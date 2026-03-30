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lunedì 30 marzo 2026
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Alla Ferrari tecnologia e fantasia© EPA

Alla Ferrari tecnologia e fantasia

Leggi il commento sul Gran Premio del Giappone vinto da Antonelli
Mauro Coppini
1 min
Tagsferrarioggiantonelli

Dalla Cina al Giappone, Andrea Kimi Antonelli Italiano di Bologna e la sua Mercedes non sembrano voler scendere dal gradino più alto del podio. Ma l’Italia non cessa di alzare la testa, grazie alla prestazione di Charles Leclerc e la sua Ferrari che battagliando

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