C'era rischio pioggia, rischio rinvio, temporale, problemi e tanto altro ancora. Ma alla fine l'unica certezza è lui: Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami! Prova straordinaria del giovane pilota italiano, alla terza vittoria di fila e sempre più leader del Mondiale. Sul podio le due McLaren di Norris e Piastri. Disastro Leclerc , che da terzo finisce sesto all'ultimo giro dopo numerosi problemi sulla sua Ferrari. Deludente Hamilton , solo settimo. Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

20:47

Antonelli: "Questo è solo l'inizio!"

"La partenza non è stata brutta come ieri, poi non mi aspettavo il caos in curva 1. Sono stato anche fortunato ma ho fatto alcuni errori. Grazie davvero a tutti, è solo l'inizio. Il team sta facendo un lavoro strepitoso, godiamoci questa vittoria e poi torniamo al lavoro". Così Antonelli nel post-gara.

20:41

Che beffa per Leclerc: chiude sesto! Ultimo giro da incubo

Testacoda, botta contro il muro in cui danneggia la sua Ferrari e poi subisce i sorpassi di Russell e Verstappen: la gara di Leclerc si chiude in sesta posizione dopo essere stato terzo per quasi tutto il Gran Premio.

20:39

+++ KIMI ANTONELLI VINCE IL GP DI MIAMI! Sul podio Norris e Piastri +++

Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami! Terza vittoria consecutiva per il giovane italiano. Sul podio Norris e Piastri. Caos Leclerc nel finale.

20:37

Giro 57: Piastri passa Leclerc per la terza posizione

Che beffa per Leclerc: la sua ala si chiude troppo presto sul rettilineo e Piastri passa senza particolari problemi. Poi testacoda e lungo per il monegasco, ultimo giro al cardiopalma per lui.

20:35

Giro 56: Leclerc dovrà lottare per il podio!

Due giri alla fine ma Piastri è attaccato a Leclerc! Il monegasco dovrà lottare per tenersi la posizione sul podio.

20:34

Giro 55: Ala rotta per Russell in un contatto con Verstappen!

Russell cerca di passare Verstappen e i due si toccano! Danno all'ala per l'inglese, alla gomma per l'olandese, finale infuocato.

20:31

Giro 54: Prevista pioggia tra qualche minuto, ma ormai non conta più

Ennesimo ritardo nelle previsioni: tra qualche minuto dovrebbe piovere, ma ormai mancano solo tre giri!

20:25

Giro 50: Antonelli prende vantaggio su Norris

Ora quasi due secondi di distacco in testa: Antonelli vola verso la vittoria, la sua terza consecutiva!

20:24

Giro 48: Piastri passa Verstappen

Anche Piastri davanti a Verstappen: l'australiano si mette ora a caccia di Leclerc. L'olandese si ferma in quinta posizione e c'è Russell che può arrivare.

20:22

Giro 47: Che battaglia tra Verstappen e Leclerc

Passa Leclerc, ma Verstappen in qualche modo riesce a rispondere nonostante le gomme completamente finite. Il monegasco poi ripassa alla fine del primo lungo rettilineo, ora c'è anche Piastri vicino.

20:18

Giro 45: Leclerc è attaccato a Verstappen

Eccolo Leclerc, attaccato a Verstappen che non sembra avere più gomma. E dagli onboard si vede anche qualche goccia di pioggia...

20:14

Giro 42: Leclerc si avvicina a Verstappen

Molto lentamente Leclerc si sta avvicinando a Verstappen: ora ci sono 3.6 secondi tra i due, il monegasco dovrà accelerare se vuole riprendere l'olandese prima della bandiera a scacchi.

20:12

Giro 41: Antonelli tiene Norris a distanza

Rimane quasi fisso il distacco di un secondo tra Antonelli e Norris: l'italiano prova a resistere per centrare la terza vittoria consecutiva.

20:09

Giro 39: Verstappen resiste in terza posizione

Gara pazzesca di Max Verstappen, con una gomma vecchia di oltre 33 giri che ancora non si ferma e tiene in terza posizione. Mancano ancora 27 giri alla fine.

20:06

Giro 37: Piastri passa Russell, Norris attaccato ad Antonelli

Piastri passa Russell per la quinta posizione, Norris si attacca ad Antonelli per prendersi la testa della corsa: ruggiscono le McLaren in lotta con le Mercedes.

20:03

Giro 35: Bagarre tra Piastri e Russell

Sorpasso e controsorpasso tra Piastri e Russell per la quinta posizione.

20:02

Giro 35: Possibile pioggia tra 10 giri

Ora le previsioni parlano di un sensibile aumento della pioggia tra circa 10 giri, ovvero al 45° su 57 giri totali.

20:01

Giro 34: Attenzione Antonelli, forse problemi sulla sua Mercedes

"Ho problemi al cambio!", urla Antonelli nel team radio con la Mercedes.

20:00

Giro 33: Confronto imbarazzante tra Antonelli e Russell

Russell sta girando 1.3 secondi più lento di Antonelli: confronto imbarazzante in casa Mercedes.

19:58

Giro 32: Colapinto si ferma, Leclerc è quarto

Arriva il pitstop di Colapinto, Leclerc è in quarta posizione. La lieve pioggia continua a non condizionare la corsa.

19:57

Giro 31: Leclerc passa Russell!

Grande mossa del monegasco alla fine dell'ultima curva: passa Russell ed è quinto, con Colapinto che sarà costretto a fermarsi tra qualche giro.

19:55

Giro 30: Norris passa Verstappen, sarà battaglia con Antonelli

Norris riesce a liberarsi di Verstappen e parte all'inseguimento di Antonelli: sarà una grande battaglia. Dietro lottano Russell e Leclerc per la quinta posizione. In quarta posizione c'è Colpainto che non si è ancora fermato.

19:54

Giro 29: Antonelli in testa!

Antonelli passa Verstappen e si prende la testa della corsa, dietro Norris resta bloccato alle spalle dell'olandese.

19:53

Giro 28: Fase caotica della gara, la pioggia non sembra influenzare

I piloti ignorano la pioggia leggera e continuano a montare gomme da asciutto. Intanto è spettacolo lì davanti: Antonelli passa Norris quando esce dai box, ora sono entrambi vicini a Verstappen che è in testa (si è fermato anche Piastri) e che ha delle hard molto più vecchie rispetto a loro.

19:51

Giro 28: Si ferma Norris e Antonelli lo passa!

Norris ai box, gomma bianca anche per lui e viene passato da Antonelli!

19:50

Giro 27: Si ferma Antonelli, Verstappen è terzo!

Pitstop per Antonelli che ignora la pioggia e monta gomma hard. Verstappen passa Hamilton e ora si ritrova in terza posizione.

19:49

Giro 26: Inizia a piovere!

I piloti nel team radio avvisano che vedono pioggia nella parte finale del circuito, segnalando la pista scivolosa. Inizia a piovere!

19:48

Giro 25: Verstappen attaccato ad Hamilton

Clamoroso Verstappen, ora quinto e alle spalle di Hamilton in quarta posizione. L'olandese è lì con l'inglese dopo un testacoda e un pitstop, semplicemente incredibile.

19:46

Giro 24: Norris scappa via, la pioggia non arriva

Ora Norris scappa via in testa al Gran Premio, prendendo un largo margine su Antonelli. E intanto non c'è ancora pioggia.

19:45

Giro 24: Furia Leclerc nel team radio

Altro team radio Leclerc: "La prossima volta che prendete una decisione chiedete anche a me. Io sono qui".

19:44

Giro 23: Leclerc perplesso nel team radio

"Perché ci siamo fermati? Dov'è la pioggia?". Perplesso Leclerc nel team radio dopo il pitstop. Il monegasco è in decima posizione.

19:42

Giro 22: Si ferma anche Leclerc

Pitstop per Leclerc che riparte su gomma bianca. Il monegasco rientra alle spalle di Russell, mossa vincente dell'inglese.

19:41

Giro 21: Russell anticipa tutti e si ferma ai box

Il primo a fermarsi è George Russell, che riparte su gomma bianca. Mossa rischiosa della Mercedes per l'inglese. E intanto Verstappen è sesto, rimonta pazzesca dell'olandese nelle retrovie.

19:39

Giro 20: Il tempo regge ancora ma i team corrono ai ripari

Tanti team radio in questo momento, è prevista pioggia tra pochissimo. Ma per ora, si corre ancora sull'asciutto.

19:37

Giro 17: Leclerc sbaglia ma riprende Piastri

Scivolone in curva di Leclerc, Piastri passa ma poi viene subito ripreso. E intanto è atteso un vero e proprio temporale tra circa tre giri.

19:35

Giro 16: Leclerc sotto attacco di Piastri

Ora anche Piastri è vicinissimo a Leclerc, i due lunghi rettilinei avvantaggiano nettamente le motorizzate Mercedes.

19:34

Giro 16: Verstappen vola nelle retrovie

Intanto è Max Verstappen show nelle retrovie, che risale dall'ultima fino alla nona posizione su gomma hard nuova, mentre tutti devono ancora fare il primo stop.

19:31

Giro 15: Antonelli passa e scappa via

Antonelli ripassa Leclerc e sfrutta il lungo rettilineo per mettere un buon margine sulla Ferrari. Leclerc non può nulla. Intanto, ecco le immagini dell'incidente di Gasly:

19:30

Giro 14: Grande battaglia tra Leclerc e Antonelli

Leclerc non ha tempo per pensare a Norris dato che deve difendersi da Antonelli alle sue spalle. L'italiano passa in rettilineo, il monegasco lo ripassa in curva, l'inglese ne approfitta e scappa via.

19:29

Giro 13: Norris passa subito Leclerc!

Non perde tempo il campione del mondo in carica: passa subito Leclerc alla fine del rettilineo e si prende la testa della corsa.

19:28

Giro 13: Norris vola, sarà battaglia con Leclerc

Giro veloce di Norris in 1:32.556, sarà una grande battaglia con Leclerc per la prima posizione.

19:26

Giro 12: Leclerc riparte bene e resta davanti

Ottimo stacco del monegasco che tiene la testa della corsa, dietro Russell dorme e perde la posizione su Piastri che ora è quarto.

19:25

Giro 11: Si riparte! Finisce il regime di Safety Car

Si riparte a Miami! Leclerc detterà la ripartenza decidendo quando staccare, dietro Norris e Antonelli lo studiano.

19:24

Giro 10: Ancora Safety Car in pista, non ci sono indicazioni

Proseguono le operazioni per rimuovere le due monoposto bloccate a bordo pista, si resta sotto regime di Safety Car con posizioni congelate. E la pioggia si avvicina...

19:21

Giro 9: Prevista pioggia tra 20 minuti

Le previsioni meteo ora prevedono pioggia tra 20 minuti.

19:20

Giro 9: Si ritirano anche Lawson e Hulkenberg

Anche Lawson costretto al ritiro dopo il contatto con Gasly, sono ora quattro i ritiri fin qui contando anche Hulkenberg fermato da un problema tecnico.

19:16

Giro 7: Gasly si è ribaltato dopo un contatto con Lawson

Il replay svela cosa è successo: Gasly si è ribaltato in pista dopo un contatto con Lawson. Fortunatamente, nessuna conseguenza per il pilota francese.

19:15

Giro 7: Verstappen si ferma ai box

Approfitta del caos Verstappen, che si ferma ai box sotto Safety Car per montare la hard. Ma attenzione anche alla pioggia che potrebbe arrivare da un momento all'altro. Momento caotico in questo momento.

19:13

Giro 6: Safety Car in pista! Hadjar e Gasly nel muro

Due incidenti nello stesso momento, Hadjar e Gasly perdono il controllo delle loro monoposto e restano nel muro in due punti diversi della pista. Scende in pista la Safety Car.

19:12

Giro 6: Norris passa Antonelli!

Errore del pilota italiano, Norris passa e si prende la seconda posizione. Intanto c'è caos in pista.

19:11

Giro 5: Leclerc risponde ad Antonelli!

Leclerc sfrutta tutto quello che ha e ripassa Antonelli dopo poche curve. Ma ora dovrà difendersi nuovamente sul rettilineo.

19:11

Giro 4: Antonelli passa Leclerc e vola in testa

Nulla da fare per Leclerc, che si arrende allo strapotere della Mercedes: Antonelli sfrutta il lungo rettilineo finale e lo passa senza troppi problemi.

19:09

Giro 3: Leclerc prende distacco su Antonelli, danni per Hamilton

Ora c'è un secondo tra Leclerc in testa ed Antonelli che lo insegue. Dietro Hamilton è in sesta posizione, con un contatto con Colapinto che ha causato danni alla sua Ferrari ed è sotto review da parte degli steward.

19:07

Giro 2: Verstappen lotta furioso, Leclerc è in testa

Dopo il testacoda Verstappen si ritrova nelle retrovie, ma lotta subito contro le Williams per prendersi l'ottava posizione. Davanti a tutti c'è un super Leclerc, che vola in testa grazie ad una partenza fantastica e ora conduce il Gran Premio davanti ad Antonelli e Russell.

19:05

+++ SI PARTE! Super partenza di Leclerc, Verstappen si gira in partenza +++

Si spengono i semafori e si parte! Subito spettacolo con Leclerc che vola in testa dopo una super partenza, poi Antonelli davanti alle McLaren. Verstappen si gira in curva 1 ma riesce a proseguire.

19:02

Tutti i piloti su gomma media, solo Hadjar su gomma hard

Scelta unanime: tutti su gomma media. Solo Hadjar, che scatterà dalla pitlane, parte sulla hard.

19:00

Ora è ufficiale: partenza senza ritardi e sull'asciutto!

Ci siamo, inizia il giro di formazione! Tra pochi minuti lo spegnimento dei semafori. C'era tanta ansia per problemi e ritardi, ma ormai è confermato: si partirà con l'orario previsto e soprattutto sull'asciutto! L'asfalto è freddo e il rischio pioggia è altissimo, ma almeno si partirà in buone condizioni. Saranno 57 giri di spettacolo.