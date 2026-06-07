F1 diretta GP Monaco: segui la gara di oggi a Monte-Carlo LIVE

È il giorno della gara più iconica e affascinante del calendario di Formula Uno, è il giorno del Gran Premio di Monaco sul circuito di Monte-Carlo. Parte davanti a tutti uno straordinario Kimi Antonelli, che continua a stupire e a far sognare l'Italia, candidandosi a favorito per la vittoria finale viste le pochissime possibilità di sorpasso alle sue spalle. Ma attenzione a Verstappen e Hamilton alle sue spalle, oltre a Leclerc (4°) a caccia di riscatto a casa sua. Si spengono i semafori alle ore 15: segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

13:20 Il meteo sorride alla F1: si correrà nelle condizioni ideali Nessuna probabilità di precipitazioni, vento leggero, asfalto che potrebbe raggiungere al massimo i 42°C e temperatura dell'aria tra i 17°C e i 20°C: si correrà in condizioni perfette per un Gran Premio di Formula Uno. 13:15 La Ferrari può sfruttare la partenza per fare bene: l'analisi Uno dei punti forti della Ferrari in questa stagione è le partenze, dove le Rosse hanno spesso "bruciato" i loro avversari guadagnando tante posizioni dopo lo spegnimento dei semafori. In un circuito con poche possibilità di sorpasso come Monte-Carlo, una buona partenza può risultare decisiva: se riusciranno a mettersi davanti a tutti, Hamilton e Leclerc potrebbero gestire la gara fino alla fine per poi chiudere con un grande risultato. 13:07 Antonelli può centrare la quinta vittoria di fila Cina, Giappone, Miami e Canada: Kimi Antonelli è a quota 4 vittorie di fila in questa stagione di F1. Oggi, partendo dalla pole, può centrare la quinta e dare per l'ennesima volta prova del suo straordinario talento. 13:02 Vasseur sarà al box Ferrari dopo l'assenza di ieri Nel box della Rossa torna Fred Vasseur, team principal Ferrari, che era stato assente ieri per eseguire alcuni controlli medici. Non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle condizioni di Vasseur, ma è tornato regolarmente per seguire Leclerc e Hamilton dal muretto dei box e dare il suo supporto. 12:59 Leclerc deluso dopo le qualifiche: "Non mi fido di questa macchina" Dalla possibile pole al contatto con il muro che ha rovinato il suo giro, dovendo accontentarsi di un quarto posto in griglia di partenza a casa sua. Non è stato un sabato da ricordare per Charles Leclerc, fresco di rinnovo con la Ferrari ma ancora non in sintonia con la SF-26: "Non ho fiducia in questa macchina". LEGGI TUTTO 12:55 Antonelli sempre leader, Russell rischia di scivolare via Antonelli corre per difendere il primo posto in classifica piloti, con il compagno di squadra Russell che sta vivendo un altro weekend da incubo fin qui, sempre più schiacciato dal rivale.

12:50 GP Monaco, la griglia di partenza completa Di seguito ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Monaco sul circuito di Monte-Carlo.