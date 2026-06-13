Clamoroso Alonso, l'indiscrezione sul futuro: "Può tornare in Alpine nel 2027"
BARCELLONA (Spagna) - In difficoltà in questa stagione su un'Aston Martin poco competitiva, Fernando Alonso non pensa all'addio alle corse, ma a un clamoroso cambio di scuderia. A quasi 45 anni, infatti, il pilota spagnolo lancia parole sibilline sul proprio futuro e potrebbe tornare nell'Alpine di Flavio Briatore, che già fu suo "dirigente" nella Renault una ventina d'anni fa. "Questo sarà un fine settimana speciale perché probabilmente sarà la mia ultima apparizione qui a Barcellona e ci tengo a ringraziare tutti. Dopo l’estate deciderò se continuare" ha detto Alonso in queste ore, in vista del Gran Premio di Spagna in programma domani.
Alonso e il futuro
Se da una parte le parole dell'ex ferrarista fanno pensare a un addio al Circus, dall'altra si fa notare che nel calendario 2027 il circuito di Catalunya non sarà presente, nell'ambito del sistema di rotazione previsto dalla Formula 1 insieme a Spa-Francorchamps: Barcellona tornerà nel 2028, quando effettivamente Alonso potrebbe aver intrapreso altri percorsi. Nel frattempo, per la prossima stagione, un'indiscrezione sta circolando nei paddock della Formula 1: Alonso potrebbe tornare all'Alpine dove è già stato tra il 2021 e il 2022, e dove ritroverebbe Briatore, manager dello stesso Alonso e team principal della Renault quando lo spagnolo conquistò i suoi due titoli mondiali di F1, nel 2005 e nel 2006. L'Alpine, motorizzata Mercedes, è peraltro l'erede diretta della casa francese dal 2021, quando c'è stato il cambio di denominazione. Proprio in quel 2021 l'Alpine riportò in Formula 1 Alonso che tre anni prima aveva detto addio al Circus per dedicarsi all'endurance e ad altri tipi di corse.