F1, qualifiche Gran Premio di Barcellona: orario e come vederle in tv e streaming

F1 a Barcellona: Norris il più veloce nelle prove libere

A due giorni dalla gara oggi (12 giugno) sono andate in scena le prime prove libere e la McLaren condotta da Lando Norris ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione (1:15.426). Il britannico campione del mondo in carica ha preceduto di nove millesimi George Russell con la Mercedes, il più veloce nella prima sessione, e di 57 l'altra McLaren di Oscar Piastri. Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc (+373 millesimi) e quinto per Kimi Antonelli (+589), che non aveva partecipato alla prima sessione lasciando il volante all'esordiente Frederik Vesti. Più lenti del leader del mondiale sono stati poi Max Verstappen, sesto con la Red Bull (+895) e Lewis Hamilton, nono con la Ferrari a oltre un secondo (1.205). Tra i due pluricampioni del mondo si sono infilati Arvid Lindblad (Racing Bulls, +985) e Gabriel Bortoleto (Audi, +1.185), rispettivamente settimo e ottavo. In pista è sceso anche il 21enneLeonardo Fornaroli, reduce dal trionfo in F2, a bordo della McLaren di Lando Norris.

Gp Catalogna: data e orario delle qualifiche

Domani (13 giugno) sono previste le ultime prove libere al mattino (ore 12.30-13.30) prima delle qualifica in programma nel pomeriggio (ore 16), che delineeranno la griglia di partenza in vista del Gp di Catalogna in calendario invece per domenica (14 giugno, ore 15).

Qualifiche a Barcellona: dove vederle in tv e in streaming

Le prove libere e le qualifiche del Gp di Catalogna di domani (sabato 13 giugno, ore 16) così come e la gara (domenica 14 giugno, ore 15) saranno trasmesse in diretta tv (per abbonati) su Sky e in streaming su SkyGo e su Now. Saranno poi visibili in chiaro e in differita su TV8 le qualifiche (sabato 13 giugno, ore 18:30) e il Gp di Catalogna (domenica 14 giugno, ore 18). Dirette testuali saranno inoltre disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Le classifiche del Mondialie 2026

Piloti - 1. ANTONELLI (Ita, Mercedes) 156; 2. Hamilton (Gbr, Ferrari) 90; 3. Russell (Gbr, Mercedes) 88; 4. Leclerc (Mon, Ferrari) 75; 5. Piastri (Aus, McLaren-Mercedes) 60; 6. Norris (Gbr, McLaren-Mercedes) 58; 7. Verstappen (Ola, Red Bull) 43; 8. Hadjar (Fra, Red Bull) 29; 9. Gasly (Fra, Alpine-Mercedes) e Lawson (Nzl, Racing Bulls-Red Bull) 26; 11. Bearman (Gbr, Haas-Ferrari) 18.

Costruttori - 1. MERCEDES 244; 2. Ferrari 165; 3. McLaren 118.