Formula 1, qualifiche Gp Monaco: orario e dove vederle in tv e in streaming

La Ferrari si presenta all'appuntamento delle qualifiche del Gran Premio di Monaco con i favori del pronostico. Se alla vigilia c'erano già indicazioni incoraggianti, il venerdì di prove libere ha rafforzato ulteriormente le ambizioni della Scuderia di Maranello, protagonista assoluta sulle strade del Principato. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno infatti monopolizzato le prime due posizioni in entrambe le sessioni disputate nella giornata inaugurale del weekend. Un segnale importante che conferma la competitività della SF-26 su uno dei circuiti più iconici e impegnativi del calendario di Formula 1 .

Qualifiche Gp Monaco, l’orario

La giornata di sabato si aprirà con la terza e ultima sessione di prove libere, in programma alle 12:30. Alle ore 16 scatteranno invece le qualifiche, che assegneranno la pole position sul circuito cittadino di Monte Carlo. Una posizione fondamentale considerando quanto sia difficile sorpassare tra i guardrail del Principato. Il Gran Premio di Monaco è invece in programma domenica 7 giugno con partenza fissata alle ore 16.

Dove vedere le qualifiche in tv e in streaming

Le qualifiche del Gran Premio di Monaco saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport Formula 1 e in streaming attraverso Sky Go e NOW. Per chi non dispone di un abbonamento, sarà possibile seguire la sessione in differita in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, a partire dalle ore 19.