Leclerc deluso dalla Ferrari dopo il rinnovo: "Non ho fiducia in questa macchina"

"Il problema non è la sensibilità della monoposto, è un problema molto specifico che ho dal mio lato dal weekend del Canada". Charles Leclerc non nasconde la delusione. Il pilota monegasco, fresco di rinnovo con la Ferrari , ha chiuso al quarto posto le prove del Gran Premio di Montecarlo.

La delusione di Leclerc

"Il problema sono i freni? Non scenderò nei dettagli, però adesso sto facendo tantissima fatica", ha ribadito il pilota della Ferrari, che è stato preceduto da Antonelli (autore della pole position), Verstappen e dal compagno di squadra Lewis Hamilton. "Penso che la soluzione l’abbiamo, però per diverse ragioni non ho voluto provare questa soluzione qua a Monaco, essendo una pista in cui pensavo di ritrovare la fiducia, cosa che non sono riuscito a fare sin dalla FP1".

Leclerc e la possibile rimonta

Il pilota della Ferrari partirà dalla seconda fila: "Io ce la metto tutta comunque, però quando non c’è la fiducia è troppo rischioso - ha ribadito al termine delle qualifiche -. Rimonta in partenza? Ci ho pensato, ma la vedo molto difficile che domani riusciamo ad arrivare al livello di quelli davanti, ma lo spero“.