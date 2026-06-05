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Formula 1 Gp Monaco, Ferrari veloci: Hamilton davanti a tutti nelle libere

Primi giri sul circuito del Principato con le Rosse che lanciano segnali incoraggianti in vista delle qualifiche e gara. Bene anche Leclerc
2 min
TagsFormula 1monacoprove libere

La Ferrari conferma le ottime sensazioni già mostrate nella sessione mattutina anche nelle seconde prove libere del Gran Premio di Monaco. A firmare il miglior tempo è stato Lewis Hamilton, autore di un giro in 1:13.026 che gli ha permesso di precedere il compagno di squadra Charles Leclerc di 111 millesimi. Alle spalle delle due Rosse si piazza Max Verstappen: il campione del mondo della Red Bull accusa un ritardo di 168 millesimi dal britannico e precede le Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, quinto a circa mezzo secondo dalla vetta.

Formula 1, gli altri tempi delle qualifiche

Più staccati gli altri protagonisti, con Isack Hadjar sesto a un secondo dal miglior riferimento cronometrico e Oscar Piastri soltanto settimo. La McLaren, infatti, non è riuscita finora a esprimere il proprio potenziale tra le insidiose strade del Principato. Giornata complicata invece per Lando Norris: un problema tecnico ha fortemente limitato il lavoro del pilota britannico, che ha completato pochi giri chiudendo la sessione in 19ª posizione. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

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