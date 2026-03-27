Hamilton è sfiduciato, botta e risposta in Ferrari dopo le libere in Giappone: "Si spera che Lewis..."
SUZUKA (Giappone) - Il weekend del Gran Premio del Giappone si apre con qualche difficoltà in Ferrari, soprattutto per Lewis Hamilton che non è rimasto soddisfatto delle prime due sessioni di prove libere: "È stata una giornata un po’ complicata per noi - ha spiegato il 41enne pilota inglese dopo le prove - la macchina nel complesso non è male, ma al momento ci manca un po’ di passo e a livello di bilanciamento non siamo ancora dove vorremmo. Lavoreremo sodo questa sera per migliorare il set-up e cercare di fare un passo avanti per domani. Ci sono aree in cui possiamo migliorare, inclusa la gestione dell’energia, e se riusciremo a mettere tutto insieme dovremmo essere in grado di estrarre più prestazione".
Botta e risposta in casa Ferrari
Hamilton è stato protagonista di uno sfogo con il muretto della Ferrari, reso pubblico dal "team radio" e che ha riportato la mente alle difficoltà croniche dello scorso anno: "Sono molto lento perché non ho fiducia nella macchina", le parole verso gli uomini al box del 7 volte campione del mondo, a pochi minuti dalla chiusura della FP2. Interpellato dall'ufficio stampa della Formula 1, il direttore sportivo della Ferrari, l'ingegner Diego Ioverno, ha commentato le osservazioni via radio di Hamilton, gettando acqua sul fuoco: "Hanno rifatto completamente la seconda parte del circuito e dunque è molto liscio. È un fattore chiave per assicurarsi che le gomme funzionino. Ci sono stati molti errori, non solo da parte dei nostri piloti, ma anche degli altri. Come ho detto, c’è del lavoro che dobbiamo cercare di fare e Lewis, si spera, acquisirà fiducia. Anche Charles ha faticato un po'".
I risultati delle libere 1 e 2
Nelle prime due sessioni di prove libere del Gp del Giappone a Suzuka sono state protagoniste le Mercedes e le McLaren, davanti alle Ferrari. Nelle libere 1 le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli hanno preceduto tutti, seguite dalle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, poi dalle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Nelle libere 2 Piastri su McLaren ha fatto segnare il miglior tempo in 1'30"133. L'australiano ha messo in fila le due Mercedes: Antonelli secondo a 92 millesimi e Russell terzo a 0"205. Quarto il campione del mondo Norris con l'altra McLaren, mentre le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton si sono piazzate rispettivamente in quinta e sesta posizione.
SUZUKA (Giappone) - Il weekend del Gran Premio del Giappone si apre con qualche difficoltà in Ferrari, soprattutto per Lewis Hamilton che non è rimasto soddisfatto delle prime due sessioni di prove libere: "È stata una giornata un po’ complicata per noi - ha spiegato il 41enne pilota inglese dopo le prove - la macchina nel complesso non è male, ma al momento ci manca un po’ di passo e a livello di bilanciamento non siamo ancora dove vorremmo. Lavoreremo sodo questa sera per migliorare il set-up e cercare di fare un passo avanti per domani. Ci sono aree in cui possiamo migliorare, inclusa la gestione dell’energia, e se riusciremo a mettere tutto insieme dovremmo essere in grado di estrarre più prestazione".