Ferrari, Vasseur in ospedale per accertamenti: "Non sarà in pista a Montecarlo"

Frederic Vasseur non sarà presente a Montecarlo nella giornata odierna. A comunicarlo è stata la Ferrari attraverso una breve nota ufficiale diffusa nelle ore precedenti alle attività in pista. "A seguito di alcuni accertamenti medici, Fred rimarrà in osservazione presso una struttura sanitaria locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico. Auguriamo a Fred una pronta ripresa e lo aspettiamo presto in pista", si legge nel comunicato della Scuderia di Maranello.

C'è il Gp di Monaco: Vasseur assente

La Ferrari non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni del team principal francese, limitandosi a confermare la sua assenza dal paddock e il ricovero in osservazione presso una struttura sanitaria del luogo. L'assenza di Vasseur arriva in un momento particolarmente importante della stagione, con la squadra impegnata nel fine settimana di gara a Monaco e reduce da segnali incoraggianti sul fronte delle prestazioni. Al momento non sono state comunicate informazioni sui tempi di recupero o su chi ne assumerà temporaneamente le funzioni operative in circuito. Intanto nel pomeriggio previste le qualifiche, con Hamilton e Leclerc veloci ieri nelle prime libere. Domani il Gp sul circuito monegasco.