F1, Sainz secondo in Bahrain: "La Ferrari è tornata"

SAKHIR - "La Ferrari è tornata per davvero". Non ha dubbi Carlos Sainz, secondo classificato del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione di F1. Il pilota spagnolo ha disputato un'ottima gara, sbagliando il meno possibile e facendosi trovare pronto per approfittare del problema occorso a Verstappen. "Questi sono i posti che vorremmo sempre occupare. Faccio le mie congratulazioni a Charles (Leclerc, ndr) per la vittoria. Per quanto mi riguarda, ho tenuto duro e sono andato a prendermi questa seconda piazza" ha aggiunto Sainz.