F1 diretta Gp Miami: Antonelli vola e vince ancora! McLaren sul podio, disastro Leclerc all'ultimo giro
C'era rischio pioggia, rischio rinvio, temporale, problemi e tanto altro ancora. Ma alla fine l'unica certezza è lui: Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami! Prova straordinaria del giovane pilota italiano, alla terza vittoria di fila e sempre più leader del Mondiale. Sul podio le due McLaren di Norris e Piastri. Disastro Leclerc, che da terzo finisce sesto all'ultimo giro dopo numerosi problemi sulla sua Ferrari. Deludente Hamilton, solo settimo. Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
20:47
Antonelli: "Questo è solo l'inizio!"
"La partenza non è stata brutta come ieri, poi non mi aspettavo il caos in curva 1. Sono stato anche fortunato ma ho fatto alcuni errori. Grazie davvero a tutti, è solo l'inizio. Il team sta facendo un lavoro strepitoso, godiamoci questa vittoria e poi torniamo al lavoro". Così Antonelli nel post-gara.
20:41
Che beffa per Leclerc: chiude sesto! Ultimo giro da incubo
Testacoda, botta contro il muro in cui danneggia la sua Ferrari e poi subisce i sorpassi di Russell e Verstappen: la gara di Leclerc si chiude in sesta posizione dopo essere stato terzo per quasi tutto il Gran Premio.
20:39
+++ KIMI ANTONELLI VINCE IL GP DI MIAMI! Sul podio Norris e Piastri +++
Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami! Terza vittoria consecutiva per il giovane italiano. Sul podio Norris e Piastri. Caos Leclerc nel finale.
20:37
Giro 57: Piastri passa Leclerc per la terza posizione
Che beffa per Leclerc: la sua ala si chiude troppo presto sul rettilineo e Piastri passa senza particolari problemi. Poi testacoda e lungo per il monegasco, ultimo giro al cardiopalma per lui.
20:35
Giro 56: Leclerc dovrà lottare per il podio!
Due giri alla fine ma Piastri è attaccato a Leclerc! Il monegasco dovrà lottare per tenersi la posizione sul podio.
20:34
Giro 55: Ala rotta per Russell in un contatto con Verstappen!
Russell cerca di passare Verstappen e i due si toccano! Danno all'ala per l'inglese, alla gomma per l'olandese, finale infuocato.
20:31
Giro 54: Prevista pioggia tra qualche minuto, ma ormai non conta più
Ennesimo ritardo nelle previsioni: tra qualche minuto dovrebbe piovere, ma ormai mancano solo tre giri!
20:25
Giro 50: Antonelli prende vantaggio su Norris
Ora quasi due secondi di distacco in testa: Antonelli vola verso la vittoria, la sua terza consecutiva!
20:24
Giro 48: Piastri passa Verstappen
Anche Piastri davanti a Verstappen: l'australiano si mette ora a caccia di Leclerc. L'olandese si ferma in quinta posizione e c'è Russell che può arrivare.
20:22
Giro 47: Che battaglia tra Verstappen e Leclerc
Passa Leclerc, ma Verstappen in qualche modo riesce a rispondere nonostante le gomme completamente finite. Il monegasco poi ripassa alla fine del primo lungo rettilineo, ora c'è anche Piastri vicino.
20:18
Giro 45: Leclerc è attaccato a Verstappen
Eccolo Leclerc, attaccato a Verstappen che non sembra avere più gomma. E dagli onboard si vede anche qualche goccia di pioggia...
20:14
Giro 42: Leclerc si avvicina a Verstappen
Molto lentamente Leclerc si sta avvicinando a Verstappen: ora ci sono 3.6 secondi tra i due, il monegasco dovrà accelerare se vuole riprendere l'olandese prima della bandiera a scacchi.
20:12
Giro 41: Antonelli tiene Norris a distanza
Rimane quasi fisso il distacco di un secondo tra Antonelli e Norris: l'italiano prova a resistere per centrare la terza vittoria consecutiva.
20:09
Giro 39: Verstappen resiste in terza posizione
Gara pazzesca di Max Verstappen, con una gomma vecchia di oltre 33 giri che ancora non si ferma e tiene in terza posizione. Mancano ancora 27 giri alla fine.
20:06
Giro 37: Piastri passa Russell, Norris attaccato ad Antonelli
Piastri passa Russell per la quinta posizione, Norris si attacca ad Antonelli per prendersi la testa della corsa: ruggiscono le McLaren in lotta con le Mercedes.
20:03
Giro 35: Bagarre tra Piastri e Russell
Sorpasso e controsorpasso tra Piastri e Russell per la quinta posizione.
20:02
Giro 35: Possibile pioggia tra 10 giri
Ora le previsioni parlano di un sensibile aumento della pioggia tra circa 10 giri, ovvero al 45° su 57 giri totali.
20:01
Giro 34: Attenzione Antonelli, forse problemi sulla sua Mercedes
"Ho problemi al cambio!", urla Antonelli nel team radio con la Mercedes.
20:00
Giro 33: Confronto imbarazzante tra Antonelli e Russell
Russell sta girando 1.3 secondi più lento di Antonelli: confronto imbarazzante in casa Mercedes.
19:58
Giro 32: Colapinto si ferma, Leclerc è quarto
Arriva il pitstop di Colapinto, Leclerc è in quarta posizione. La lieve pioggia continua a non condizionare la corsa.
19:57
Giro 31: Leclerc passa Russell!
Grande mossa del monegasco alla fine dell'ultima curva: passa Russell ed è quinto, con Colapinto che sarà costretto a fermarsi tra qualche giro.
19:55
Giro 30: Norris passa Verstappen, sarà battaglia con Antonelli
Norris riesce a liberarsi di Verstappen e parte all'inseguimento di Antonelli: sarà una grande battaglia. Dietro lottano Russell e Leclerc per la quinta posizione. In quarta posizione c'è Colpainto che non si è ancora fermato.
19:54
Giro 29: Antonelli in testa!
Antonelli passa Verstappen e si prende la testa della corsa, dietro Norris resta bloccato alle spalle dell'olandese.
19:53
Giro 28: Fase caotica della gara, la pioggia non sembra influenzare
I piloti ignorano la pioggia leggera e continuano a montare gomme da asciutto. Intanto è spettacolo lì davanti: Antonelli passa Norris quando esce dai box, ora sono entrambi vicini a Verstappen che è in testa (si è fermato anche Piastri) e che ha delle hard molto più vecchie rispetto a loro.
19:51
Giro 28: Si ferma Norris e Antonelli lo passa!
Norris ai box, gomma bianca anche per lui e viene passato da Antonelli!
19:50
Giro 27: Si ferma Antonelli, Verstappen è terzo!
Pitstop per Antonelli che ignora la pioggia e monta gomma hard. Verstappen passa Hamilton e ora si ritrova in terza posizione.
19:49
Giro 26: Inizia a piovere!
I piloti nel team radio avvisano che vedono pioggia nella parte finale del circuito, segnalando la pista scivolosa. Inizia a piovere!
19:48
Giro 25: Verstappen attaccato ad Hamilton
Clamoroso Verstappen, ora quinto e alle spalle di Hamilton in quarta posizione. L'olandese è lì con l'inglese dopo un testacoda e un pitstop, semplicemente incredibile.
19:46
Giro 24: Norris scappa via, la pioggia non arriva
Ora Norris scappa via in testa al Gran Premio, prendendo un largo margine su Antonelli. E intanto non c'è ancora pioggia.
19:45
Giro 24: Furia Leclerc nel team radio
Altro team radio Leclerc: "La prossima volta che prendete una decisione chiedete anche a me. Io sono qui".
19:44
Giro 23: Leclerc perplesso nel team radio
"Perché ci siamo fermati? Dov'è la pioggia?". Perplesso Leclerc nel team radio dopo il pitstop. Il monegasco è in decima posizione.
19:42
Giro 22: Si ferma anche Leclerc
Pitstop per Leclerc che riparte su gomma bianca. Il monegasco rientra alle spalle di Russell, mossa vincente dell'inglese.
19:41
Giro 21: Russell anticipa tutti e si ferma ai box
Il primo a fermarsi è George Russell, che riparte su gomma bianca. Mossa rischiosa della Mercedes per l'inglese. E intanto Verstappen è sesto, rimonta pazzesca dell'olandese nelle retrovie.
19:39
Giro 20: Il tempo regge ancora ma i team corrono ai ripari
Tanti team radio in questo momento, è prevista pioggia tra pochissimo. Ma per ora, si corre ancora sull'asciutto.
19:37
Giro 17: Leclerc sbaglia ma riprende Piastri
Scivolone in curva di Leclerc, Piastri passa ma poi viene subito ripreso. E intanto è atteso un vero e proprio temporale tra circa tre giri.
19:35
Giro 16: Leclerc sotto attacco di Piastri
Ora anche Piastri è vicinissimo a Leclerc, i due lunghi rettilinei avvantaggiano nettamente le motorizzate Mercedes.
19:34
Giro 16: Verstappen vola nelle retrovie
Intanto è Max Verstappen show nelle retrovie, che risale dall'ultima fino alla nona posizione su gomma hard nuova, mentre tutti devono ancora fare il primo stop.
19:31
Giro 15: Antonelli passa e scappa via
Antonelli ripassa Leclerc e sfrutta il lungo rettilineo per mettere un buon margine sulla Ferrari. Leclerc non può nulla. Intanto, ecco le immagini dell'incidente di Gasly:
19:30
Giro 14: Grande battaglia tra Leclerc e Antonelli
Leclerc non ha tempo per pensare a Norris dato che deve difendersi da Antonelli alle sue spalle. L'italiano passa in rettilineo, il monegasco lo ripassa in curva, l'inglese ne approfitta e scappa via.
19:29
Giro 13: Norris passa subito Leclerc!
Non perde tempo il campione del mondo in carica: passa subito Leclerc alla fine del rettilineo e si prende la testa della corsa.
19:28
Giro 13: Norris vola, sarà battaglia con Leclerc
Giro veloce di Norris in 1:32.556, sarà una grande battaglia con Leclerc per la prima posizione.
19:26
Giro 12: Leclerc riparte bene e resta davanti
Ottimo stacco del monegasco che tiene la testa della corsa, dietro Russell dorme e perde la posizione su Piastri che ora è quarto.
19:25
Giro 11: Si riparte! Finisce il regime di Safety Car
Si riparte a Miami! Leclerc detterà la ripartenza decidendo quando staccare, dietro Norris e Antonelli lo studiano.
19:24
Giro 10: Ancora Safety Car in pista, non ci sono indicazioni
Proseguono le operazioni per rimuovere le due monoposto bloccate a bordo pista, si resta sotto regime di Safety Car con posizioni congelate. E la pioggia si avvicina...
19:21
Giro 9: Prevista pioggia tra 20 minuti
Le previsioni meteo ora prevedono pioggia tra 20 minuti.
19:20
Giro 9: Si ritirano anche Lawson e Hulkenberg
Anche Lawson costretto al ritiro dopo il contatto con Gasly, sono ora quattro i ritiri fin qui contando anche Hulkenberg fermato da un problema tecnico.
19:16
Giro 7: Gasly si è ribaltato dopo un contatto con Lawson
Il replay svela cosa è successo: Gasly si è ribaltato in pista dopo un contatto con Lawson. Fortunatamente, nessuna conseguenza per il pilota francese.
19:15
Giro 7: Verstappen si ferma ai box
Approfitta del caos Verstappen, che si ferma ai box sotto Safety Car per montare la hard. Ma attenzione anche alla pioggia che potrebbe arrivare da un momento all'altro. Momento caotico in questo momento.
19:13
Giro 6: Safety Car in pista! Hadjar e Gasly nel muro
Due incidenti nello stesso momento, Hadjar e Gasly perdono il controllo delle loro monoposto e restano nel muro in due punti diversi della pista. Scende in pista la Safety Car.
19:12
Giro 6: Norris passa Antonelli!
Errore del pilota italiano, Norris passa e si prende la seconda posizione. Intanto c'è caos in pista.
19:11
Giro 5: Leclerc risponde ad Antonelli!
Leclerc sfrutta tutto quello che ha e ripassa Antonelli dopo poche curve. Ma ora dovrà difendersi nuovamente sul rettilineo.
19:11
Giro 4: Antonelli passa Leclerc e vola in testa
Nulla da fare per Leclerc, che si arrende allo strapotere della Mercedes: Antonelli sfrutta il lungo rettilineo finale e lo passa senza troppi problemi.
19:09
Giro 3: Leclerc prende distacco su Antonelli, danni per Hamilton
Ora c'è un secondo tra Leclerc in testa ed Antonelli che lo insegue. Dietro Hamilton è in sesta posizione, con un contatto con Colapinto che ha causato danni alla sua Ferrari ed è sotto review da parte degli steward.
19:07
Giro 2: Verstappen lotta furioso, Leclerc è in testa
Dopo il testacoda Verstappen si ritrova nelle retrovie, ma lotta subito contro le Williams per prendersi l'ottava posizione. Davanti a tutti c'è un super Leclerc, che vola in testa grazie ad una partenza fantastica e ora conduce il Gran Premio davanti ad Antonelli e Russell.
19:05
+++ SI PARTE! Super partenza di Leclerc, Verstappen si gira in partenza +++
Si spengono i semafori e si parte! Subito spettacolo con Leclerc che vola in testa dopo una super partenza, poi Antonelli davanti alle McLaren. Verstappen si gira in curva 1 ma riesce a proseguire.
19:02
Tutti i piloti su gomma media, solo Hadjar su gomma hard
Scelta unanime: tutti su gomma media. Solo Hadjar, che scatterà dalla pitlane, parte sulla hard.
19:00
Ora è ufficiale: partenza senza ritardi e sull'asciutto!
Ci siamo, inizia il giro di formazione! Tra pochi minuti lo spegnimento dei semafori. C'era tanta ansia per problemi e ritardi, ma ormai è confermato: si partirà con l'orario previsto e soprattutto sull'asciutto! L'asfalto è freddo e il rischio pioggia è altissimo, ma almeno si partirà in buone condizioni. Saranno 57 giri di spettacolo.
18:50
Dieci minuti al via, il tempo sembra reggere
Mancano dieci minuti allo spegnimento dei semafori. Il tempo regge ancora e non piove, ma le previsioni mantengono alta la percentuale che accada. Si potrebbe partire sull'asciutto, con la pioggia che diventerà poi un grande fattore a gara in corso.
18:48
Vassuer crede nella pioggia: "È un'opportunità..."
"Abbiamo visto che dovrebbe arrivare la pioggia durante la gara. È un'opportunità per vincere? Quella c'è sempre durante una gara...". Così il team principal Vasseur a pochi minuti dalla partenza.
18:45
È il momento dell'inno americano in pista
Siamo sempre più vicini alla partenza del Gran Premio, non sembrano esserci ritardi. Ora in pista l'inno americano.
18:41
Le strategia per una gara sull'asciutto: prevista una sola sosta
Se sarà una gara sull'asciutto, è prevista una sola sosta dalle strategie Pirelli: partenza su gomma soft/media e poi un unico stop per passare alla hard. Ma le percentuali di pioggia crescono ogni con il passare del tempo...
18:37
Hadjar partirà dalla pitlane
Intanto è stato annunciato che il francese Hadjar partirà dalla pitlane: ha cambiato alcuni elementi della sua PU.
18:32
Tutti sulla griglia di partenza ora: si aspettano cambiamenti meteo
Le monoposto si fermano nelle rispettive caselle di partenza, ora bisognerà aspettare e vedere cosa succederà prima della partenza con la pioggia per valutare eventuali cambi di strategia o (nella peggiore delle ipotesi) rinvii della partenza. Ricordiamo la griglia di partenza:
18:29
I piloti testano il circuito con gomme da asciutto
Tutti i piloti stanno girando in questo momento con gomme da asciutto, con la pista che in questo momento non è bagnata, ad eccezione di alcune strisce ben visibili sull'asfalto.
18:23
Piloti in pista per il giro di posizionamento: ci siamo!
Le monoposto escono dai box e entrano in pista per il giro di posizionamento, al termine del quale si sistemeranno sulle rispettive posizioni in griglia di partenza. Mancano 35 minuti allo spegnimento dei semafori.
18:14
Russell a piedi in pista per capire le condizioni del tracciato
Minuti concitati nel paddock, le telecamere riprendono George Russell mentre scende in pista, strusciando i piedi sul tracciato per capirne le condizioni. Tra poco inizieranno le procedure per scendere e posizionarsi sulla griglia di partenza.
18:08
Il tempo regge ma potrebbe piovere a ridosso della partenza
In questo momento non sta piovendo a Miami, ma potrebbe iniziare proprio a ridosso della partenza: tutto ancora da valutare.
17:59
Messi è il superospite del Gp di Miami: le foto con Antonelli e Russell
C'è anche Lionel Messi a Miami per il Gran Premio. Il fuoriclasse argentino ha incontrato Antonelli e Russell nel box Mercedes.
17:52
Riparte la lotta al Mondiale: il vantaggio di Antonelli su Russell
Sarà di nuovo lotta tra Antonelli e Russell, che si sono già scontrati nella Sprint Race. Ecco la classifica aggiornata prima del Gran Premio:
17:47
Antonelli carico, Russell spera nella pioggia: le parole dai box
"Sono carico e ho dormito bene. Il tempo sembra reggere, ma vedremo a ridosso della gara", le parole di Antonelli a più di un'ora dalla partenza. Russell, invece, spera nella pioggia: "Forse mi divertirei un po' di più di quanto accaduto finora...".
17:44
Il protocollo FIA sui fulmini: cosa può succedere a gara in corso
Se anche un solo fulmine cadrà entro un raggio di 13 km dal Miami International Autodrome, scatterà immediatamente il protocollo FIA: sospensione immediata della gara, vetture che vengono spinte ai box e tutto il personale dovrà abbadonare il pit wall. Potrà poi essere decisa una ripartenza, con le monoposto che scatteranno dalla fast lane.
17:39
Le strategie Pirelli sulla gara: meglio l'Intermedia della Full Wet anche con pioggia
Secondo le strategie Pirelli ad un'ora e mezza dal via, la gomma Intermedia risulta migliore della Full Wet anche in caso di corsa sotto pioggia costante. La Full Wet garantisce una miglior resistenza contro l'aquaplaning ma si surriscalda molto velocemente, portando dunque a preferire l'Intermedia per fare solo una sosta ai box.
17:33
Possibilità di fulmini vicino al circuito: cosa dice il protocollo
Secondo il regolamento ufficiale della Formula 1, la presenza di fulmini nelle vicinanze del circuito può causare la sospensione o la cancellazione completa della gara. E il temporale che sta passando sopra il circuito di Miami in queste ore porta proprio questo rischio.
17:30
Hamilton e Leclerc ottimisti: la pioggia può essere un fattore decisivo
Weekend complicato fin qui per la Ferrari, in una pista con due lunghi rettilinei dove Mercedes e McLaren possono mostrare lo strapotere del loro motore. La 'Rossa', però, è riuscita a difendersi bene con il terzo posto di Leclerc nella Sprint e in Qualifica. Non solo: la pioggia può essere un fattore, con la riduzione di potenza prevista dal regolamento la Ferrari può far valere il suo miglior telaio.
17:25
Antonelli parte davanti a tutti, poi Verstappen e Leclerc: la griglia di partenza
Se si partirà, la griglia di partenza vede la terza pole consecutiva di uno straordinario Kimi Antonelli, con Max Verstappen e Charles Leclerc alle sue spalle. Ecco la griglia di partenza.
17:22
Le condizioni a Miami prima della partenza: le immagini
Ecco come si presenta il tempo a Miami a circa un'ora e mezza dalla partenza del Gran Premio di F1.
17:13
F1, attivato il protocollo "Rain Hazard": tutte le regole sotto la pioggia
La F1 corre ai ripari per evitare la cancellazione del Gp di Miami, che arriverebbe dopo più di un mese di stop per i due Gp in Medio Oriente rinviati. La partenza è stata anticipata di tre ore ed è stato attivato il protocollo "Rain Hazard": aerodinamica attiva limitata ad alcune zone del rettilineo, ridotte potenza e coppia dell’MGU-K e disabilitato il pulsante 'Boost'.
17:08
Bufera su Miami: cosa dicono le previsioni meteo
Nell'area del Miami International Autodrome ha piovuto fino a poche ore fa, con una piccola tregua durante la gara di F2 che si è svolta comunque sul bagnato. Il tempo, ora, sembra reggere ma c'è il 40% di probabilità di pioggia alla partenza, che si alza fino al 60% un'ora dopo la gara. E non si tratta di una pioggia leggera ma di un vero e proprio temporale.
17:04
Caos F2 sotto la pioggia, tra poco tocca alla F1: le condizioni
Si è conclusa pochi minuti fa la gara di F2 sotto la pioggia di Miami, tra incidenti e tante Safety Car che hanno spezzettato la corsa. Tra meno di due ore è prevista la partenza delle F1 ma restano da valutare le condizioni meteo e del tracciato.
17:00
Tanta incertezza a Miami: tra due ore è prevista la partenza
Per ora l'annuncio ufficiale è quello che si correrà alle ore 13 locali (ore 19 italiane), ma c'è tanta incertezza sulle condizioni meteo. Segui tutto l'avvicinamento alla gara e la cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it
Miami International Autodrome - Florida (Stati Uniti)