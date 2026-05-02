Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 2 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
F1 Sprint Miami, orario e dove vederla in tv e in streaming© Getty Images

F1 Sprint Miami, orario e dove vederla in tv e in streaming

Primo importante appuntamento del weekend in Florida: le Rosse partono dietro, in pole c’è Norris
2 min
TagsFormula 1MiamiSprint

A Miami oggi va in scena la prima importante giornata di Formula 1: sabato 2 maggio si parte con la Sprint alle 18 (ora italiana), mentre alle 22 sono in programma le qualifiche, che stabiliranno l’ordine di partenza per il Gran Premio di domenica 3 maggio. Nella gara Sprint scatterà davanti a tutti Lando Norris: il pilota britannico, attuale campione del mondo, punta a ottenere il primo risultato importante con una McLaren rinnovata. Al suo fianco, in prima fila, ci sarà la Mercedes guidata da Kimi Antonelli, attuale leader del campionato 2026 dopo le prime tre gare. La Ferrari parte invece all’inseguimento: Charles Leclerc scatterà dalla quarta posizione, mentre Lewis Hamilton dovrà rimontare partendo dalla settima.

F1 Sprint, dove vederla in tv e in streaming

L’intero weekend del Gran Premio di Miami sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming tramite Sky Go e NOW. La Sprint (ore 18) e le qualifiche (ore 22) in programma oggi saranno disponibili anche gratuitamente su TV8 e sul sito TV8.it.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

Gp Miami, qualifiche sprint: pole per NorrisF1, Ferrari scatenata a Miami

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS