Clamoroso Alonso, l'indiscrezione sul futuro: "Può tornare in Alpine nel 2027"

BARCELLONA (Spagna) - In difficoltà in questa stagione su un' Aston Martin poco competitiva, Fernando Alonso non pensa all'addio alle corse, ma a un clamoroso cambio di scuderia. A quasi 45 anni , infatti, il pilota spagnolo lancia parole sibilline sul proprio futuro e potrebbe tornare nell'Alpine di Flavio Briatore , che già fu suo "dirigente" nella Renault una ventina d'anni fa. "Questo sarà un fine settimana speciale perché probabilmente sarà la mia ultima apparizione qui a Barcellona e ci tengo a ringraziare tutti. Dopo l’estate deciderò se continuare" ha detto Alonso in queste ore, in vista del Gran Premio di Spagna in programma domani.

Alonso e il futuro

Se da una parte le parole dell'ex ferrarista fanno pensare a un addio al Circus, dall'altra si fa notare che nel calendario 2027 il circuito di Catalunya non sarà presente, nell'ambito del sistema di rotazione previsto dalla Formula 1 insieme a Spa-Francorchamps: Barcellona tornerà nel 2028, quando effettivamente Alonso potrebbe aver intrapreso altri percorsi. Nel frattempo, per la prossima stagione, un'indiscrezione sta circolando nei paddock della Formula 1: Alonso potrebbe tornare all'Alpine dove è già stato tra il 2021 e il 2022, e dove ritroverebbe Briatore, manager dello stesso Alonso e team principal della Renault quando lo spagnolo conquistò i suoi due titoli mondiali di F1, nel 2005 e nel 2006. L'Alpine, motorizzata Mercedes, è peraltro l'erede diretta della casa francese dal 2021, quando c'è stato il cambio di denominazione. Proprio in quel 2021 l'Alpine riportò in Formula 1 Alonso che tre anni prima aveva detto addio al Circus per dedicarsi all'endurance e ad altri tipi di corse.