F1 diretta GP Monaco: segui le qualifiche sul circuito di Monte-Carlo LIVE

È arrivato il momento della sessione di qualifiche più importante della stagione, perché si correrà su un tracciato in cui è quasi impossibile sorpassare . Il circuito di Monte-Carlo è tanto iconico quanto stretto, dunque il Gran Premio di Monaco sarà deciso anche oggi, quando si spegneranno i semafori alle ore 16 e si delineerà la griglia di partenza. Antonelli ha volato nelle prove libere, bene anche le Ferrari di Leclerc e Hamilton : segui le qualifiche in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

17:07

Verstappen vola, pole provvisoria

Risponde Max: 1:12.094!

17:05

Pole provvisoria di Leclerc!

Vola Charles: 1:12.351 e pole provvisoria. Ma gli altri hanno un altro colpo per rispondere.

17:04

Leclerc lento, dovrà fare un altro tentativo

Primo tentativo lento di Leclerc: ci riprova subito!

17:01

Errore di Verstappen, può puntare alla pole

Il giro di Verstappen è stato condizionato da un errore che gli è costato decimi preziosi: ora è l'olandese il favorito per la pole, se riuscirà a chiudere un buon giro. Intanto riparte Leclerc!

17:00

Antonelli batte di un millesimo Verstappen!

1:12.375 di Antonelli, 1:12.376 di Verstappen: Kimi in pole provvisoria di un solo millesimo!

16:59

Hamilton in pole provvisoria, Leclerc ai box

1:12.553 di Hamilton, pole provvisoria. Leclerc torna ai box, avrà un solo colpo a disposizione.

16:58

Colpo di Norris, pole provvisoria

Il primo a far registrare un tempo da pole è Norris in 1:12.765. Ma ora si stanno accendendo tutti.

16:57

Giri di preparazione per i piloti

Ancora non spingono i piloti: giri di preparazione per mettere la gomma nella temperatura perfetta.

16:54

+++ Inizia il Q3: ora si lotta per la pole! +++

Iniziano gli ultimi e decisivi 13 minuti di qualifica: inizia il Q3, inizia ora la lotta per la pole position! Antonelli, Leclerc e Verstappen sono i grandi favoriti ma attenzione a cosa può succedere in pista. Si spengono i semafori, tutti su gomma nuova, si parte!

16:50

Queste le posizioni 11°-16° della griglia di Monaco

Ed ecco dunque altre sei posizioni della griglia di partenza del GP di Monaco:

11. Albon - Williams

12. Sainz - Williams

13. Hulkenberg - Audi

14. Colapinto - Alpine

15. Lindblad - Racing Bulls

16. Bortoleto - Audi

16:48

Finisce il Q2, si salva Gasly ed esce Sainz

Si chiude il Q2, con Hadjar che batte sul filo il tempo di Leclerc per la terza posizione. All'ultimo giro si salva Gasly, questi i sei eliminati: Albon, Sainz, Hulkenberg, Colapinto e Lindblad.

16:47

Super Max ruggisce, batte Antonelli e Leclerc!

Alla fine arriva il colpo di Verstappen che si candida con prepotenza alla pole nel Q3: 1:12.499 con cui batte i tempi di Antonelli e Leclerc.

16:46

Russell in enorme difficoltà

Solo 1:13.238 per George Russell, che non riesce a migliorarsi. Un tempo che non lascia l'inglese tranquillo: è ottavo e molto vicino alla zona di eliminazione.

16:43

Gomma nuova per Hamilton

Rapido pitstop e gomma nuova per Hamilton, bloccato in sesta posizione con un 1:13.091. Dietro di lui ci sono Hadjar, Russell (in grande difficoltà), Lawson e Hulkenberg a chiudere la top10.

16:42

Leclerc e Antonelli sono vicinissimi

Leclerc e Antonelli si confermano i due piloti più in forma in questa sessione, occupando le prime due posizioni con un distacco di pochissimi centesimi: 1:12.774 del monegasco, 1:12.704 dell'italiano.

16:40

Che lotta nelle retrovie per avanzare nel Q3

Alpine, Williams, Racing Bulls e la sola Audi di Hulkenberg si stanno scambiando continuamente sulla tabella dei tempi, cercando di non riestare tra gli ultimi sei. Ricordiamo che è già fuori Bortoleto: partirà 16°.

16:38

Leclerc, Norris e Antonelli rompono la barriera dell'1:13

Barriera che viene rotta subito: 1:12.928 di Leclerc, 1:12.919 di Norris e soprattutto un bellissimo 1:12.778 di Antonelli momentaneamente in testa. Si passa l'1:12, restano poco più di 8 minuti del Q2.

16:37

Il primo colpo è di Verstappen

Max Verstappen è il primo a far registrare un tempo da qualifica: primo posto in 1:13.205, resiste ancora la barriera dell'1:13.

16:35

Pista più libera, il traffico non sarà un problema

Restano solo 15 monoposto in pista (Bortoleto non è rientrato), il traffico non sarà un problema come lo è stato nel Q1. Di nuovo fase di preparazione, si scaldano le gomme in attesa dei primi colpi.

16:31

Inizia il Q2, un quarto d'ora per stabilire i primi dieci piloti

Si spengono nuovamente i semafori e inizia il Q2. Stavolta sono 15 i minuti a disposizione dei piloti per cercare di finire tra i dieci che lotteranno per la pole nel Q3.

16:29

Queste le ultime sei posizioni in griglia

Ecco le ultime sei posizioni della griglia del Gp di Monaco.

17. Ocon - Haas

18. Perez - Cadillac

19. Bearman - Haas

20. Bottas - Cadillac

21. Alonso - Aston Martin

22. Stroll - Aston Martin

16:26

Finisce il Q1, Sainz si salva! Fuori Ocon e Bearman

Finale col brivido di questo Q1: Sainz si salva all'ultimo, scalzando in zona eliminazione Ocon. Eliminato anche Bearman che non riesce a migliorarsi dopo un errore nel suo giro. Oltre alle Haas eliminate anche le Aston Martin di Stroll e Alonso e le Cadillac di Bottas e Perez. Sessione chiusa con il primo posto di Leclerc in 1:13.293.

16:21

Si riparte, ultimo colpo per centrare il Q2

Solo 2:11 alla fine, i piloti nelle retrovie avranno un solo colpo per cercare di avanzare alla prossima fase di qualifica.

16:18

Restano solo due minuti del Q1, Sainz e Bearman a rischio

Si ripartirà con solo 2:11 al termine del Q1: in 18ª e 19ª posizione ci sono Bearman e Sainz che rischiano una deludente esclusione, Ocon e Lindblad sul filo che potrebbero rientrare tra gli esclusi.

16:16

Si ferma Bortoleto in pista, bandiera rossa!

Bortoleto rompe la sospensione anteriore e va lungo sulla chicane. La sua Audi resta bloccata in pista: bandiera rossa e stop alla sessione!

16:14

Albon e Gasly rischiano, poi le solite Aston Martin e Cadillac

Ultime quattro posizioni occupate, come sempre, dalle Aston Martin di Alonso e Stroll e dalle Cadillac di Bottas e Perez, monoposto che non riescono ad essere competitive rispetto al resto della griglia. In zona di rischio a quattro minuti dalla fine ci sono anche Gasly e Albon, che cercheranno il tutto per tutto per avanzare al Q2.

16:12

Che rischio per Antonelli!

Nella zona della piscina Antonelli tocca il muro. Solo un "bacio" tra la sua Mercedes e il guardrail, senza conseguenze per fortuna. Kimi è salvo senza problemi in quarta posizione.

16:10

Leclerc si migliora, mancano nove minuti alla fine del Q1

Ora 1:13.399 per Charles Leclerc, sempre in testa e che migliora il suo tempo. Q1 senza particolari problemi al momento, ma a nove minuti dalla fine c'è Russell tra gli esclusi: l'inglese non è ancora riuscito a completare un buon giro a causa del traffico.

16:06

Leclerc spinge, tantissimo traffico in pista

Charles Leclerc momentaneamente primo in 1:14.141, tempo condizionato dal tantissimo traffico in pista. È un Q1 molto caotico, vista la presenza di due macchine in più rispetto allo scorso anno.

16:05

Solo giri di riscaldamento in questa prima fase

Sono passati cinque minuti e tutti i piloti si stanno solo riscaldando, facendo segnare tempi lentissimi e ben lontani dai tempi di qualifica. In testa, per ora, c'è Bearman in 1:15.936.

16:00

+++ Si parte: inizia la sessione di qualifiche a Monte-Carlo! +++

Si spegne il semaforo della pitlane, inizia il Q1 da 18 minuti: inizia la sessione di qualifiche più importante dell'anno!

15:57

Leclerc a quota tre pole a Monaco, due per Hamilton

Leclerc (3) e Hamilton (2) sono i due piloti in griglia con più pole a Monaco. Il monegasco della Ferrari può avvicinarsi al record di Senna, che ha un totale di 5 pole su questo fantastico tracciato.

15:45

Sale la tensione, tra un quarto d'ora si parte con il Q1

Fermento nei box e sugli spalti: manca solo un quarto d'ora all'inizio del Q1, la prima sessione da 18 minuti che eliminerà i sei piloti più lenti. Si stanno per spegnere i semafori, ci siamo!

15:38

Vasseur non sarà a Monte-Carlo: è in ospedale per accertamenti

Il team principale della Ferrari Frederic Vasseur non è presente a Monte-Carlo per le qualifiche: si trova in una struttura sanitaria locale per accertamenti medici. LEGGI TUTTO

15:34

Disattivata l'aerodinamica attiva per il GP di Monaco: il motivo

Una delle principali novità introdotte nel 2026, che ha rimpiazzato il celebre DRS, è stata rimossa per il Gran Premio di Monaco: sul circuito di Monte-Carlo non si potrà usare l'aerodinamica attiva. La decisione della FIA è legata alla sicurezza, dato che permetterebbe di raggiungere velocità di punta troppo elevate e pericolose su un circuito così stretto.

15:29

Campionato costruttori già senza storia: la Mercedes è lontanissima

Sono già 72 i punti di vantaggio di Mercedes nei confronti di Ferrari, l'unico team insieme a McLaren (con qualche problema di troppo) che è riuscito a contrastare questo dominio. Le Frecce d'Argento con Antonelli e Russell volano verso il loro nono campionato costruttori.