Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 8 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Di Kimi ce n’è uno

Leggi il commento sul pilota italiano della Mercedes dopo il trionfo a Montecarlo
Mauro Coppini
1 min
TagsFormula 1Kimi Antonelli

Pronti via!… ed ecco l’arrivo. Tra i due c’è solo Kimi. Partenza e arrivo che finiscono per sovrapporsi. Ma dopo settanta giri e una gara in testa, ecco la sorpresa. A dieci giri dalla fine un incidente blocca la gara. Che riprenderà solo con una riparte

Sblocca tutta l'intervista esclusiva

Sito illimitato con Plus+

€ 49,90

€ 3,00 / 1 anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS