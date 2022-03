Ferrari, Binotto: "Proveremo ad essere gli outsider, non siamo noi i favoriti"

ROMA – Mattia Binotto, team principal della Ferrari, è intervenuto ai microfoni di F1 TV al termine della terza e ultima giornata di test F1 in Bahrain per fare un bilancio complessivo: “Per noi sono stati giorni positivi, abbiamo girato con costanza accumulando molti chilometri ed abbiamo imparato tanto sulla monoposto. Mi sento di dire che il primo obiettivo è stato raggiunto”. Binotto ha poi aggiunto: “In termini di prestazioni non è semplice dare una valutazione attualmente. Sicuramente Red Bull e Mercedes restano le favorite. Dopo i titoli della scorsa stagione sarebbe sbagliato il contrario. La Ferrari dovrà cercare di essere una outsider e spero che il gruppo sia molto compatto”.