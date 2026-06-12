Clamoroso in Formula 1 : a distanza di 5 giorni cambia drasticamente il podio del Gran Premio di Montecarlo. Se non ci sono dubbi sul trionfo, il quarto stagionale, di Kimi Antonelli , mutano invece i piazzamenti alle spalle del pilota italiano della Mercedes . Sono state infatti revocate le penalità a Pierre Gasly che si prende così la terza posizione alle spalle del bolognese classe 2006 e Lewis Hamilton , che aveva chiuso la gara proprio alle spalle del giovane talento azzurro: il pilota francese dell'Alpine aveva ricevuto due sanzioni da 5 secondi ciascuna per eccesso di velocità in pit lane ed era scivolato dal terzo al settimo posto .

La Fia accoglie il ricorso dell'Alpine su Gasly

La scuderia francese ha quindi presentato ricorso e, come ha annunciato al Fia, lo ha vinto: un errore nelle misurazioni della distanza tra i sensori di cronometraggio in corsia box che ha modificato l'ordine di arrivo nel Gp del Principato. Per effetto di questa decisione Isack Hadjar su Red Bull scala in quarta posizione.

Caso Gasly a Montecarlo, Hamilton beffato ma non è l'unico: cosa è successo

Per altri quattro piloti invece - ovvero Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Franco Colapinto (Alpine) e Oscar Piastri (McLaren), il verdetto della Fia non cambia, nonostante gli stessi abbiano commesso una serie di infrazioni rilevate nello stesso punto e con le stesse modalità di Gasly.