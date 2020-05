F1, Genè: "Sainz può vincere il titolo con la Ferrari"

ROMA - "Se Sainz è un futuro campione del mondo? Ovviamente, se poi ci riuscirà o no è un’altra cosa. Ma non gli manca nulla”. L'ex pilota di Formula 1 e attuale collaboratore della Ferrari Marc Genè non nasconde tutta la stima che nutre nei confronti di Carlos Sainz jr., ufficializzato come nuovo pilota della scuderia di Maranello al fianco di Charles Leclerc a partire dalla stagione 2021: "È molto intelligente e maturo, se parli con lui non sembra che abbia 25 anni. D’altra parte, è molto tecnico, veloce e fornisce un ottimo feedback della macchina. Ma ciò che vorrei sottolineare maggiormente è la sua costanza: non commette errori e porta a casa tanti punti. Mentalmente è molto solido".

Esperienza e futuro

Nel corso dell'intervista rilasciata ad As, l'attuale voce tecnica di Sky per le telecronache dei GP di Formula 1 ha sostenuto che l'avvento di Sainz alla guida della Rossa puà garantire allo stesso tempo risultati immediati e a lungo termine, considerando anche che lo spagnolo ha ancora ventisei anni nonostante la buona esperienza:"Lui è al culmine della sua carriera sportiva, per età ed esperienza. Ha messo insieme più di 100 GP, qualcosa di molto notevole. È uno che può portare risultati immediati, ma stiamo anche scommettendo su un pilota per il futuro, che ha una lunga strada davanti anche la sua personalità si adatta molto bene alla Ferrari".