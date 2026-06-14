F1 diretta GP Barcellona: segui la gara sul circuito di Montmelò LIVE

Sotto il caldo sole della Spagna è tutto pronto per il Gran Premio di Barcellona , sull'insidioso circuito di Montmelò dove il super-clipping e la gestione della batteria la faranno da padrone. George Russell ritrova la fiducia e parte dalla pole , ma dietro di lui ci sono uno spettacolare Lewis Hamilton e il leader del mondiale Kimi Antonelli . Sarà grande lotta già da curva uno. Partirà decimo Charles Leclerc , che vorrà farsi perdonare dopo il grossolano errore in qualifica. Si spengono i semafori alle ore 15 : segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

15:14

Giro 8: grande sorpasso di Leclerc su Piastri

Leclerc resta ruota a ruota con Piastri in curva-1 e curva-2, poi piazza l'affondo decisivo e si prende la sesta posizione. Grande rimonta del monegasco, il prossimo obiettivo è Verstappen.

15:13

Giro 7: Antonelli resta vicino ad Hamilton

In questo momento ci sono 3 secondi tra Russell ed Hamilton, che deve iniziare a guardarsi le spalle da Antonelli: Kimi è a soli 1.3 secondi.

15:11

Giro 6: quasi si toccano Leclerc e Piastri

Ora sono vicinissimi Leclerc e Piastri, con il monegasco che fa un primo tentativo in curva-1 e quasi lo tampona dopo la brusca frenata dell'australiano.

15:09

Giro 4: Russell prende vantaggio su Hamilton

Nonostante la gomma media contro la rossa di Hamilton, Russell si trova a +2.5 secondi sull'inglese. Grande partenza e ritmo di George, intenzionato a riscattarsi qui a Montmelò.

15:06

Giro 2: Leclerc sale in settima posizione

Buona partenza di Leclerc, che guadagna tre posizioni e si mette alle spalle di Piastri.

15:04

+++ Inizia il GP di Barcellona! Hamilton attaccato a Russell +++

Inizia il Gran Premio di Barcellona! Russell resta davanti, Hamilton attaccato.

15:00

Inizia il giro di ricognizione!

Warm-up lap a Montmelò, ci siamo!

14:59

Ferrari aggressive: si parte su gomma rossa!

Scelta aggressiva delle Ferrari, che fanno l'opposto rispetto alle Mercedes: scelgono di partire su gomma rossa, proveranno a partire forte e a sorprendere i rivali su gomma media.

14:48

Già problemi per Antonelli: il team radio

"I freni sono già messi male, credo ci sia aria nel sistema", team radio preoccupato di Kimi Antonelli dopo il giro di posizionamento.

14:46

Inno spagnolo in pista

È il momento dell'inno spagnolo e catalano dalla griglia di partenza. Grande emozione per Alonso, che ha ricevuto un'accoglienza bellissima dal pubblico di casa.

14:40

Vasseur: "La direzione è quella giusta"

"Strategie differenziate tra Leclerc e Hamilton? Vediamo... Sono condizioni complicate, sarà una questione di posizione sulla pista. Hamilton? Non pensiamo alla possibile vittoria, pensiamo che sta migliorando, la direzione è quella giusta". Così Vasseur nel pre-gara.

14:37

Strategie Pirelli: minimo due soste, azzardo con tre stop ai box

Pirelli mostra le possibili strategie per questo caldo Gran Premio. La più indicata è una 'two stopper' con partenza su gomma media, poi gomma dura e stint finale su gomma morbida, oppure l'opposto con partenza su morbida, poi media e dura finale. Ma attenzione anche all'idea tre soste, con un'alternanza tra morbida e media senza mai scomodare la gomma dura.

14:31

Piloti in griglia di partenza: ci siamo!

Mezz'ora al via, sono gli ultimi momenti per definire modifiche e strategie per la gara. Atmosfera caldissima a Barcellona, non solo per il sole: sarà un grande spettacolo, una grande lotta che partirà già nei 600 metri che separano la linea di partenza dall'insidiosa curva-1.

14:26

Hamilton è carico: ottima la prova di partenza dalla pitlane

Le telecamere di Sky Sport riprendono il sette volte campione del mondo mentre prova una partenza, scattando molto bene: Hamilton è carico e pronto a lottare.

14:21

Piloti in pista, pronti a posizionarsi in griglia

Mancano 40 minuti al via, con i piloti che escono dai box ed entrano in pista per andarsi a posizionare sulle rispettive posizioni in griglia di partenza.

14:19

La Mercedes ha brutti ricordi a Barcellona: quel Hamilton-Rosberg...

Il tracciato di Montmelò evoca brutti ricordi alla Mercedes: nel 2016 Lewis Hamilton e Nico Rosberg furono protagonisti di uno degli incidenti più iconici della Formula Uno, con entrambi ritirati dopo essersi scontrati in curva. La speranza di Toto Wolff è che non riaccada nonostante la rivalità tra Antonelli e Russell...

14:15

Tanto caldo a Montmelò: saranno necessarie almeno due soste ai box

Il grande caldo qui a Montmelò (raggiunti i 31°C con il 30% di umidità) sarà uno dei punti chiave della gara di oggi. La temperatura dell'asfalto è al momento di 51°C, aumentando esponenzialmente il graining delle gomme: oggi saranno necessarie almeno due soste, visti i ridotti tempi di durata dei set di gomme.

14:05

Leclerc vuole farsi perdonare: tenterà una clamorosa rimonta

Il grave errore in qualifica, dove ha spinto troppo in curva-4 andando a sbattere, gli è costato la decima posizione in griglia. "Provo tanta vergogna, neanche la vittoria basterebbe per farmi perdonare", le prime parole di Leclerc dopo la sessione. Il monegasco viene da un periodo complicato, reduce dal ritiro a Monte-Carlo, e cercherà di fare bene da una posizione complicata.

14:02

Hamilton può diventare il pilota con più vittorie a Barcellona

In caso di trionfo oggi a Montmelò, non si tratterebbe solo della prima vittoria in Ferrari per Hamilton, ma anche della sua settima vittoria qui a Barcellona, prendendosi il record assoluto. Al momento si trova a quota sei insieme a Schumacher.

13:52

Riparte la lotta per il Mondiale: Antonelli è già lontanissimo

Ammonta già a 66 punti il vantaggio accumulato in testa alla classifica da Kimi Antonelli: qui a Barcellona ripartirà la lotta.