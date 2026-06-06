Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 6 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Leclerc deluso dalla Ferrari dopo il rinnovo: "Non ho fiducia in questa macchina"

Il pilota monegasco al termine delle prove del Gran Premio di Montecarlo: "Sto facendo tantissima fatica"
2 min
TagsleclercferrariGp Montecarlo

"Il problema non è la sensibilità della monoposto, è un problema molto specifico che ho dal mio lato dal weekend del Canada". Charles Leclerc non nasconde la delusione. Il pilota monegasco, fresco di rinnovo con la Ferrari, ha chiuso al quarto posto le prove del Gran Premio di Montecarlo.

La delusione di Leclerc

"Il problema sono i freni? Non scenderò nei dettagli, però adesso sto facendo tantissima fatica", ha ribadito il pilota della Ferrari, che è stato preceduto da Antonelli (autore della pole position), Verstappen e dal compagno di squadra Lewis Hamilton. "Penso che la soluzione l’abbiamo, però per diverse ragioni non ho voluto provare questa soluzione qua a Monaco, essendo una pista in cui pensavo di ritrovare la fiducia, cosa che non sono riuscito a fare sin dalla FP1".   

Leclerc e la possibile rimonta

Il pilota della Ferrari partirà dalla seconda fila: "Io ce la metto tutta comunque, però quando non c’è la fiducia è troppo rischioso - ha ribadito al termine delle qualifiche -. Rimonta in partenza? Ci ho pensato, ma la vedo molto difficile che domani riusciamo ad arrivare al livello di quelli davanti, ma lo spero“.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

Antonelli in pole a Monte-CarloFerrari, Vasseur in ospedale per accertamenti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS