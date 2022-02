F1, Sainz e Leclerc: "Ferrari dà sensazioni positive"

ROMA - "Le prime sensazioni sono positive, ma certamente non si deve dare troppa importanza ai tempi perché siamo solo all'inizio e nessuno sta svelando il proprio livello reale". Ha parlato così Charles Leclerc al termine del primo giorno di test a Barcellona per la Formula 1. Il monegasco della Ferrari ha fatto registrare il secondo miglior tempo in pista (1:20.165), dietro a Lando Norris, il più veloce sulla McLaren (1:19.568). Il britannico ha però girato con gomma soft, mentre le F1-75 con mescola media, il che dà particolare fiducia ai tecnici della Rossa, che potrebbero provare il time attack in questo secondo giorno di prove.