F1, test Barcellona 2022: Norris scavalca le Ferrari e si prende il day-1

MONTMELO - È Lando Norris a prendersi il Day-1 dei test di Barcellona per la Formula 1. L'inglese della McLaren ha infatti completato 100 giri, con 1:19.568 come miglior crono su gomme soft. Dietro, con gomma media, il duo Ferrari composto da Charles Leclerc (1:20.165) e Carlos Sainz (1:20.416). Il pilota che ha completato più passaggi è però il campione del mondo Max Verstappen, che ha tagliato il traguardo per ben 135 volte. Problemi per la Haas, la cui protezione del motore è saltata, costringendo i tecnici a interrompere il lavoro di Mick Schumacher. Da segnalare anche il lavoro della Ferrari che ha provato più volte a prendere la scia di Verstappen con la F1-75 di Sainz.