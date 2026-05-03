Paura della bufera, il Gran Premio di Miami cambia orario e attiva il protocollo "Rain Hazard": cosa è a che ora scatterà il via

La decisione è stata presa nella serata di sabato, notte italiana: per il serio rischio di piogge forti e temporali il Gran Premio di Miami è stato anticipato di tre ore. Si corre alle 13 local time, le 19 ora italiana. La modifica dell'orario di partenza della gara arriva dopo che i due Gran Premi in programma in precedenza, in Bahrein e in Arabia Saudita, sono stati cancellati a causa della guerra in Medio Oriente: il campionato è passato così da 24 a 22 gare. La decisione è stata presa sabato sera a Miami dalla F1, detentrice dei diritti commerciali, e dalla FIA, l'organo di governo dela Formula. Un comunicato congiunto ha spiegato che la decisione è stata presa perché "le previsioni meteorologiche annunciano forti temporali nel tardo pomeriggio, in prossimità dell'orario di inizio originariamente previsto per la gara. Questa decisione è stata presa per ridurre al minimo i disagi alla gara e per garantire la massima finestra temporale possibile per completare il Gran Premio nelle migliori condizioni, dando priorità alla sicurezza di piloti, tifosi, team e personale".