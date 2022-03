F1, Marko: "Al momento la Ferrari è davanti a Red Bull e Mercedes"

ROMA - Tra i team protagonisti dei test di Formula 1 di scena in Bahrain , spicca sicuramente la Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno infatti ben figurato sia nella prima che nella seconda giornata, occupando costantemente le posizioni di vertice. Inoltre, la Rossa ha dato seguito a quanto di buono fatto a Barcellona, dove si era distinta sul circuito di Montmelò. Risultati che possono voler dire tutto e niente, ma che non sono passati inosservati. In particolare, a mettere gli occhi sulla nuova F1-75 è stato Helmut Marko, il quale ha elogiato la scuderia di Maranello.

Il pensiero di Marko

Come riporta Auto Motor und Sport, il manager austriaco si è sbilanciato, riconoscendo l’ottimo lavoro svolto dalla Rossa: “Dai primi riscontri, davanti a tutti c’è la Ferrari. Seconda la Red Bull, poi Mercedes e McLaren”. Tuttavia, Marko ha subito precisato che si tratta di una situazione provvisoria: “Ciò vale solo al momento”. Sicuramente è ancora presto per azzardare un pronostico, ma se il buongiorno si vede dal mattino la Ferrari può essere fiduciosa in vista del 2022. Non va dimenticato, però, che si tratta solamente di test; a contare davvero, sarà infatti ciò che dirà la pista in occasione dei Gran Premi.