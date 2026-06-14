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La voce strozzata dall'emozione e il "grazie a tutti" in italiano: il team radio di Hamilton fa emozionare i tifosi

Sir Lewis trionfa a Barcellona e questa è la sua prima reazione, direttamente dalla sua SF-26: ecco cosa ha detto
2 min
Tagshamiltonferrari

BARCELLONA (MONTMELO) - La vittoria più attesa, la vittoria più voluta e infine la vittoria più emozionanteLewis Hamilton (finalmente) vince con la Ferrari, si prende il Gran Premio di Barcellona e regala emozioni uniche ai tifosi e agli appassionati di Formula Uno. Dopo un anno difficilissimo e un incoraggiante inizio in questa stagione, Sir Lewis ce l'ha fatta. E la reazione a questo trionfo ha fatto emozionare i tifosi.

Hamilton, la frase in italiano e l'emozione nel team radio

La Ferrari, con anche Vasseur, comunica ad Hamilton, dopo aver tagliato il traguardo, che ha vinto il Gran Premio di Barcellona. La prima reazione di Lewis è in italiano, con uno spontaneo e quasi perfetto: "Grazie a tutti a Maranello". Poi torna in inglese, con la voce strozzata dall'emozione: "Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Ai tifosi, grazie per avermi ricordato chi sono. Non ce l’avrei mai fatta senza di voi. Ragazzi, grazie anche per quei fantastici pit stop, scusate se continuo a parlare. Sono davvero orgoglioso di voi. Grazie". E ancora italiano per chiudere: "Forza Ferrari, forza Ferrari!".

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