Formula 1 Gp Monaco, Ferrari veloci: Hamilton davanti a tutti nelle libere

La Ferrari conferma le ottime sensazioni già mostrate nella sessione mattutina anche nelle seconde prove libere del Gran Premio di Monaco. A firmare il miglior tempo è stato Lewis Hamilton, autore di un giro in 1:13.026 che gli ha permesso di precedere il compagno di squadra Charles Leclerc di 111 millesimi. Alle spalle delle due Rosse si piazza Max Verstappen: il campione del mondo della Red Bull accusa un ritardo di 168 millesimi dal britannico e precede le Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, quinto a circa mezzo secondo dalla vetta.