Il weekend a Miami entra nel vivo con la Sprint Race , la 'mini-gara' del sabato che assegna i primi punti utili per la classifica e regala le prime emozioni . A vincere è Lando Norris , che domina dalla partenza fino al traguardo e conferma come la McLaren sia tornata competitiva, con Piastri secondo a completare la doppietta. Terzo Leclerc , che parte benissimo, seguito poi da Russell , Verstappen , Antonelli (quarto ma penalizzato al traguardo), Hamilton e Gasly a chiudere gli otto piloti a punti.

Scelgono tutti la gomma media per questa mini-gara da 19 giri. Uniche eccezioni per le Cadillac di Bottas e Perez (gomma dura) e le Aston Martin di Alonso e Stroll (gomma soft).

Scappano via Norris e Piastri , partenza super delle McLaren. Poi terzo Leclerc, ma Antonelli è attaccato e cerca subito il sorpasso. Poi Russell, Verstappen e Hamilton.

Antonelli riprende Russell arrivando più forte alla fine del rettilineo. Sulla stessa curva, solo qualche metro più dietro, Verstappen passa Hamilton , ma esagera e lo porta fuori pista. L'olandese è poi costretto a cedere la posizione ad Hamilton, che però ha perso tantissimo tempo così.

Davanti Leclerc inizia a spingere e ora è a solo 8 decimi da Piastri in seconda posizione: restano otto giri per le speranze del pilota monegasco.

Il monegasco è vicino, ma Piastri riesce sempre a rimettere tanto spazio tra la sua McLaren e la Ferrari sfruttando i rettilinei , dove la 'Rossa' non può nulla.

Norris vola verso la vittoria di questa Sprint Race, dietro Leclerc resta attaccato a Piastri e non molla, poi Antonelli, Russell, Verstappen e Hamilton.

"Gli aggiornamenti hanno funzionato bene. Ne sono soddisfatto, ma non del terzo posto. Non siamo poi così lontani, forse domani potremo avvicinarci ancora di più". Così Charles Leclerc nel post-gara.

"Ero molto arrabbiato in macchina dopo la partenza, ho fatto troppi errori. Ora testa alla qualifica". Analisi fredda e razionale di Kimi Antonelli , consapevole di aver regalato punti al compagno di squadra Russell con un brutto errore nell'ultimo giro.

Dopo la Sprint Race alle ore 18 italiane , i piloti e i team avranno pochissimo tempo per riposare: quattro ore dopo ( ore 22 italiane ) sarà subito il momento di tornare in pista per le qualifiche in vista del Gran Premio di domani. LEGGI TUTTO

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