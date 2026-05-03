Formula 1, Gp di Miami: orario e dove vederlo in tv e in streaming
MIAMI (STATI UNITI) - Cresce l'attesa per il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Sul circuito del Miami International Autodrome si riparte con il leader della classifica piloti, Kimi Antonelli, che ha conquistato la pole position - la terza consecutiva, eguagliati Senna e Schumacher - nelle qualifiche di ieri (sabato 2 maggio). Alle spalle del 19enne azzurro della Mercedes che ha dedicato la pole ad Alex Zanardi - "Questa pole ovviamente va dedicata ad Alex che era un nostro amico e mando le mie condoglianze alla famiglia. Questa è per Alex" - il quattro volte campione del mondo, Max Verstappen (Red Bull). Seconda fila e terza posizione per la Ferrari di Charles Leclerc. L'altra Rossa invece, quella di Lewis Hamilton, partirà dalla sesta casella.
Gp di Miami, data e orario della gara
Il Gp di Miami, quarto appuntamento della stagione di Formula 1 2026, è in programma oggi - domenica 3 maggio - con inizio anticipato alle ore 19 italiane (originariamente era in programma per le 22) complice il rischio di piogge e forti temporali previsti sulla Florida nel tardo pomeriggio (qui i dettagli).
Gp di Miami, dove vederlo in tv e in streaming
Il quarto atto del Mondiale 2026 di F1 si correrà sul tracciato del Miami International Autodrome e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). La diretta streaming sarà affidata a Sky Go e NOW. La gara sarà inoltre visibile anche in differita e in chiaro, a partire dalle ore 23.25, su TV8 HD e in streaming gratuito su tv8.it.
Gp di Miami, la griglia di partenza
Di seguito la griglia di partenza del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026, in programma sui 57 giri del circuito di Miami, pari a 308.326 km:
Prima fila
1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes in 1'27"798 alla velocità media di 221.9 km/h
2. Max Verstappen (Ned) Red Bull in 1'27"965
Seconda fila
3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari in 1'28"143
4. Lando Norris (Gbr) McLaren in 1'28"183
Terza fila
5. George Russell (Gbr) Mercedes in 1'28"197
6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari in 1'28"319
Quarta fila
7. Oscar Piastri (Aus) McLaren in 1'28"500
8. Franco Colapinto (Arg) Alpine in 1'28"762
Quinta fila
9. Isack Hadjar (Fra) Red Bull in 1'28"789
10. Pierre Gasly (Fra) Alpine in 1'28"810
Sesta fila
11. Nico Hulkenberg (Ger) Audi in 1'29"439
12. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls in 1'29"499
Settima fila
13. Oliver Bearman (Gbr) Haas in 1'29"567
14. Carlos Sainz (Esp) Williams in 1'29"568
Ottava fila
15. Esteban Ocon (Fra) Haas in 1'29"772
16. Alexander Albon (Tha) Williams in 1'29"946
Nona fila
17. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls in 1'27"133
18. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin in 1'28"098
Decima fila
19. Lance Stroll (Can) Aston Martin in 1'28"164
20. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac in 1'28"62
Undicesima fila
21. Sergio Perez (Mex) Cadillac in 1'28"967
22. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi in 1'30"737