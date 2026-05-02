Kimi Antonelli si prende la pole del Gp Miami. Leclerc è 3° dietro Verstappen, Hamilton 6°
Dopo la Sprint Race vinta da Norris su McLaren, la Formula 1 torna a parlare italiano. C'è Kimi Antonelli che si prende la pole position del Gp della Florida. La Mercedes infatti ha chiuso al primo posto il Q3, con un giro pazzesco del giovane pilota classe 2006 che ha fermato il crono a 1:27'798', lasciandosi alle sue spalle un agguerritissimo Vertsappen e un determinato Leclerc. Quarta la McLaren di Lando Norris che ha preceduto l'altra Mercedes di George Russell e la Rossa di Lewis Hamilton, sesto e che quindi domani partirà in terza fila. Anche nella gara della domenica, come oggi in pista tutto il Circus osserverà un minuto di silenzio per omaggiare Alex Zanardi, morto nello stesso giorno in cui nel 1994 se ne andò Ayrton Senna. Rivivi le qualifiche della gara, in tempo reale giro dopo giro con Il Corriere dello Sport-Stadio.
23:36
Fred Vasseur ricorda Alex Zanardi: "Un Grande superstar"
"Ricordo perfettamente quando ho iniziato in questo ambiente quello che faceva lui. Era un grandissimo campione in varie categorie del motorsport ed era una grande superstar. Io però terrò a mente la sua tenacia e il fatto che abbia sempre avuto un atteggiamento positivo e non abbia mollato mai anche nell'impossibile", ha detto il team principal della Ferrari
23:31
Leclerc: "Ferrari non abbastanza veloce"
"La Ferrari oggi era al limite, ma non eravamo abbastanza veloci. Abbiamo portato un pacchetto importante di aggiornamenti che ci ha aiutato un po', ma dobbiamo migliorare. La macchina si è comportata in modo un po' strana. La terza posizione è un buon punto di partenza, quindi non vedo l'ora che arrivi domani. Dovrebbe piovere, penso che sarà una gara bagnata", ha detto il monegasco della Rossa
23:25
Verstappen: "Si vede la luce in fondo al tunnel"
"Per me ci sono stati due fattori determinanti. Sicuramente la macchina non è stata eccezionale nelle ultime gare e non mi sentivo a mio agio con l'assetto. Ora gli aggiornamenti mi hanno fatto sentire più a mio agio, quindi posso spingere di più e per fortuna stanno dando i loro frutti. Essere in prima fila è molto meglio di quanto mi aspettassi questo fine settimana. Vediamo cosa ci riserverà il meteo, ma sono molto contento di dove siamo arrivati: si vede la luce in fondo al tunnel", ha detto Max
23:20
Antonelli felice ma stravolto: "Dedico la pole ad Alex Zanardi"
"È stata una giornata fantastica, è bellissimo essere di nuovo in pole position. L'inizio di giornata è stato difficile con la Gara Sprint, dove non è andata come speravamo. Sono contento della qualifica, ero un po' troppo emozionato nell'ultimo giro in Q3, ma il mio primo giro è stato buono. A dire il vero ero molto stressato, aspettavo che tutti finissero i loro giri, ma alla fine è andato bene e sono contento. Sarebbe bello non perdere posizioni domani. Devo dire che ero molto teso e oltre che arrabiato però alla fine è anadata bene. Scritta ad Alex Zanardi sulla mia Mercedes? Purtroppo ci ha lasciato, gli dedico la mia pole position. Era un nostro amico e mando le condoglianze alla famiglia", ha detto Kimi a fine qualifiche
23:15
Un altro super record di Antonelli
UN ALTRO RECORD DI KIMI ANTONELLI
Per il 19enne è la terza pole in carriera conquistata consecutivamente:
- Ayrton Senna: Portogallo, San Marino, Monaco 1985.
- Michael Schumacher: Monaco, Barcellona, Canada 1994.
- Kimi Antonelli: Cina, Giappone, Miami 2026
- Antonelli è il primo italiano con 3 pole di fila da Riccardo Patrese: Canada-Francia ‘91.
- Antonelli è il primo italiano con 4 prime file consecutive da Patrese: San Marino-Ungheria ‘92 (7).
23:10
Gp Miami, la griglia di partenza
Ecco lo schieramento completo delle monoposto per la gara della domenica:
23:07
La Top 5 del Q3
Antonelli, Verstappen, Leclerc, Norris e Russell
23:06
Kimi Antonelli si prende la pole position del GP Miami
Grandissimo giro della Mercedes che festeggia via radio con il suo team
23:03
2' alla fine del Q2
Il distacco tra Antonelli e Leclerc è di appena 3 decimi. Riuscirà la Mercedes a prendersi la pole?
22:58
La Top 5
Mancano 6' alla fine del Q3 e la Top 5 vede Antonelli, Leclerc, Verstappen, Norris e Russell
22:57
Pole provvisoria
La Mercedes di Antonelli vola davanti a tutti e ferma il crono a 1:27'798''. L'italiano batte Verstappen
22:47
Semaforo verde per il Q3
Inizia l'ultima sessione delle qualifiche del Gp Miami
22:46
Eliminati dal Q2
Hulkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon e Albon non correranno il Q3
22:45
Finisce il Q2
I migliori della seconda sessione sono Verstappen, Antonelli, Leclerc, Piastri ed Hamilton
22:42
2' alla fine del Q2
La Top 5:
Antonelli, Hamilton, Russell, Leclerc e Piastri
22:37
5' alla fine del Q2
Antonelli che si mette davanti a tutti in 1:28'352''
22:30
Inizia il Q2
La Red Bull è la prima a sporcare l'asfalto
22:27
Il Q2 posticipato
Ufficiale, si tornerà in pista alle 22.30
22:22
Bortoleto a fuoco
L'Audi del pilota brasiliano è in fiamme: i freni posteriori hanno preso fuoco. Il brasiliano è uscito dalla vettura e i marshall stanno spegnendo il fuoco. L'inizio del Q2 è leggermente ritardato per permettere la rimozione della monoposto
22:20
Eliminati in Q1
Fuori invece Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Perez e Bortoleto
22:20
Finisce il Q1
I migliori della prima sessione di qualifiche:
Antonelli, Leclerc, Verstappen, Norris e Hadjar
22:17
1' alla fine del Q1
Rischiano l'accesso al Q2 Alonso, Stroll, Perez, Bottas e Bortoleto
22:14
4' alla fine del Q1
Stroll rientra ai box. Bortoleto è l'unico a non aver registrato un tempo ed è momentaneamente il fanalino di coda. Se non uscirà entro 4' partirà ultimo nella gara di domani
22:13
Red Bull con il giusto ritmo
Verstappen e la Red Bull sembrano aver trovato la formula giusta. Max è in testa con un tempo di 1:29'099'',con quasi 6 decimi di vantaggio su Antonelli, e Norris ulteriormente staccato di 2 decimi. Leclerc è quarto, davanti a Hamilton, con meno di un decimo a separare i due compagni di squadra. Hadjar è sesto, Piasti settimo e Russell ottavo. Anche Bearman e Ocon sono nella top 10 per la Haas.
22:09
10' alla fine del Q1
La Top 5:
Verstappen, Antonelli, Norris, Leclerc ed Hamilton
Intanto la Williams sfoggia sul muso delle monoposto di Albon e Sainz una scritta per ricordare Alex Zanardi
22:05
Russell e Antonelli ai box
Quasi tutti sono fuori in pista ma la Mercedes ha tenuto i suoi piloti nei box per il momento. Piastri è l'unico altro pilota a non essere ancora sceso in pista, mentre Norris sta girando con gomme soft usate
22:01
Parte per il Q1
Inizia la prima sessione con l'Aston Martin a lanciarsi in pista insieme alla Haas di Oliver Bearman.
Il Q1 dura 18 minuti. Le sei vetture più lente vengono eliminate, e altre sei vengono eliminate poi nella Q2, che dura 15 minuti. La Q3 dura 13 minuti e determina i primi 10 posizionamenti in griglia. I team hanno libera scelta degli pneumatici
21:58
Il meteo bollente di Miami
Fa caldissimo in Florida: la temperatura attuale è di 34 °C, mentre quella dell'asfalto ha raggiunto i 52,1 °C
21:50
Scintille tra Leclerc ed Antonelli
"Kimi è davvero pessimo nei duelli ruota a ruota. Si è spostato in frenata, è incredibile, finiremo per scontrarci": questa la rabbia di Charles verso Kimi nei primi giri della Sprint. Poi però a fine garetta da 100km il monegasco della Ferrari ha chiesto scusa al pilota Mercedes. "Vorrei scusarmi per i commenti che ho fatto su Kimi a inizio gara, che erano un po’ aggressivi", ha detto a Sky Sport F1. "Non penso quello che ho detto, le battaglie che abbiamo avuto sono sempre un po’ più aggressive di quanto mi piacerebbe, e se c’è un pilota con cui non voglio averle è l’unico italiano in griglia, quindi spero che possa andare meglio nel futuro. Mi spiace aver detto questo".
21:40
Ufficiale, Bortoleto squalificato
Il pilota brasiliano dell'Audi è fuori dalla Gara sprint per aver superato la pressione dell'aspirazione dell'aria. Aveva chiuso la gara all'undicesimo posto
21:30
F1, la classifica aggiornata dopo la Sprint a Miami: Antonelli leader ma Russell si avvicina
SFOGLIA LA GALLERY
21:20
F1 Gara Sprint Miami: vince Norris davanti a Piastri e Leclerc, sesto Antonelli
Lando Norris vince la Sprint Race a Miami! Doppietta McLaren con Piastri secondo, poi Leclerc terzo. Quarto Antonelli, che guadagna comunque un punto sul compagno di squadra Russell. Superato un track limit nell'ultimo giro, il quarto della sua Sprint: Antonelli viene penalizzato di 5 secondi e scende in sesta posizione alle spalle di Verstappen...
21:10
Addio Alex Zanardi
È un giorno triste per lo sport che saluta una vera icona dello sport. Alex Zanardi si è spento nella serata di ieri, giovedì 1° maggio: dal 2020, dopo il drammatico incidente in handbike, le sue condizioni erano rimaste lontane dai riflettori e protette dalla famiglia. Avrebbe raggiunto i 60 anni il prossimo 23 ottobre. A comunicare la scomparsa sono stati i familiari insieme a Obiettivo 3, l’associazione dedicata agli atleti con disabilità fondata proprio da lui. Anche il mondo della Formula 1, impegnato oggi a Miami per il Gran Premio, gli renderà omaggio...
21:00
Gp Miami, dove vedere le qualifiche in tv e in streaming
Le qualifiche del Gran Premio di Miami, il quarto della stagione di Formula Uno, saranno visibili in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213), oppure in diretta straming su Now, Sky Go e Tv8.it. Le qualifiche e la gara saranno disponibili anche in chiaro su Tv8.
Miami International Autodrome (Florida, Stati Uniti)