La F1 torna in Turchia dal 2027: l'annuncio ufficiale e tutti i dettagli

ISTANBUL (TURCHIA) - La Formula 1 ha annunciato il ritorno del Gran Premio di Turchia nel Campionato del Mondo FIA di Formula 1 a partire dal 2027 , con il prestigioso circuito di Istanbul Park confermato in calendario fino alla stagione 2031 , a seguito di un nuovo accordo con il Ministero della Gioventù e dello Sport turco . La Federazione Turca di Sport Automobilistici (TOSFED) sarà invece il partner organizzatore della Formula 1 per i futuri eventi. Lo rende noto la stessa Formula 1 con un comunicato ufficiale , pubblicato sul proprio sito. L'ultima edizione del Gran Premio di Turchia si è disputata nel 2021 , con Lewis Hamilton che ha conquistato il suo settimo titolo mondiale piloti proprio su questo circuito l'anno prima, nel 2020, eguagliando il record assoluto di Michael Schumacher .

La F1 torna a Istanbul Park: i dettagli sul tracciato

Istanbul Park è entrato a far parte del calendario di Formula 1 nel 2005 e si è rapidamente guadagnato la reputazione di uno dei tracciati più impegnativi del campionato mondiale. La pista (5,33 chilometri) presenta notevoli dislivelli che mettono alla prova sia l'abilità dei piloti che le prestazioni delle vetture. La curva 8 rappresenta un'incredibile prova di precisione e determinazione per i piloti, che devono mantenere velocità ed equilibrio lungo la sua lunga e ampia curva a sinistra. L'ultimo vincitore a Istanbul Park è stato Valtteri Bottas nel 2021 con la Mercedes che, insieme ad Hamilton, è uno dei soli due piloti ancora in attività ad aver trionfato nel Gran Premio di Turchia.

La F1 torna in Turchia nel 2027, Domenicali entusiasta

"Siamo entusiasti di tornare a Istanbul a partire dal 2027 per regalare emozioni a tutti i nostri tifosi in Turchia e in tutto il mondo su uno dei circuiti più emozionanti e impegnativi della Formula 1", sottolinea Il CEO della F1 Stefano Domenicali.

"Come città, Istanbul rappresenta un ponte culturale tra Europa e Asia, e offre un mix unico di storia e tradizione con un approccio lungimirante allo sport, agli affari e all’intrattenimento. Molti momenti memorabili della storia del nostro sport - sottolinea ancora Domenicali - sono stati vissuti all’Istanbul Park, e sono entusiasta di iniziare il prossimo capitolo della nostra collaborazione, dando ai fan l’opportunità di vivere gare ancora più incredibili in una location davvero fantastica".