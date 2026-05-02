F1 Sprint Miami, orario e dove vederla in tv e in streaming

A Miami oggi va in scena la prima importante giornata di Formula 1 : sabato 2 maggio si parte con la Sprint alle 18 (ora italiana), mentre alle 22 sono in programma le qualifiche, che stabiliranno l’ordine di partenza per il Gran Premio di domenica 3 maggio. Nella gara Sprint scatterà davanti a tutti Lando Norris : il pilota britannico, attuale campione del mondo, punta a ottenere il primo risultato importante con una McLaren rinnovata. Al suo fianco, in prima fila, ci sarà la Mercedes guidata da Kimi Antonelli, attuale leader del campionato 2026 dopo le prime tre gare. La Ferrari parte invece all’inseguimento: Charles Leclerc scatterà dalla quarta posizione, mentre Lewis Hamilton dovrà rimontare partendo dalla settima.

F1 Sprint, dove vederla in tv e in streaming

L’intero weekend del Gran Premio di Miami sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming tramite Sky Go e NOW. La Sprint (ore 18) e le qualifiche (ore 22) in programma oggi saranno disponibili anche gratuitamente su TV8 e sul sito TV8.it.