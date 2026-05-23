MONTREAL (CANADA) - Seconda giornata del GP di Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul prestigioso circuito dedicato a Gilles Villeneuve và in scena una piccante Sprint Race con George Russell che vince davanti a Lando Norris e al compagno di scuderia Kimi Antonelli, furioso dopo il duello in casa Mercedes in apertura di gara, con il britannico a spingere fuori dal tracciato il giovane italiano. Ferrari mai in corsa per il podio, con Hamilton che difende il terzo posto fino all'ultimo giro, ma che poi 'bacia il muro dei campioni' e viene passato da Piastri e Leclerc, chiudendo sesto. Rivivi la diretta della gara sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

19:31 Leclerc mette nel mirino le qualifiche: "Ci serve una top 3" Si aspettava una Sprint di sofferenza, se non altro per la posizione di partenza. Charles Leclerc è infatti già focalizzato sulle qualifiche del Gp del Canada: "Dopo i problemi di venerdì, oggi ho sentito la macchina molto meglio e spero di avere ancora più feeling in qualifica, sappiamo che sarà difficile, ma speriamo alla fine di essere lì davanti. Oggi abbiamo pagato dazio per essere partiti dietro, ma entrare in top 3 ci metterebbe in condizione di lottare con i primi in gara".

19:25 Hamilton non si deprime: "La macchina la sento bene" Il beffardo finale ed il no contest nella Sprint per il podio, non deprimono un Lewis Hamilton che resta positivo in ottica Gp del Canada. L'inglese della Ferrari la vede così: "Ovviamente non abbiamo il passo per competere con le Mercedes, perdiamo troppo sui rettilinei e questo già lo sapevamo. Peccato perché in curva siamo forti, ma poi non usciamo abbastanza veloci per recuperare quello che perdiamo sul dritto. La macchina però la sento bene e credo che domani potremo fare bene".

19:13 Classifica piloti: Antonelli perde punti, ma resta primo Kimi Antonelli resta il leader della classifica generale, ma nonostante il terzo posto nella Sprint del Gp del Canada, perde punti nei confronti del compagno di squadra in Mercedes, George Russell, e dal campione del Mondo, Lando Norris su McLaren. LA CLASSIFICA AGGIORNATA 19:06 Norris se la gode: "Gara divertente" Torna a sorridere il campione del Mondo. Lando Norris piazza la sua McLaren tra le due Mercedes e se la gode: "È stata una bella gara, loro lì davanti lottavano e io ero lì per cogliere l'occasione. Poi Kimi ha subito recuperato e allo stesso tempo dovevo attaccare George, è stato divertente".

19:00 Antonelli ha 'sbollito': "Russell mi ha spinto, ma poi ho sbagliato io" Più calmo a fine gara, Kimi Antonelli commenta senza astio il risultato della Sprint, pur mantenendo il suo punto di vista: "È stata una battaglia dura, eravamo lì come passo e io ho fatto la mia mossa. Eravamo fianco a fianco e sono stato spinto via, devo rivedere la situazione. Poi sono uscito alla curva otto per colpa mia, ma è stata una bella gara".

18:55 Russell rialza la testa: "La mia stagione sta ripartendo" George Russell si prende di forza la Sprint del Gp del Canada e a fine gara mostra tutto il suo orgoglio ferito dalle ultime prestazioni negative: "La mia stagione sta ripartendo, sono tornato ad avere un buon passo gara. È stata una bella gara, non è mai facile allungare sugli inseguitori. Con Kimi c'è stata una bella battaglia, sono contento di essere con lui sul podio".

18:51 Podio con rabbia per Antonelli, ma Toto Wolff si è già espresso Non c'è spazio per le polemiche in casa Mercedes: nonostante l'episodio di 'nonnismo' che ha visto Russell rintuzzare con le cattive i tentativi di Kimi di prendersi la prima posizione nella Sprint, non ci saranno strascichi. Toto Wolff si è infatti già espresso in 'tempo reale', rimettendo a posto la furente 'recluta' Antonelli, che via radio aveva perso le staffe, accusando il compagno di squadra di averlo spinto fuori dal circuito, facendogli perdere la posizione nei confronti di Russell: "Smettila di lamentarti e concentrati sulla gara". 18:34 +++ Giro 23: vince Russell! +++ Vince Russell su Mercedes davanti a Norris e al compagno di squadra Antonelli, che ci ha provato fino all'ultimo. Ma farà discutere il duello fratricida. Nel finale sbalglia Hamilton, che perde il quarto posto, sorpassato da Piastri e Leclerc.

18:32 Giro 21, posizioni in ghiaccio Due giri al termine e, nonostante i distacchi ridotti, non sembrano esserci margini per uno sconvolgimento delle posizioni di testa: Russell su Norris e Antonelli. Hamilton invece suderà fino all'ultimo per tenersi dietro Piastri. 18:29 Giro 19, il terzetto di testa in meno di un secondo e mezzo Si prepara un gran finale di Sprint Race con Russell, Norris e Antonelli racchiusi in meno di un secondo e mezzo. Hamilton prova a tenersi dietro Piastri, mentre sembra aver mollato Leclerc, che difende il sesto posto davanti a Verstappen. 18:24 Giro 15, Antonelli mette nel mirino Norris Russell sembra aver stremato Norris, che ora deve guardarsi da un Antonelli aggressivo, che rivuole il secondo posto per andare ad attaccare il compagno di squadra. Hamilton in sofferenza, sente il fiato sul collo di Piastri e Leclerc.

18:19 Giro 12, Norris incollato a Russell Momento difficile per Russell, che non riesce a scrollarsi di dosso l'arrembante Norris. Prova ad approfittare della situazione Antonelli, che invece stacca Hamilton, ora insidiato da Piastri. 18:14 Wolf spegne i 'bollenti spiriti' di Antonelli Kimi urla la sua rabbia alla radio, accusando il compagno di averlo spinto fuori dal tracciato, interviene Toto Wolff, che invita Antonelli a smettere di lamentarsi e di restare concentrato su Norris. 18:13 Giro 7: bagarre tra Russell e Antonelli, ne approfitta Norris! C'è battaglia tra le Mercedes, con Russell che respinge con le cattive i due attacchi di Antonelli, nella seconda occasione addirittura 'accompagnandolo' sull'erba. Ne approfitta Norris che sorpassa Kimi, furibondo. 18:10 Giro 5, Russell e Antonelli fanno il vuoto Mercedes imprendibili in questo primo scorcio di Sprint: Russell e Antonelli fanno il vuoto, Norris insegue a quasi 3", poi Hamilton davanti a Piastri e Leclerc. 18:08 Giro 1: Mercedes che tengono la testa della corsa Partenza perfetta e primo giro che la dice lunga sulle intenzioni della Mercedes: Russell tiene il primo posto, tallonato da Antonelli. Terza posizione per Norris. 18:03 +++ Inizia la Gara Sprint di Montreal +++ Semaforo verde: al via la mini gara sul circuito 'Gilles Villeneuve'. 18:00 Ecco il giro di formazione Al via di giro di riscaldamento poi si parte. Scatenate le due Mercedes, subito velocissime. 17:50 Gara Sprint, è quasi tutto pronto a Montreal Dieci minuti all'inizio della mini gara sul circuito 'Gilles Villeneuve' di Montreal: concentrazione massima per i piloti, pronti a darsi battaglia. 17:45 Prove di partenza a Montreal Si inizia sul circuito Gilles Villeneuve con le prime prove di partenza. Saranno invece quattro i piloti a partire dalla pit-lane: Bearman, Gasly, Bottas e Albon. 17:40 Classifica Costruttori, la situazione Al comando c'è Mercedes (180), con un ampio +70 sulla Ferrari (110) prima inseguitrice: la graduatoria completa

17:35 Classifica piloti, Antonelli al comando L'azzurro della Mercedes è il leader del Mondiale 2026, a +20 sul compagno di scuderia George Russell. La classifica piloti nel dettaglio:

17:30 Hamilton smentisce l'addio alla Formula 1: "Spero di restare in Ferrari per molto tempo. La vittoria dell'Arsenal..." Il 41enne pilota britannico, sette volte campione del mondo, ha parlato in conferenza stampa in vista del Gp del Canada: LE SUE PAROLE

17:20 Come funziona la Sprint Race di Formula 1 La mini gara del sabato (format presente dal 2020) è diventata ormai un appuntamento fisso per il mondiale Formula 1: si tratta di una race di quasi 100 km, un terzo della gara originale, che assegna 8 punti al vincitore. Sette invece sono i punti assegnati al secondo classificato, sei per il terzo fino all'ottavo classificato che guadagna un punto nella classifica piloti.

17:15 Le caratteristiche del circuito canadese Tutto quello che c'è da sapere sulla pista intitolata a Gilles Villeneuve:

17:10 Dove vedere la Sprint Race del GP di Canada in tv e streaming Per la Sprint Race di Montreal è prevista una diretta tv sui canali Sky (per abbonati). Gli eventi potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo e NOW (per abbonati). In chiaro, su TV8, sarà invece possibile guardare gratuitamente in diretta gli eventi di oggi (sabato 23 maggio). 17:05 Gara Sprint, Gp Canada: la griglia di partenza Per laè prevista una diretta tv sui canali Sky (per abbonati). Gli eventi potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo e NOW (per abbonati). In chiaro, su TV8, sarà invece possibile guardare gratuitamente in diretta gli eventi di oggi (sabato 23 maggio). Sarà la Mercedes di George Russell a partire davanti a tutti nella gara di 100 km sul circuito 'Gilles Villeneuve'. Il pilota britannico segna il miglior tempo con 1:12.965 davanti al compagno di scudiera, l'azzurro Kimi Antonelli, in 1:13:033. Poi le McLaren, con il terzo posto di Norris e il quarto di Piastri. Quinta e sesta posizione per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. La griglia completa: