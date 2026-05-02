F1 diretta Miami: vince Norris davanti a Piastri e Leclerc, sesto Antonelli
Il weekend a Miami entra nel vivo con la Sprint Race, la 'mini-gara' del sabato che assegna i primi punti utili per la classifica e regala le prime emozioni. A vincere è Lando Norris, che domina dalla partenza fino al traguardo e conferma come la McLaren sia tornata competitiva, con Piastri secondo a completare la doppietta. Terzo Leclerc, che parte benissimo, seguito poi da Russell, Verstappen, Antonelli (quarto ma penalizzato al traguardo), Hamilton e Gasly a chiudere gli otto piloti a punti.
19:09
Leclerc ci crede: "Domani possiamo vincere"
"Gli aggiornamenti vanno bene, se partiamo davanti domani possiamo anche vincere". Così Leclerc, pieno di speranza per la gara di domani.
19:00
Antonelli fa mea culpa: "Ho fatto troppi errori"
"Ero molto arrabbiato in macchina dopo la partenza, ho fatto troppi errori. Ora testa alla qualifica". Analisi fredda e razionale di Kimi Antonelli, consapevole di aver regalato punti al compagno di squadra Russell con un brutto errore nell'ultimo giro.
18:50
F1, la classifica aggiornata dopo la Sprint Race a Miami
Ecco i punteggi aggiornati dopo la Sprint Race vinta da Norris.
18:44
Leclerc: "Sono soddisfatto ma non del terzo posto"
"Gli aggiornamenti hanno funzionato bene. Ne sono soddisfatto, ma non del terzo posto. Non siamo poi così lontani, forse domani potremo avvicinarci ancora di più". Così Charles Leclerc nel post-gara.
18:39
+++ Penalità per Antonelli, scende in sesta posizione +++
Superato un track limit nell'ultimo giro, il quarto della sua Sprint: Antonelli viene penalizzato di 5 secondi e scende in sesta posizione alle spalle di Verstappen.
18:33
+++ Norris vince la Sprint a Miami! Poi Piastri e Leclerc, quarto Antonelli +++
Lando Norris vince la Sprint Race a Miami! Doppietta McLaren con Piastri secondo, poi Leclerc terzo. Quarto Antonelli, che guadagna comunque un punto sul compagno di squadra Russell.
18:31
Inizia l'ultimo giro!
Norris vola verso la vittoria di questa Sprint Race, dietro Leclerc resta attaccato a Piastri e non molla, poi Antonelli, Russell, Verstappen e Hamilton.
18:29
Giro 17: Piastri tiene dietro Leclerc
Il monegasco è vicino, ma Piastri riesce sempre a rimettere tanto spazio tra la sua McLaren e la Ferrari sfruttando i rettilinei, dove la 'Rossa' non può nulla.
18:26
Giro 16: Leclerc continua a spingere, Piastri è vicinissimo
Restano quattro giri a disposizione di Charles Leclerc per riprendere Oscar Piastri, ormai a meno di un secondo di distacco. La Ferrari, però, fa grande fatica nei due lunghi rettilinei.
18:22
Giro 12: Leclerc spinge e si avvicina a Piastri
Davanti Leclerc inizia a spingere e ora è a solo 8 decimi da Piastri in seconda posizione: restano otto giri per le speranze del pilota monegasco.
18:20
Giro 10: Leclerc approfitta della lotta Mercedes, Verstappen passa di nuovo Hamilton
Leclerc prende ora quattro secondi su Antonelli, approfittando della lotta interna tra le Mercedes. Dietro Verstappen ripassa Hamilton per la sesta posizione.
18:17
Giro 8: caos in curva, due sorpassi in un colpo
Antonelli riprende Russell arrivando più forte alla fine del rettilineo. Sulla stessa curva, solo qualche metro più dietro, Verstappen passa Hamilton, ma esagera e lo porta fuori pista. L'olandese è poi costretto a cedere la posizione ad Hamilton, che però ha perso tantissimo tempo così.
18:15
Giro 7: Antonelli sbaglia e Russell passa
Antonelli perde la sua Mercedes in curva ed entra lento nel rettilineo, dando una grande occasione a Russell che lo passa facilmente. Il giovane italiano però non molla: si incolla al compagno di squadra e aspetta una buona occasione.
18:12
Giro 6: Norris segna il giro veloce, gruppo dietro molto compatto
Giro veloce di Norris in 1:32.183, che prende terreno sul gruppo dietro di lui, molto compatto tra McLaren, Ferrari e Mercedes.
18:09
Giro 4: ora è Russell incollato ad Antonelli
Antonelli non riesce a superare Leclerc e dietro si avvicina Russell, che inizia a mettere pressione sul compagno di squadra.
18:07
Giro 2: Norris scappa, Leclerc si lamenta di Antonelli
Norris vola via, ora già ad un secondo da Piastri. Intanto team radio di Leclerc: "Kimi sta esagerando, si muove sotto frenata, rischiamo l'incidente così".
18:05
Giro 1: le McLaren scappano via, Antonelli incollato a Leclerc
Scappano via Norris e Piastri, partenza super delle McLaren. Poi terzo Leclerc, ma Antonelli è attaccato e cerca subito il sorpasso. Poi Russell, Verstappen e Hamilton.
18:04
+++ Si parte! Subito fortissimo Leclerc +++
Si spengono i semafori: inizia la Sprint Race a Miami! Gran partenza di Leclerc che sale in terza posizione, male Antonelli che scende in quarta, altra bruttissima partenza per lui,
18:02
Tutti i piloti su gomma media
Scelgono tutti la gomma media per questa mini-gara da 19 giri. Uniche eccezioni per le Cadillac di Bottas e Perez (gomma dura) e le Aston Martin di Alonso e Stroll (gomma soft).
18:00
Inizia il giro di formazione!
Inizia ora il giro di formazione, tra poco si parte. Ricordiamo la griglia di partenza di questa Sprint Race.
17:56
Ci siamo, cinque minuti alla partenza!
Vetture posizionate in griglia, piloti già dentro le loro monoposto: tra poco il giro di ricognizione e poi si parte!
17:46
Tanta emozione durante il minuto di silenzio per Zanardi
Osservato un minuto di silenzio per Zanardi sulla griglia di partenza con tanta emozione in onore del campione italiano.
17:40
Nico Hulkenberg si ritira prima della partenza
Motore in fiamme per Nico Hulkenberg durante il giro di posizionamento: è subito costretto al ritiro.
17:17
Dominio Mercedes nella classifica costruttori: la Ferrari è già lontana
Solo tre gare e una Sprint Race in questa stagione, ma la Mercedes già domina la classifica costruttori, staccando nettamente l'unica inseguitrice, la Ferrari.
17:12
Giornata piena a Miami: dopo la Sprint Race anche le qualifiche per il Gran Premio
Dopo la Sprint Race alle ore 18 italiane, i piloti e i team avranno pochissimo tempo per riposare: quattro ore dopo (ore 22 italiane) sarà subito il momento di tornare in pista per le qualifiche in vista del Gran Premio di domani. LEGGI TUTTO
17:05
La griglia di partenza della Sprint Race a Miami
1. Lando Norris McLaren -- 2. Kimi Antonelli Mercedes
3. Oscar Piastri McLaren -- 4. Charles Leclerc Ferrari
5. Max Verstappen Red Bull Racing -- 6. George Russell Mercedes
7. Lewis Hamilton Ferrari -- 8. Franco Colapinto Alpine
9. Isack Hadjar Red Bull Racing -- 10. Pierre Gasly Alpine
11. Gabriel Bortoleto Audi -- 12. Nico Hulkenberg Audi
13. Oliver Bearman Haas -- 14. Carlos Sainz Williams
15. Arvid Lindblad Racing Bulls -- 16. Liam Lawson Racing Bulls
17. Esteban Ocon Haas -- 18. Sergio Perez Cadillac
19. Alexander Albon Williams 20. Valtteri Bottas Cadillac
21. Fernando Alonso Aston Martin -- 22. Lance Stroll Aston Martin
17:00
Riparte la lotta al titolo: Antonelli leader davanti a Russell
Riparte anche la lotta per il Mondiale, con Kimi Antonelli leader a quota 72 punti. Dietro c'è il compagno di squadra George Russell, staccato di 9 punti (63). Ecco la classifica completa:
16:50
Nadal ospite speciale nel box Ferrari: le immagini da Miami
Manca poco più di un'ora al via della Sprint Race, con tantissimi Vip presenti per l'evento. Tra questi anche Rafa Nadal, che è stato invitato nel box Ferrari a Miami.
16:42
Leclerc durissimo, Vasseur predica calma: "In gara il gap si assottiglia"
Primo nella SQ1 e SQ2 per poi chiudere quarto nell'ultima e decisiva fase di qualifica. Leclerc non è contento ed ha definito il suo giro nella qualifica Sprint come "orrendo". Il team principal Vassuer, invece, ha predicato calma, sottolineando comunque i problemi della Ferrari sul rettilineo: "Non abbiamo sfruttato bene il pacchetto, anche se la nota positiva è che il potenziale c’è. Il gap in rettilineo? Perdiamo un paio di decimi, ma anche in questo caso è più corretto parlare di pacchetto e non solo di motore. In gara, però, questo gap si assottiglia e possiamorimontare”.
16:36
Sprint Race a Miami, tutte le caratteristiche del circuito in Florida
Saranno 19 i giri da percorrere in questa Sprint Race sul Miami International Autodrome, un circuito molto stretto, con poche chance di sorpasso e due lunghi rettilinei, dove la Mercedes ha già dimostrato il suo strapotere.
16:33
La lunga attesa è finita: si torna a correre in F1!
L'ultima gara (Gran Premio del Giappone) risale al 29 marzo. Poi più di un mese di stop a causa del rinvio dei due Gran Premi in Medio Oriente (Bahrain e Arabia Saudita). Oggi si torna finalmente a correre, riparte il duello tra Mercedes, Ferrari e McLaren con Kimi Antonelli leader del Mondiale.
16:30
F1, si torna finalmente a correre con la Sprint Race a Miami
L'attesa per rivedere la F1 correre in pista è durata oltre un mese, dal Gran Premio del Giappone. Oggi, sabato 2 maggio, tocca alla Sprint Race, la 'mini-gara' che scalderà il weekend in attesa della gara ufficiale di domani. Aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it