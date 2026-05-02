Dopo la Sprint Race vinta da Norris su McLaren , la Formula 1 torna a parlare italiano. C'è Kimi Antonelli che si prende la pole position del Gp della Florida. La Mercedes infatti ha chiuso al primo posto il Q3, con un giro pazzesco del giovane pilota classe 2006 che ha fermato il crono a 1:27'798', lasciandosi alle sue spalle un agguerritissimo Vertsappen e un determinato Leclerc. Quarta la McLaren di Lando Norris che ha preceduto l'altra Mercedes di George Russell e la Rossa di Lewis Hamilton, sesto e che quindi domani partirà in terza fila. Anche nella gara della domenica, come oggi in pista tutto il Circus osserverà un minuto di silenzio per omaggiare Alex Zanardi , morto nello stesso giorno in cui nel 1994 se ne andò Ayrton Senna. Rivivi le qualifiche della gara, in tempo reale giro dopo giro con Il Corriere dello Sport-Stadio .

23:36

Fred Vasseur ricorda Alex Zanardi: "Un Grande superstar"

"Ricordo perfettamente quando ho iniziato in questo ambiente quello che faceva lui. Era un grandissimo campione in varie categorie del motorsport ed era una grande superstar. Io però terrò a mente la sua tenacia e il fatto che abbia sempre avuto un atteggiamento positivo e non abbia mollato mai anche nell'impossibile", ha detto il team principal della Ferrari

23:31

Leclerc: "Ferrari non abbastanza veloce"

"La Ferrari oggi era al limite, ma non eravamo abbastanza veloci. Abbiamo portato un pacchetto importante di aggiornamenti che ci ha aiutato un po', ma dobbiamo migliorare. La macchina si è comportata in modo un po' strana. La terza posizione è un buon punto di partenza, quindi non vedo l'ora che arrivi domani. Dovrebbe piovere, penso che sarà una gara bagnata", ha detto il monegasco della Rossa

23:25

Verstappen: "Si vede la luce in fondo al tunnel"

"Per me ci sono stati due fattori determinanti. Sicuramente la macchina non è stata eccezionale nelle ultime gare e non mi sentivo a mio agio con l'assetto. Ora gli aggiornamenti mi hanno fatto sentire più a mio agio, quindi posso spingere di più e per fortuna stanno dando i loro frutti. Essere in prima fila è molto meglio di quanto mi aspettassi questo fine settimana. Vediamo cosa ci riserverà il meteo, ma sono molto contento di dove siamo arrivati: si vede la luce in fondo al tunnel", ha detto Max

23:20

Antonelli felice ma stravolto: "Dedico la pole ad Alex Zanardi"

"È stata una giornata fantastica, è bellissimo essere di nuovo in pole position. L'inizio di giornata è stato difficile con la Gara Sprint, dove non è andata come speravamo. Sono contento della qualifica, ero un po' troppo emozionato nell'ultimo giro in Q3, ma il mio primo giro è stato buono. A dire il vero ero molto stressato, aspettavo che tutti finissero i loro giri, ma alla fine è andato bene e sono contento. Sarebbe bello non perdere posizioni domani. Devo dire che ero molto teso e oltre che arrabiato però alla fine è anadata bene. Scritta ad Alex Zanardi sulla mia Mercedes? Purtroppo ci ha lasciato, gli dedico la mia pole position. Era un nostro amico e mando le condoglianze alla famiglia", ha detto Kimi a fine qualifiche