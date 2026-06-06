Antonelli vola e chiude davanti alle Ferrari nelle terze libere a Montecarlo, ora la caccia alla pole

MONTECARLO - Un segnale forte e chiaro. È quello lanciato oggi (sabato 6 giugno) da Kimi Antonelli nelle terze libere del Gran Premio di Monaco (in programma domani), che hanno visto il pilota italiano della Mercedes ( leader del Mondiale ) realizzare il miglior tempo (1:12.720) .

Antonelli e le Ferrari brillano nelle libere a Montecarlo

Dietro a lui le Ferrari del 'padrone di casa' Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, che incamerano rispettivamente un ritardo di 0"327 e 0"331. Quarto crono per l'altra Marcedes di George Russell, che chiude ad oltre mezzo secondo dal compagno di squadra (+0"763). Max Verstappen, con la sua Red Bull, scivola più indietro rispetto al venerdì: quinto posto a 0"942. Le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris continuano a far fatica e sono rispettivamente sesta (+0"978) e nona (+1"286).

Nel pomeriggio caccia alla pole per il Gp di Monaco

Alle ore 16 appuntamento con le qualifiche per la caccia alla pole position sul tracciato di Montecarlo. Le qualifiche del Gran Premio di Monaco saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport Formula 1 e in streaming attraverso Sky Go e NOW. Per chi non dispone di un abbonamento, sarà possibile seguire la sessione in differita in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, a partire dalle ore 19.