il muretto della Ferrari, reso pubblico dal "team radio" e che ha riportato la mente alle difficoltà croniche dello scorso anno: "Sono molto lento perché non ho fiducia nella macchina", le parole verso gli uomini al box del 7 volte campione del mondo, a pochi minuti dalla chiusura della FP2. Interpellato dall'ufficio stampa della Formula 1, il direttore sportivo della Ferrari, l'ingegner Diego Ioverno, ha commentato le osservazioni via radio di Hamilton, gettando acqua sul fuoco: "Hanno rifatto completamente la seconda parte del circuito e dunque è molto liscio. È un fattore chiave per assicurarsi che le gomme funzionino. Ci sono stati molti errori, non solo da parte dei nostri piloti, ma anche degli altri. Come ho detto, c’è del lavoro che dobbiamo cercare di fare e Lewis, si spera, acquisirà fiducia. Anche Charles ha faticato un po'".