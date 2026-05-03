Formula 1, Gp di Miami: orario e dove vederlo in tv e in streaming

MIAMI (STATI UNITI) - Cresce l'attesa per il Gran Premio di Miami , quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026 . Sul circuito del Miami International Autodrome si riparte con il leader della classifica piloti, Kimi Antonelli , che ha conquistato la pole position - la terza consecutiva , eguagliati Senna e Schumacher - nelle qualifiche di ieri (sabato 2 maggio). Alle spalle del 19enne azzurro della Mercedes che ha dedicato la pole ad Alex Zanardi - "Questa pole ovviamente va dedicata ad Alex che era un nostro amico e mando le mie condoglianze alla famiglia. Questa è per Alex" - il quattro volte campione del mondo, Max Verstappen (Red Bull). Seconda fila e terza posizione per la Ferrari di Charles Leclerc . L'altra Rossa invece, quella di Lewis Hamilton , partirà dalla sesta casella.

Gp di Miami, data e orario della gara

Il Gp di Miami, quarto appuntamento della stagione di Formula 1 2026, è in programma oggi - domenica 3 maggio - con inizio anticipato alle ore 19 italiane (originariamente era in programma per le 22) complice il rischio di piogge e forti temporali previsti sulla Florida nel tardo pomeriggio (qui i dettagli).

Gp di Miami, dove vederlo in tv e in streaming

Il quarto atto del Mondiale 2026 di F1 si correrà sul tracciato del Miami International Autodrome e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). La diretta streaming sarà affidata a Sky Go e NOW. La gara sarà inoltre visibile anche in differita e in chiaro, a partire dalle ore 23.25, su TV8 HD e in streaming gratuito su tv8.it.

Gp di Miami, la griglia di partenza

Di seguito la griglia di partenza del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026, in programma sui 57 giri del circuito di Miami, pari a 308.326 km:

Prima fila

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes in 1'27"798 alla velocità media di 221.9 km/h

2. Max Verstappen (Ned) Red Bull in 1'27"965

Seconda fila

3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari in 1'28"143

4. Lando Norris (Gbr) McLaren in 1'28"183

Terza fila

5. George Russell (Gbr) Mercedes in 1'28"197

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari in 1'28"319

Quarta fila

7. Oscar Piastri (Aus) McLaren in 1'28"500

8. Franco Colapinto (Arg) Alpine in 1'28"762

Quinta fila

9. Isack Hadjar (Fra) Red Bull in 1'28"789

10. Pierre Gasly (Fra) Alpine in 1'28"810

Sesta fila

11. Nico Hulkenberg (Ger) Audi in 1'29"439

12. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls in 1'29"499

Settima fila

13. Oliver Bearman (Gbr) Haas in 1'29"567

14. Carlos Sainz (Esp) Williams in 1'29"568

Ottava fila

15. Esteban Ocon (Fra) Haas in 1'29"772

16. Alexander Albon (Tha) Williams in 1'29"946

Nona fila

17. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls in 1'27"133

18. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin in 1'28"098

Decima fila

19. Lance Stroll (Can) Aston Martin in 1'28"164

20. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac in 1'28"62

Undicesima fila

21. Sergio Perez (Mex) Cadillac in 1'28"967

22. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi in 1'30"737