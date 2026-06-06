Leclerc deluso dalla Ferrari dopo il rinnovo: "Non ho fiducia in questa macchina"
"Il problema non è la sensibilità della monoposto, è un problema molto specifico che ho dal mio lato dal weekend del Canada". Charles Leclerc non nasconde la delusione. Il pilota monegasco, fresco di rinnovo con la Ferrari, ha chiuso al quarto posto le prove del Gran Premio di Montecarlo.
La delusione di Leclerc
"Il problema sono i freni? Non scenderò nei dettagli, però adesso sto facendo tantissima fatica", ha ribadito il pilota della Ferrari, che è stato preceduto da Antonelli (autore della pole position), Verstappen e dal compagno di squadra Lewis Hamilton. "Penso che la soluzione l’abbiamo, però per diverse ragioni non ho voluto provare questa soluzione qua a Monaco, essendo una pista in cui pensavo di ritrovare la fiducia, cosa che non sono riuscito a fare sin dalla FP1".
Leclerc e la possibile rimonta
Il pilota della Ferrari partirà dalla seconda fila: "Io ce la metto tutta comunque, però quando non c’è la fiducia è troppo rischioso - ha ribadito al termine delle qualifiche -. Rimonta in partenza? Ci ho pensato, ma la vedo molto difficile che domani riusciamo ad arrivare al livello di quelli davanti, ma lo spero“.