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sabato 23 maggio 2026
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Tensione Mercedes in pista, Kimi Antonelli urla: "Russel mi ha buttato fuori!". Wolff gli risponde così

Il pilota bolognese si infuria per la manovra difensiva al limite del compagno di squadra, ma dal box intervengono duramente
2 min
TagsF1antonelliMERCEDES

Pure Kimi Antonelli può perdere le staffe e alzare i toni. È successo durante la Sprint in Canada mentre era in bagarre con il suo compagno di squadra in Mercedes, Russell, che si sarebbe difeso in modo illecito - a detta di Kimi - mandando l'italiano fuori pista. Le scintille si sono in un attimo propagate anche via radio al box, a cui Antonelli ha fatto arrivare tutta la sua rabbia: l'intervento di Toto Wolff, però, è stato perentorio.

La furia di Antonelli e la risposta di Wolff

Non c'è stato spazio per polemiche o lamentele in casa Mercedes, spente sul nascere. I tentativi di Antonelli di superare Russell nella lotta per il primo posto nella Sprint sono risultati vani e alla fine il pilota britannico ha chiuso al primo posto davanti a Norris e a Kimi, imbufalito per una manovra al limite del compagno di scuderia. Il bolognese si è lamentato con il box: "Mi ha buttato fuori. Deve prendere una penalità, ero affiancato". Ma Wolff ha smorzato: "Smettila di lamentarti e concentrati sulla gara". Secco, senza possibilità di replica.

Antonelli: "Sono stato spinto via"

Più calmo a fine gara, Kimi ha commentato senza astio il risultato della Sprint, pur mantenendo il suo punto di vista: "È stata una battaglia dura, eravamo lì come passo e io ho fatto la mia mossa. Eravamo fianco a fianco e sono stato spinto via, devo rivedere la situazione. Poi sono uscito alla curva otto per colpa mia, ma è stata una bella gara".

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