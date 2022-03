F1, Ferrari: c'è l'accordo per il rinnovo di Sainz

ROMA - Per il rinnovo del contratto di Carlos Sainz e la Ferrari è solo questione di tempo. La certezza che le due parti abbiano già trovato un accordo è stata data dallo stesso pilota spagnolo e da Mattia Binotto, che dopo il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sono stati protagonisti di un simpatico siparietto in cui sia l'ex McLaren che il team principal della rossa hanno fatto sapere che manca solamente la firma per ufficializzare il prolungamento del contratto.