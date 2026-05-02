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Aston Martin imbarazzante a Miami: è più lenta di tutte le monoposto in F2! 

Il tempo segnato da Alonso nelle qualifiche Sprint è dietro a quello fatto registrare dall'ultima posizione nella categoria inferiore: l'impietoso confronto
3 min
TagsASTON MARTINMiamiF1

MIAMI - Ritorna la Formula Uno e ritorna anche la crisi nera della Aston Martin. Con il passaggio ad Honda e la nuova figura di Adrian Newey, il team britannico si è reso protagonista di un inizio di stagione imbarazzante, presentando una monoposto non competitiva e addirittura pericolosa per la salute dei piloti, Fernando Alonso Lance Stroll. Durante le qualifiche Sprint a Miami, però, si è toccato il fondo.

Aston Martin umiliata: è più lenta delle F2!

Fernando Alonso, due volte campione del mondo, ha fatto registrare il penultimo tempo in 1:41.311, ben 10 secondi più lento di Bottas, terzultimo con la sua Cadillac. Un confronto impietoso con le monoposto della stessa categoria, ma anche con quelle della categoria inferiore: il tempo di Alonso è stato di due decimi più lento dell'ultimo tempo segnato nelle qualifiche della F2 (1:41.157). Una vera e propria umiliazione, ma dalla Honda si dicono 'contenti' dei progressi fatti.

Honda non ci pensa: "Abbiamo fatto un passo avanti"

"Abbiamo messo a punto alcune soluzioni per contrastare le vibrazioni - il comunicato della Honda dopo le qualifiche -. Non si è trattato solo di intervenire sul lato della batteria, ma anche di migliorare il comfort del pilota e la guidabilità. Durante le sessioni di oggi abbiamo verificato che queste soluzioni funzionano come previsto dai dati e abbiamo ricevuto anche un feedback positivo dai piloti. Il che rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di affidabilità, quindi continueremo a spingere". 

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