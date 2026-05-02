F1, qualifiche Gp Miami: orario e come vederle in tv e streaming
MIAMI (STATI UNITI) - Il Gran Premio di Miami, sul prestigioso circuito dell'International Autodrome (accanto all'Hard Rock Stadium), entra nel vivo con la sessione di qualifiche. Oggi, sabato 2 maggio, i piloti torneranno in pista per la gara Sprint (qui tutti i dettagli) e poi le qualifiche, per stabilire la griglia di partenza dell'attesissimo Gran Premio in Florida.
Gp Miami, data e orario delle qualifiche
Si parte a Miami con la gara Sprint in programma nel tardo pomeriggio odierno (ore 18): Lando Norris (McLaren) ha conquistato la pole position davanti a Kimi Antonelli (Mercedes) e Oscar Piastri (McLaren). Più attardate invece le Ferrari: dopo le buone prove libere, Charles Leclerc si è dovuto accontentare del quarto posto; Lewis Hamilton non è andato oltre la settima posizione. Oggi però la Rossa avrà una nuova occasione con le qualifiche: semaforo verde alle ore 22 italiane. Si partirà con la Q1 da 18 minuti, poi la Q2 da 15 minuti e infine gli ultimi 12 minuti di Q3 per stabilire le prime dieci posizioni della griglia.
Gp Miami, dove vedere le qualifiche in tv e in streaming
Le qualifiche del Gran Premio di Miami, il quarto della stagione di Formula Uno, saranno visibili in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213), oppure in diretta straming su Now, Sky Go e Tv8.it. Le qualifiche e la gara saranno disponibili anche in chiaro su Tv8.